丸紅新電力株式会社とHOYA株式会社がオフサイトPPAを締結

丸紅新電力株式会社

丸紅株式会社の連結子会社である丸紅新電力株式会社(https://denki.marubeni.co.jp/)（代表取締役：鈴木敦士、以下「丸紅新電力」）とHOYA株式会社（取締役兼代表執行役ＣＥＯ：池田英一郎、以下「HOYA」）、は、太陽光発電所由来の再生可能エネルギー電力（以下、「再エネ電力」）の供給に係る契約を締結しました。

この取り組みは、太陽光発電所にて発電された再エネ電力を丸紅新電力がとりまとめ、オフサイト型コーポレートPPA*にてHOYA株式会社 昭島工場へ供給するものです。

丸紅新電力は、親会社の丸紅株式会社の中期経営戦略GC2027(https://www.marubeni.com/jp/company/plan/)に則し、「グリーンへの取組を推進」し、本オフサイト型コーポレートＰＰＡを通じて脱炭素社会の実現・持続可能な社会の実現に貢献してまいります。2030年度をめどに500万ｋＷ程度を目標として段階的に増やしながら、再エネ電力を広くお客様へ供給してまいります。

HOYA株式会社では、本オフサイト型コーポレートPPAの活用により安定的に再エネ電力を調達し、昭島工場をはじめとした事業活動における再生可能エネルギーへの切り替えを着実に進め、2040年度までに消費電力を100％再生可能エネルギーで調達することを目指した取り組み（RE100）を加速していきます。今後も環境経営の高度化を図り、持続可能な社会への貢献に努めてまいります。

*オフサイト型コーポレートPPAは、電力需要場所から離れた場所に太陽光発電など再生可能エネルギー由来の電源を設置し、小売電気事業者などを通じて需要家に電力を供給する仕組みです。PPAはPower Purchase Agreement（電力購入契約）の略で、需要家は設備の初期投資および運用・保守が不要で、小売電気事業者などを通じて、発電した電力を購入します。

■会社概要

【丸紅新電力株式会社】

社 名：丸紅新電力株式会社（丸紅株式会社の100%出資連結子会社）

設立日 ：２０１１年１月

代 表：代表取締役社長 鈴木 敦士

所在地 ：東京都千代田区大手町一丁目4番2号 丸紅ビル

資本金 ：１億円

事業内容：電気の売買事業およびその代理、代行、仲介他

会社ホームページ：https://denki.marubeni.co.jp/

【株式会社岡本工作機械製作所】

社 名： ＨＯＹＡ株式会社

設立日 ： １９４４年８月２３日

代 表： 取締役兼代表執行役 最高経営責任者 池田 英一郎

所在地 ： 東京都新宿区西新宿六丁目１０番１号

資本金 ：６２億６，４２０万１，９６７円

事業内容：ライフケアおよび情報・通信関連製品の製造、販売、サービス他

会社ホームページ： https://www.hoya.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

丸紅新電力株式会社 再エネ事業部

電話番号：03-3282-2350

E-mail：saiene@denki.marubeni.co.jp