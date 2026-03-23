あの「しるこサンド」が温泉に！？4月3日「しるこサンドの日」記念イベント

株式会社ナカシロ

株式会社ナカシロ 楽の湯グループ（本社：愛知県名古屋市）が運営する「天然温泉こまき楽の湯」（愛知県小牧市）は、小牧市に本社を構える松永製菓株式会社と連携し、地域コラボレーションイベント「しるこサンドフェア」を2026年4月1日（水）から4月30日（木）まで開催いたします。

本イベントは、4月3日の「しるこサンドの日」に合わせて企画されたもので、「小牧の湯温はしるこサン℃！？」をテーマに、地域のロングセラー菓子「しるこサンド」と温浴施設がコラボレーションします。地元で長く親しまれてきたブランドを切り口に、来館者が楽しみながら地域の魅力に触れられる企画となっています。

天然温泉こまき楽の湯では、「お風呂も地域を沸かす」をモットーに、地域企業や文化と連携した取り組みを積極的に行っています。1966年の発売以来、世代を超えて愛され続けてきた松永製菓の「しるこサンド」とのコラボレーションを通じて、地域の魅力や地元企業の存在を温浴施設という地域コミュニティの場から広く発信していきます。

本フェアでは、来館者が温泉という日常の憩いの場を通じて地域文化に触れ、地元の魅力を再発見できる機会の創出を目指しています。

イベント概要



開催期間：2026年4月1日（水）～4月30日（木）

開催場所：天然温泉こまき楽の湯（愛知県小牧市）

■しるこサンド風呂

しるこの甘い香りをイメージした特別風呂を実施します。

【開催期間】

2026年4月3日（金）～4月5日（日）

3日間限定

【開催場所】

男女露天風呂

■しるこサンドソフト

濃厚ソフトクリームに「しるこサンド」をトッピングした限定メニュー。

【開催期間】

期間中毎日

【開催場所】

館内食事処「楽然」

【販売価格】

450円（税込）

■しるこサンドBINGO

1位の方には「しるこサンドクッション」をプレゼント！来館者参加型イベント。

【開催日時】

4月5日（日）14:00～

【開催場所】

館内1Fロビー

※参加条件の詳細は店舗へお問い合わせください。

取り組みについて

天然温泉こまき楽の湯では、お風呂には人と地域をつなぐさまざまな可能性があると考えています。

地域の人々が集う温浴施設という場を活かし、地域企業や文化と連携した企画を通じて、地元の魅力を発信する取り組みを行っています。

今回のイベントでは、小牧市に本社を構える松永製菓と連携し、地域で長く愛されてきた「しるこサンド」をテーマにした企画を実施することで、地域企業の魅力発信と地域コミュニティの活性化を目指します。

【天然温泉こまき楽の湯】

創業年月：2003年12月

住所：〒485-0033 愛知県小牧市郷中2丁目182-2

電話番号：0568-41-1010

HP：https://rakunoyu.com/komaki/