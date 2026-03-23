血糖値が気になり始めた人必読！たちまち血管年齢が若返る『血糖値がみるみる下がる習慣超大全』発売（3/25）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『東京逓信病院が教える血糖値がみるみる下がる習慣超大全』（勝田 秀紀 監）を2026年3月25日に発売いたします。

サプリ・薬不要の１行習慣で血糖値を下げる

糖尿病の名医が教える血糖値を下げてキープする簡単習慣＆レシピを網羅。

５人に1人が糖尿病の時代です。「まだ大丈夫」「明日から」と対策を先延ばしにしている人に向けた、季節ごと１週間ごとに、その時期に合わせた血糖値をマネジメントする工夫が満載！ いつからでも始められます。

毎日ひとつ実践するだけ！

・朝起きたら1時間以内に食事をする

・ショッピングモールをウォーキング

・「立つ」だけで消費する

・“抗酸化”麦茶で水分補給する

・食べたものを振り返る

などなど…

毎日のちょっとした習慣で血管年齢が若返る！

目次

第1章 血糖値がみるみる下がる新習慣

第2章 春の血糖値習慣 3月/4月/5月

第3章 夏の血糖値習慣 6月/7月/8月

第4章 秋の血糖値習慣 9月/10月/11月

第5章 冬の血糖値習慣 12月/1月/2月

第6章 糖尿病と診断されたら

著者略歴

監修 勝田秀紀（かつた ひでのり）

東京逓信病院内科（内分泌・代謝内科）部長、同栄養管理室室長。岩手医科大学医学部卒。杏林大学大学院医学研究科修了。医学博士。日本内科学会総合内科専門医・指導医。日本糖尿病学会糖尿病専門医・指導医。日本病態栄養学会病態栄養専門医・NSTコーディネーター。日本動脈硬化学会動脈硬化専門医・指導医。日本内分泌学会内分泌代謝専門医・指導医。杏林大学医学部非常勤講師。糖尿病・肥満症・動脈硬化症、内分泌疾患の診療に豊富な経験を持つ。東京逓信病院ではメタボ・肥満症外来も担当し、糖尿病教育入院や各種専門的な診療に取り組んでいる。監修に『おいしい かんたん 作りおき コレステロール・中性脂肪を下げるレシピ』（ナツメ社）がある。

栄養監修 木暮香織（こぐれ かおり）

東京逓信病院栄養管理室主査。女子栄養大学栄養学専攻修士課程卒業。管理栄養士。日本糖尿病療養指導士。病態栄養専門管理栄養士。日本病態栄養学会認定NSTコーディネーター。日本肥満症治療学会評議員、日本病態栄養学会、日本栄養治療学会（JSPEN）所属。協力東京逓信病院栄養管理室 船木知子 池田聡子 長野直子

料理 前田量子（まえだ りょうこ）

料理家。管理栄養士。前田量子料理教室主宰。一般社団法人日本ロジカル調理協会代表理事。東京理科大学卒業後、織田栄養専門学校にて栄養学を、東京會舘、辻留料理塾、柳原料理教室、ル・コルドンブルーにて料理を学ぶ。調理科学および栄養学の講師も精力的に行っている。監修に『誰でも１回で味が決まるロジカル調理』、著書に『ロジカル和食』（ともに主婦の友社）、『前田式［味つけ調味料］でおいしい減塩』（文化出版局）などがある。

書籍概要

書名 ：東京逓信病院が教える血糖値がみるみる下がる習慣超大全

監修 ：勝田 秀紀

発売日：2026年3月25日

判型 ：A5判

頁数 ：240ページ

定価 ：1,980円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp