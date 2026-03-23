天気を″選べる″近未来を舞台にした恋愛SFドラマ、チバテレにて放送決定。元AKB48・横道侑里と元プロゲーマー・佐藤せるてぃあがW主演

株式会社BUZZ GROUP

株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区、代表取締役：渡辺 憲）のグループ会社である株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、チバテレ「キャストウォッチ」内にて短編SFドラマ『わたしの晴れを選びたい』（全6回）を2026年4月2日（木）より毎週木曜25時～放送することを発表いたします。

あわせて、本日番組ページにてティーザー映像を公開いたしました。

キャストウォッチ番組ページ :https://castwatch.tokyo/

■ 作品概要

次の日の天気を国民の投票で決められる近未来を舞台に、天気に秘めた想いを持つ男女の恋愛を描いた短編SFドラマ。「晴れか雨か」というシンプルな選択の裏に、現代社会の同調圧力や"自分らしさを選ぶ勇気"を織り込んだ意欲作です。誰もが多数派に流されがちな時代に、「自分の晴れを選ぶとはどういうことか」を問いかけます。

■ ストーリー

次の日の天気を自由に決められる装置が誕生した近未来。天気予報という概念が消え、国民の投票で決められる。多数決の結果が集計され、次の日の空が決まる──

そんな日常の中、大学生の瑞希（みずき）は、ある日突然「雨が好きな男子」に惹かれる。彼の名前は蒼真（そうま）。いつも投票で"雨"を選ぶ彼には、理由があった──

■ キャスト

横道侑里

瑞希 役：横道侑里（よこみち ゆり）

静岡県出身。2014年、AKB48 Team 8の静岡県代表として加入。圧倒的なダンスパフォーマンスと笑顔で注目を集める。2019年卒業後はフリーの女優として舞台・映像で幅広く活躍中。タップダンス・ジャズダンス・ミュージカルを得意とする実力派。

佐藤せるてぃあ

蒼真 役：佐藤せるてぃあ

スウェーデン生まれ、日本育ち。元プロゲーマー・俳優。スプラトゥーン世界大会準優勝、APEXプレデター勝数世界1位の実績を持つ。TBS「それ、Snow Manにやらせて下さい」への出演など、俳優としても精力的に活動を展開。183cm、北欧の血を感じさせる端正なルックスと独特の存在感で注目を集める次世代マルチタレント。

■ 番組概要

タイトル

チバテレ「キャストウォッチ」わたしの晴れを選びたい

OA予定日

2026年4月2日（木）～ 全6回

放送時間

毎週木曜 25:00～25:30

放送局

チバテレ

番組WEBサイト／SNS

https://castwatch.tokyo/

https://x.com/G5G3HewxxFR16go?lang=ja

■出演

横道侑里/佐藤せるてぃあ

すずはらかのん/稲見悠寿/白鳥大地/うえだあきる/福永紗弓/田中杏佳/関本明莉/蒼怜/儀間陸人/

南里弘和/莉音/青木詩乃/星乃心咲(NEOSTAGE PROJECT)

■ スタッフ

監督

とりかいこうじ

プロデューサー

青山健二

キャスティング

株式会社アイエヌジー

制作

STORY LAB.

企画・プロデュース

BUZZ PRODUCTIONS

■ 今後の展開

放送終了後には全6回の内容をまとめたDVDのリリースが決定。あわせて主演陣が参加する上映会の開催を予定しております。続報は番組HPおよびX（旧Twitter）にて随時お知らせいたします。

■ STORY LAB. について

BUZZ PRODUCTIONS発の映像レーベル／ドラマプロジェクト。俳優・ダンサー・クリエイターなど多様な才能が交わり、新しいストーリーが生まれる場所。「日常に、ドラマの化学反応を。」をコンセプトに作品を発信中。 WEBサイト：https://lit.link/storylab2511

■ 株式会社BUZZ PRODUCTIONSについて

株式会社BUZZ PRODUCTIONS

社名：株式会社BUZZ PRODUCTIONS

本社所在地：本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 TSUMUGIビル

事業内容：プロダクション運営、イベント制作

※株式会社BUZZ PRODUCTIONSは、株式会社BUZZ GROUP(東京都港区、代表取締役:渡辺憲)のグループ会社です。

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/ (https://group-buzz.com/contact/)