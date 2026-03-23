【関西テレビグループの挑戦】急成長する「クリーンビューティ」市場へ本格参入。エシカル×本格派スキンケアブランド『Earth derma(アスデルマ)』3月23日始動

株式会社関西テレビハッズ

株式会社関西テレビハッズ（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山岡 重行）は、人や社会、環境に配慮した「エシカル」と、肌への確かなアプローチを追求した「本格派」をコンセプトとするライフスタイルブランド「Earth derma（アスデルマ）」を、2026年3月23日（月）にローンチいたします 。

世界気象機関(WMO)が1950年3月23日に世界気象機関条約を発効したことを記念し、

3月23日を「世界気象day」としています。

気象や気候など、地球環境問題と直結する国際的な環境dayであり、アスデルマのエシカル・サステナブル理念にも一致しているためこの日を発売日と致しました。

昨今、世界的に「クリーンビューティ（環境配慮や倫理性を重視する美容トレンド）」への支持が加速しており、2030年には約212.9億ドル規模に達すると予測されています。

日本国内においても成長率は世界平均を上回る水準にあり 、アスデルマは「山形県小野川温泉の温泉豆もやし」など日本独自の地域資源を活用することで、この新たな市場において世代特有の肌悩みに寄り添うスキンケアを提案します。

■ なぜ、メディアグループがスキンケアを手がけるのか

私たちは長年、メディアグループの一員として多様な生き方や情報の「伝え手」を担ってきました。

その中で、周囲との比較や年齢への不安を抱える多くの女性の声に触れ、情報の提供に留まらず、直接お客様の「毎日の自信」に貢献したいという強い想いに至りました。

ブランドプロデューサー自身の原体験「他人のものさしではなく、自分の心に正直に生きる幸せ」を形にするため、信頼の品質とエシカルな志を共にするパートナーと共に、この挑戦を開始します 。

■日本国内の化粧品市場規模とクリーンビューティ

日本の化粧品市場は、2020年のコロナ禍で一時的に縮小したものの、2021年以降は回復基調が続き、2023年度には 2兆4,780億円 とコロナ前水準へほぼ回復しました。

さらに矢野経済研究所の予測によると、2028年度には 2兆7,400億円 規模へ成長する見通しで、今後も右肩上がりの成長が期待されています。

※市場規模は矢野経済研究所によるメーカー出荷金額ベース。予測は同社が公開する2028年度予測値のみ表示し、2024~2027年度の年次推計は記載していない。

2024年度の製品カテゴリー別にみると、スキンケア構成比46.3%(1.95兆円)と最も高い割合を占めております。

また、欧米ではすでに定番化が進む「クリーンビューティ」は、日本国内でも徐々に浸透しつつあります。

日本化粧品検定協会の2025年12月会報誌によると、クリーンビューティのグローバル市場規模は2023年に82.5億ドル、2030年には212.9億ドルに達すると予測されており、年平均成長率（CAGR）は14.8%と高い伸びを示しています。

また、日本市場の構成比は約4.6%で、成長率は世界平均を上回る水準とされています。

※一部「日本化粧品検定 2025年12月会報誌」より引用

クリーンビューティとは、2018年頃からアメリカやイギリスを中心に広がった、環境配慮やエシカル（倫理性）を重視する美容トレンドの総称です。明確な定義は確立していないものの、ミレニアル世代やZ世代を中心に支持が高まっています。

日本ではまだ発展途上の概念ですが、今後の成長が期待される分野です。

アスデルマでは、日本国内の化粧品市場の回復基調と、海外から広まったクリーンビューティの価値観の双方を踏まえ、これからの時代に寄り添うスキンケアを展開します。

■Earth derma(アスデルマ)の年齢別スキンケア設計

アスデルマでは、20代～60代まで変化していく肌悩みに応じたラインナップを展開していきたいと考えています。

必要なケアを最適バランスで処方することで「アスデルマさえあればいくつになっても安心」という想いを持って頂ければと思っています。

【各年代で挙げられる肌悩みの特徴】

※これらのお悩みに合わせた年代別スキンケアを今後展開予定



第1弾では、30代の“しみ・くすみ”に着目した医薬部外品の美白美容液と、50代の“シワ・ハリ”に寄り添う美容液を発売します。



さらに、化粧水と乳液を共通アイテムとしてラインナップし、“化粧水→美容液→乳液”の3ステップで日々のケアをシンプルに続けられるシリーズ設計としました。

ブランドメッセージ

“年齢を重ねることを、楽しめる世界へ”



