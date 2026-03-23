ANEMONEの定番「フラワークリップ」に新色ブラック登場。オリジナルデザインが新たな表情へ

株式会社サンポークリエイト

アクセサリーブランド「ANEMONE（アネモネ）」を展開する株式会社サンポークリエイト（本社：広島県広島市）は、ブランドの定番アイテム 「フラワークリップ」 に新色ブラックを追加し、2026年3月21日（土）に発売しました。

デザイナーのドローイングから生まれたオリジナルデザインとして、発売から数年にわたり多くの方に支持されてきた本アイテム。今回、マットと艶の2種類のブラックが加わり、より幅広いスタイリングに対応するラインナップへと進化しました。

花を“飾る”のではなく、“形にする”という発想から

フラワークリップは、デザイナーのドローイングから始まりました。

花をモチーフとして添えるのではなく、

クリップそのものに花の造形を落とし込む。

持ち手の構造にまで目を向け、

植物のようなやわらかな曲線を設計しています。

装飾ではなく、構造そのものがデザインであること。

この考え方から生まれた、ANEMONEのオリジナルアイテムです。

ANEMONEの定番として、長く愛されてきた理由

発売から数年。

フラワークリップは、ブランドを代表する定番アイテムへと成長しました。

華やかさがありながら、スタイルに自然となじむ。

さりげないアクセントとして使えるバランスの良さ。

日常に取り入れやすく、それでいて印象に残る。

そんな存在として、多くの方に選ばれ続けています。

定番に、新しい表情を。新色ブラックが登場

今回新たに加わったのは、

・マットブラック

・艶ブラック

これまでのゴールドやシルバー、ブラウンとは異なり、

ブラックはスタイリングをさりげなく引き締める存在。

甘さに寄りすぎず、

ほどよく意志を感じさせる印象へと導きます。

飾りすぎないのに、ふと目を引く。

そんな新しい表情が加わりました。

甘さとスタイルのバランスを整えるデザイン

どの角度から見ても破綻のない、

静かで軽やかなフォルム。

描かれた花がそのまま形になったようなデザインは、

甘さを持ちながらも、装いの中で自然に際立ちます。

“かわいい”だけでは終わらない、

スタイルに溶け込むフラワーモチーフです。

選び方も、より自由に

ブラックが加わったことで、

フラワークリップの楽しみ方も広がりました。

顔まわりにも取り入れやすく、

複数使いもしやすい。

髪の長さや量、その日のスタイルに合わせて、

より自由に選べるラインナップになりました。

詳細を見る :https://sanpo-online.jp/blogs/anemone/flower-clip-collection

フラワークリップ[L]

DG210104HBK｜2,200円

フラワークリップ[M]

DG210105HBK｜2,090円

フラワークリップ[S]

DG210106HBK｜1,760円

フラワークリップ[L]

DG210104HGY｜2,200円

フラワークリップ[M]

DG210105HGY｜2,090円

フラワークリップ[S]

DG210106HGY｜1,760円

フラワークリップ[L]

DG210104HBR｜2,200円

フラワークリップ[M]

DG210105HBR｜2,090円

フラワークリップ[S]

DG210106HBR｜1,760円

フラワークリップ[L]

DG210104HGD｜2,200円

フラワークリップ[M]

DG210105HGD｜2,090円

フラワークリップ[S]

DG210106HGD｜1,760円

フラワークリップ[L]

DG210104HSV｜2,200円

フラワークリップ[M]

DG210105HSV｜2,090円

フラワークリップ[S]

DG210106HSV｜1,760円

■商品概要

商品名： Flower Clip（フラワークリップ）

発売日： 2026年3月21日（土）

新色： ブラック（マット / 艶）

販売： ANEMONE店舗 / 公式オンラインストア

■ANEMONE

アクセサリーブランド「 ANEMONE（アネモネ）」は、

「いつの日も、どんなわたしにも」を コンセプトにアクセサリーを提案します。

オンラインストア：https://sanpo-online.jp/pages/anemone

instagram：https://www.instagram.com/anemone_official/?hl=ja