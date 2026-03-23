【mojojojo】人気の「Todd friends」ランチグッズが新登場！毎日の食事を楽しく彩るアイテムをスケーターが一斉リリース。3/23(月)より全国へ発送開始

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、人気キャラクター「mojojojo」の「Todd friends」シリーズがデザインされた新しいランチグッズを、一斉リリース。3/23(月)より全国へ発送開始し、全国の量販店および公式オンラインショップ等にて販売開始いたします。

本シリーズは、個性豊かなキャラクターたちとともに、毎日のランチタイムに癒やしと楽しさを提供するラインナップです。 機能性とデザイン性を兼ね備え、幅広い世代の方に快適にご使用いただけます。

■商品特長

毎日のランチタイムを彩る「mojojojo」のデザインです。

「Todd friends」の仲間たちが描かれた、シンプルでありながら温かみのあるイラストが特徴となっております。

各アイテムには、

「I AM HERE FOR YOU（私はあなたのためにここにいるよ）」

「YOU NEED A BREAK.（少し休んで）」

「DON'T OVERTHINK, JUST NAP.（考えすぎないで、お昼寝しよう）」

といったメッセージが添えられています。

忙しい日常の中で、ホッと一息つけるようなデザインが魅力となっています。

見た目の魅力だけでなく、日々の使い勝手を向上させる機能的な工夫を各製品に施しています。

たとえば、「ふわっとタイトランチボックス」は、ドーム型のフタを採用しているため、おかずが潰れにくくふんわりと盛り付けられるというメリットがあります。

「音の鳴らない箸・箸箱セット」は、持ち運び時にカチャカチャと音が鳴らない構造になっているため、静かなオフィスや学校の空間でも気兼ねなく持ち運ぶことが可能です。

用途に合わせて選べる豊富なサイズ展開のシール容器や、マチが広く出し入れしやすいがま口型ランチバッグなど、皆様のライフスタイルに寄り添う設計を採用いたしました。

■商品詳細

ABC3 音の鳴らない箸・箸箱セット ハシ18cm

880円（税込）

品番：ABC3 POS：4973307738074

サイズ：約190×31×13mm、箸18cm

品質表示等：食洗機対応、実用新案登録済み

持ち運びの際にカチャカチャと音が鳴らないよう工夫された箸と箸箱のセットです。 クッションが箸をしっかりと押さえるため、不快な音を防ぎ快適に持ち運べます。

FCN2W シールボックス500ml(2個入り)

1,100円（税込）

品番：FCN2W POS：4973307738081

サイズ：約178×119×55mm 容量：500ml×2個

作り置きのおかずや、サンドイッチなどの保存・持ち運びに便利な500mlサイズの容器2個セットです。

スタッキング可能なため、冷蔵庫内や収納時にも省スペースで保管できます。

KGA1 がま口型ランチバッグM

2,310円（税込）

品番：KGA1 POS：4973307738111

サイズ：約220×160×115mm

開くがま口タイプのランチバッグです。

お弁当箱の出し入れがスムーズに行えるため、毎日の準備や片付けが快適になります。

KSA4J アクリルコップ

858円（税込）

品番：KSA4J POS：4973307738128

サイズ：約φ81.5×90mm 容量：280ml

軽くて割れにくいアクリル樹脂製のコップです。

普段使いはもちろん、うがい用やアウトドアシーンなど様々な場面で安心してご使用いただけます。

PTLB6B ふわっとタイトランチボックス

1,870円（税込）

品番：PTLB6B POS：4973307738159

サイズ：約206×104×70mm 容量：530ml

ドーム型のフタにより、ご飯やおかずをふんわりと盛り付けることができます。

食材がフタに押し潰されないため、開けた時にも美しい見栄えを保ちます。

SRS3S シール容器3Pセット

1,265円（税込）

品番：SRS3S POS：4973307738166

サイズ：大:約140×90×51mm、中:約129×80×44mm、小:約119×69×37mm

容量：大:約400ml 中:約280ml 小:約180ml

用途に合わせて使い分けができる、大・中・小サイズの異なるシール容器3個セットです。

使用後は入れ子式にコンパクトに収納できるため、持ち帰り時や保管時に場所を取りません。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/

および、全国の量販店、専門店、雑貨店など。

【 注意事項 】 本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。 掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C)mojojojo

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」 暮らしの中でワクワクドキドキするような、 夢や希望や感動を商品によってお届けすること。 それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。 私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、 数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。 お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、 近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、 幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021