年齢を重ねることを「不安ではなく美しさの蓄積」として捉え、毎日寄り添う相棒のような

存在に。

Earth derma(アスデルマ)は、女性の変化に正面から向き合い、機能性とやさしさを両立したプロダクトを

届けます。

1. Earth derma(アスデルマ)について

アスデルマは、「エシカル × 高機能」をコンセプトに、年齢を重ねることを前向きに楽しめる毎日を応援するライフスタイルブランドで、“未来の肌と心に自信を持てるケアを届けたい”という想いから誕生しました。

お肌は、日々の生活の中でもっとも変化を感じやすく、気持ちの揺らぎにもつながりやすい存在です。

アスデルマのスキンケアを通じて、「年齢を重ねる」ということに漠然とした不安を抱くのではなく、経験を重ねてきたからこそ生まれる魅力や、自分らしさ に目を向けていただきたいという願いを込めています。

5年後、10年後の自分を楽しみにできる人を増やしたい。

そして、日々にそっと寄り添い、心強いパートナーとなるようなブランドとして、商品づくりを続けてまいります。

2. 第1弾アイテム「Earth derma(アスデルマ)スキンケアシリーズ」について

アスデルマでは、年齢とともに変化していく肌の悩みに寄り添うラインナップをご用意しています。



第1弾として発売するのは、30代の肌悩みに着目した医薬部外品の美白美容液と、50代に向けたハリケア美容液。化粧水と乳液は、年代を問わずお使いいただける共通アイテムです。

