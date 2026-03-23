『KOF′98 UM OL』10周年記念イベント＆「格闘王リーグ」同時開催！

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株式会社SNKより正規ライセンスを取得したスマートフォン向けゲーム『KOF'98 UM OL』の10周年記念イベントが正式に開催されます。また、新たな大規模対人戦コンテンツ「格闘王リーグ」が3月27日よりスタートされます。

■ 「格闘王リーグ」紹介

リアルタイムのサーバー間対戦をコアとし、数週間にわたるサーバー間リーグ戦を実施します。プレイヤーは戦略的なキャラクター選択と戦術を駆使して、全プレイヤーとランキングを競い合います。豪華報酬のほか、大賞の「N-BOX」を獲得するチャンスもあります。

リーグの公平性を保つため、本リーグでは「標準ステータス」設定を採用し、すべての格闘家はシステムで予め設定されたバランス調整後のステータスを使用します。また、ストライカーシステム、宿命システム、四魂システムも一時的に無効化され、より純粋な競技環境での対決が可能となり、真の技術と戦術の実力を発揮できます。

■ 「格闘王リーグ」ルール

・全体のスケジュールは「予選」と「ピーク戦」の2つのステージに分かれています。リアルタイム対戦モードのため、双方のプレイヤーが同時にオンラインである必要があります。

・予選の上位50名のプレイヤーが、最終のピーク戦に進出できます。

・予選で進出者が重複した場合、次点のプレイヤーに繰り下げられます。

・予選のBan/Pickモードは、スコアが130ポイントに達した後に解放され、ピーク戦では完全なBan/Pickモードとなります。

・毎週の予選ではスコアがリセットされますが、獲得済みの格闘家はリセットされません。

■ 「格闘王リーグ」スケジュール

対戦時間：金曜日、土曜日、日曜日の19:00～22:00

【予選】

・第1週：3月27日 05:00 ～ 3月30日 05:00

・第2週：3月30日 05:00 ～ 4月6日 05:00

・第3週：4月6日 05:00 ～ 4月13日 05:00

・第4週：4月13日 05:00 ～ 4月20日 05:00

・第5週：4月20日 05:00 ～ 4月27日 05:00

※ 予選の報酬配布時間は日曜日の22:10

【ピーク戦】

・4月27日 05:00 ～ 5月6日 05:00

※ピーク戦の報酬配布時間は日曜日の22:10

■ 10周年記念 好評開催中

10周年を記念して、プレイヤーの皆様へ日頃の感謝を込めた様々な特典をご用意いたしました。イベント期間中、豊富なゲーム内アイテム報酬を獲得できるだけでなく、「格闘王リーグ」に参加することで特賞「N-BOX」が当たるチャンスもあります。

今すぐ『KOF'98 UM OL』にログインして、私たちと一緒に10周年をお祝いしましょう！10年の仲、闘魂が永遠に不滅！

『KOF'98 UM OL』の最新情報については、以下をご参照ください：

Google Play ダウンロードリンク：https://kofjp.onelink.me/6oK6/pu4c3e9v

App Store ダウンロードリンク：https://kofjp.onelink.me/6oK6/pu4c3e9v

『KOF'98 UM OL』公式サイト：https://kof98.fingerfun.co.jp/

『KOF'98 UM OL』公式X：https://x.com/kof98umol