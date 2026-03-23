キャセイパシフィック航空、Adyenとのグローバルパートナーシップ拡大へ

Adyen Japan株式会社



多くの大手企業に選ばれる決済プラットフォームを提供するAdyen(https://www.adyen.com/ja_JP)は本日、香港を拠点とする航空会社キャセイパシフィック航空(https://www.cathaypacific.com/cx/ja_JP.html)との長年にわたるパートナーシップをさらに拡大することを発表しました。Adyenは現在、香港、オーストラリア、ニュージーランド、米国、日本、そして新たに加わったインドなどの主要市場において、同航空にダイレクトアクワイアリングサービスを提供しており、今回の連携強化は両社の協力関係における重要な節目となります。

2014年に始まったAdyenとキャセイパシフィック航空のパートナーシップは、当初の構想を上回る成長を遂げ、現在では同航空のグローバルコマース戦略の中核を担っています。主要市場におけるダイレクトアクワイアリングの導入成功を受けた今回の協力関係拡大は、戦略的成長パートナーとしてのAdyenの役割を改めて裏付けるものです。Adyenはダイレクトアクワイアリング機能の提供を通じ、決済承認率（オーソリ承認率）の向上や決済手数料の削減、および新たな収益源の開拓を支援しています。

特にインド市場では、Adyenのアクワイアリングソリューションは、高いパフォーマンスを実証しており、導入以来、優れた成果を上げています。実際、同国市場における決済承認率は10%向上しました。

キャセイパシフィック航空の営業・流通担当ゼネラルマネージャー、キント・チャン（Kinto Chan）氏は次のように述べています。「キャセイパシフィック航空では、シームレスで信頼性の高い購買体験こそが、お客様から最も愛されるサービスブランドへと成長するために必要不可欠だと考えています。Adyenの単一インテグレーションと、信頼性が高く広範に展開するグローバル・アクワイアリングネットワークを活用することで、お客様の安全な決済手段を確保すると同時に、ターゲット市場でのスムーズな展開が可能になります。」

Adyenのアジア太平洋地域社長、ウォーレン・ハヤシ（Warren Hayashi）は次のように述べています。「キャセイパシフィック航空とのパートナーシップは、世界トップクラスのソリューションをグローバルに提供するという、当社の揺るぎないコミットメントを示すものです。同航空が現地ニーズに対応しながら事業拡大を続け、グローバルな舞台においてビジネス成長と卓越したオペレーションを実現できるよう支援できることを、大変嬉しく思います。」

Adyenについて

Adyen(https://www.adyen.com/ja_JP)（AMS: ADYEN）は、大手企業に最適なフィンテックプラットフォームです。エンドツーエンドの決済機能、データに基づく洞察、金融商品を単一のグローバルソリューションとして提供することで、企業がより迅速に目標を達成できるよう支援します。世界中にオフィスをもつAdyenは、LVMH、Meta、On Japan、SHEIN、Uber、L'Oreal、adidasなどのお客さまにサービスを提供しています。本プレスリリースでご紹介したキャセイパシフィック航空とのパートナーシップは、Adyenが長年にわたる既存および新規顧客との協業関係の中で、常に成長を続けてきたことを示すものです。