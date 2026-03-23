モトローラ、FIFAワールドカップ 2026(TM)限定モデル「motorola razr FIFA World Cup 26(TM) Edition」発売　日本戦観戦チケットが当たるプレゼントキャンペーンも実施

モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社

モトローラ・モビリティ・ジャパン合同会社（本社：東京 代表取締役社長：北原 秀文、以下、「モトローラ」）は、本日FIFAワールドカップ 2026(TM)限定モデル「motorola razr FIFA World Cup 26(TM) Edition」を発表しました。

「motorola razr FIFA World Cup 26(TM) Edition」は、サッカーのフィールドからインスピレーションを得た象徴的なデザインと、スムーズな操作性を兼ね備えた折りたたみ式スマートフォンです。背面にゴールドカラーのmotorolaロゴとFIFAワールドカップ2026(TM)のロゴがデザインされ、FIFAワールドカップ2026(TM)の限定壁紙コレクションや大会で使用している音源を着信音として搭載しています。

「motorola razr FIFA World Cup 26(TM) Edition」は、2026年3月31日より台数限定で販売開始を予定しております。（なくなり次第終了）

また、「motorola razr FIFA World Cup 26(TM) Edition」の発売に加え、更に大会を盛り上げるため、モトローラ公式SNSアカウントをフォロー・コメント・リポストいただいた方を対象に、抽選で日本戦観戦チケットをプレゼントするSNSキャンペーンを実施します。

当社は、FIFAワールドカップ 2026(TM)公式スマートフォンパートナーとして、日本代表はもちろん出場国すべての選手たちにエールをおくり、大会を盛り上げるサポートをして参ります。



motorola razr FIFA World Cup 26(TM) Editionについて

■販売価格と発売時期

motorola razr FIFA World Cup 26(TM) Edition：102,026円（税込）

発売時期：2026年3月31日発売予定

予約開始日：2026年3月23日

■販売チャネルURL

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQ3Z3NXS

■画像ダウンロード

motorola razr FIFA World Cup 26(TM) Edition：

https://drive.google.com/drive/folders/1tzm7kx1KfjS3SdMONfRCYgdfINLQTNek?usp=drive_link

SNSキャンペーン：モトローラ公式SNSからキャンペーン参加 日本戦観戦チケットが抽選で5組10名様に当たる

■キャンペーン期間

2026年3月23日（月）～３月31日（火）

■応募方法

１.モトローラの公式SNSアカウント（@MotorolaJP）をフォロー

２.希望の観戦日（１.または２.）をコメントし、キャンペーンポストを引用リポスト

（１.：6/14 ２.：6/25）

上記でキャンペーン応募完了

■景品

FIFAワールドカップ 2026(TM) 日本戦観戦チケット 2枚1組（合計5組）計10名様

■公式アカウント

X：https://x.com/MotorolaJP

■モトローラ公式ホームページURL:

https://moto-bu.motorola.co.jp/

■製品に関するお客様からのお問い合わせ:

モトローラカスタマーセンター

電話 0120-227-217（通話料無料）

営業時間9:00-18:00（第1・３日曜日、弊社休業日を除く）

＜モトローラについて＞

モトローラは、アメリカイリノイ州シカゴに本社を構え、モバイル通信産業ではパイオニアとして知られる歴史ある企業です。モトローラは、携帯端末や基地局だけでなくモバイル通信を可能にするプロトコルと技術を開発し、80年にわたり 常に新しい方法や手段で課題を解決してきました。モトローラは、モバイル技術を通じて人々の生活をより良くするために業界でリーダーシップを発揮し、たゆまぬ技術革新を促進し続けています。(C)2026 Motorola Mobility LLC.

●Motorolaは、Motorola Trademark Holdings, LLC. の商標です。

●UQ mobileの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるKDDI株式会社の登録商標または商標です。

●その他、このプレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

(C)2026 Motorola Mobility LLC.