毎日のケアは「化粧水 → 美容液 → 乳液」の3ステップ。

毎日続けやすいように使用感や処方設計にこだわり、必要なケアをしっかり届けながらも、重ねすぎない“ちょうどよさ”を追求しています。

■アスデルマ30代向けスキンケア3点セット

モイスチャーローション・ブライトニングセラム・リフトミルク

30代の肌悩みに寄り添い「美白※1・シワ改善・肌荒れ防止」の3つのポイントを同時に

ケアできる医薬部外品の美容液を採用。

アスデルマ独自のアプローチ「スリーフォーカス処方TM※2」として、3種の有効成分をバランスよく組み合わせています。

※1：メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。

※2：シワ改善、美白、抗炎症のトリプルアプローチ

3種の有効成分によるアスデルマ独自メソッド「スリーフォーカス処方TM※2」

(1)ナイアシンアミド

シワを改善し、メラニンの生成を抑えて しみ・そばかすを防ぐ有効成分。

(2)トラネキサム酸

美白（メラニン生成抑制）と 肌荒れ防止 の効能を持つ成分。

肌を健やかに保つための作用が認められています。

(3)グリチルリチン酸2K

肌荒れを防ぎ、肌をすこやかに整える抗炎症有効成分。

乾燥による肌のバランスを保つはたらきが期待されます。

■アスデルマ50代向けスキンケア3点セット

モイスチャーローション・リフトセラム・リフトミルク

50代の肌に寄り添い、年齢とともに気になりやすい ハリ不足や乾燥 に着目したスキンケア設計の美容液を採用。

肌をうるおいで満たし、なめらかさとツヤを保つための美容成分を豊富に配合しています。

美容液成分97.5%※3、30種類以上の美容成分が配合されたリッチな処方

(1)植物由来のヒト型セラミド

和栗の皮から抽出した植物由来のセラミドを配合。

角質層のうるおいを守り、乾燥による肌荒れを防ぎます。

(2)コラーゲン & ヒアルロン酸（角質層まで届く保湿ケア）

サイズの異なるヒアルロン酸や保湿成分を組み合わせ、

肌（角質層）にみずみずしさを与え、ハリのある印象へ導きます。

(3)高圧製法のアルガンオイル（保湿・エモリエント成分）

アルガンオイルをていねいに処理した保湿成分を配合。

乾燥しがちな肌をなめらかに整え、しっとりとした感触を保ちます。

※3：精製水を含む

■ライン共通の化粧水・乳液

アスデルマの化粧水・乳液には、共通コンセプト成分として山形県・小野川温泉の伝統野菜「温泉豆もやし」から抽出した活性型イソフラボンを配合しています。

山形県 小野川温泉 温泉豆もやし



温泉地特有の環境で育つ豆もやしに着目して開発された植物由来成分で、肌にうるおいを与え、

みずみずしさを保つスキンケアのサポート成分として取り入れています。

さらに、フキの芽由来の植物エキス（CBD 類似成分を含む原料） を配合。

肌を整え、キメの乱れによるくすみ印象をケアし、なめらかな肌を目指すための処方となっています。光を受けたときに肌が自然に明るく見えるような、澄んだ質感づくりをサポートします。

また、アスデルマのスキンケアシリーズは、国内の GMP 認定工場 にて製造。

アルコール(エタノール)・鉱物油・合成香料・合成着色料など、肌への負担に配慮したフリー処方を採用し、毎日のケアとして取り入れやすいやさしい使用感を目指しました。

原料の一部には、OEMメーカー・株式会社サティス製薬が取り組む「ふるさと元気プロジェクト」で生まれた植物原料を採用。



地域の耕作放棄地を活用した素材づくりや、地域産業の活性化を支援する取り組みに共感し、

アスデルマでもその想いを大切にしています。

※GMP工場：医薬品や食品などの製造において、品質と安全性を確保するためのGMP（適正製造規範）基準を満たした工場のこと

■製品ラインアップ・価格

アスデルマモイスチャーローション 定価：4,400円/定期初回：4,180円

アスデルマリフトミルク：定価：4,400円/定期初回：4,180円

アスデルマブライトニングセラム：定価：7,700円/定期初回：7,310円

アスデルマリフトセラム：定価9,900円/定期初回：9,400円

30代向けスキンケア3点セット（モイスチャーローション・ブライトニングセラム・リフトミルク）

定価：16,500円/定期初回：14,020円

50代向けスキンケア3点セット（モイスチャーローション・リフトセラム・リフトミルク）

定価：18,700円/定期初回：15,890円

※価格はすべて税込み

■販売チャネル・スケジュール

・2026年3月23日(月)

公式サイト：Earth derma ブランドサイト https://earthderma.jp/

Earth dermaブランドプロデューサー

野内ほのか

アスデルマが目指しているのは、年齢を重ねることを“不安”ではなく“楽しみ”へと変えていくこと。

私自身、30代を迎えたとき、周囲の人たちが結婚・出産・転職などさまざまなライフイベントを経験していく姿を見ながら、どこか取り残されているような感覚を覚えた時期がありました。

「自分がどうしたいか」よりも「人からどう見られるか」を優先してしまう--

そんな自分に少しずつ違和感を抱きはじめ、あるときふと立ち止まって思ったのです。

「私は、誰のために生きているんだろう？」

他人のものさしではなく、自分の心に正直に生きることこそが幸せにつながるのではないか。

そう気づいたとき、“自分に自信を持ちたい”“もっと自分を好きになりたい”という気持ちが

自然と芽生えてきました。

そして、同じように悩み、立ち止まる瞬間がありながらも、前に進もうとしている人たちの背中をそっと押せる存在でありたい--

そんな想いから、アスデルマは生まれました。

アスデルマは、「年齢を重ねることを前向きに楽しむ」人を応援するライフスタイルブランド です。

エシカルな視点で素材にもこだわりながら、“明日の自分を少し好きになる”という小さな積み重ねを、スキンケアを通して支えていきたいと考えています。

会社概要・お問い合わせ

【Earth derma(アスデルマ)】 https://earthderma.jp/

【株式会社 関西テレビハッズ】

所在地：大阪府大阪市北区天神橋7丁目12-6 設立：1995年1月6日 資本金：9,000万円

代表者：代表取締役社長 山岡 重行

【お問い合わせ】

関西テレビハッズ コンタクトセンター

TEL：0120-828-389（受付時間 9:00-18:00）