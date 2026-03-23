ナノ・ユニバースより、2026年春夏の最新スタイリング特集「2026 SS STYLING LOOKBOOK」が公開！
株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年3月19日（木）にWEBコンテンツ「2026SPRING STYLING LOOKBOOK」を公開。
ナノ・ユニバースから、都会的で落ち着いた甘さ をエッセンスに、ミニマルなバランスで春夏の装い8LOOKを提案します。
■CONTENTS
「2026SS STYLING LOOKBOOK」
https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260319-nu-topics-26ss-w-stylingbook
■LINE UP
LOOK1
ライトスエードギャザーバルーンブルゾン \16,500(税込）
カラー：グレージュ/キャメル
サイズ：F
レースジャガードカップ付きキャミソール \6,600(税込）
カラー：ホワイト/ブラウン
サイズ：S/M
ローギャザーミディスカート \13,530(税込)
カラー：ブラック/ホワイト
サイズ：S/M
LOOK2
フリルシャーリングコンパクトニット \13,200(税込)
カラー：グレー/ホワイト
サイズ：F
ギャザージップミディスカート \13,750(税込)
カラー：ネイビー/カーキ
サイズ：S/M
LOOK3
フレームラインアイレットポロニット \11,220(税込)
カラー：オフホワイト/ネイビー
サイズ：F
スクエアヘム刺繍レース切り替えスカート \13,970(税込)
カラー：グレー/ライトベージュ
サイズ：S/M
LOOK4
ツイーディーカルゼテーラードダブルジャケット \17,600(税込)
カラー：グレー/D.ネイビー
サイズ：S/M
レイヤードライクボーダーポロニット \12,870(税込)
カラー：グレー/ネイビー
サイズ：F
フラワープリントイレヘムタックフレアスカート \13,750(税込)
カラー：ブラック/アイボリー
サイズ：S/M
LOOK5
コットンシフォンフリルブラウス \11,880(税込)
カラー：ブラック/オフホワイト/ラベンダー
サイズ：F
サイドギャザーカットタイトスカート \9,350(税込)
カラー：ブラック/チャコール
サイズ：S/M
LOOK6
シアーライトギャザーブルゾン \14,300(税込)
カラー：ブラック/L.カーキ
サイズ：F
レースラッフルヘムカットトップス \11,000(税込)
カラー：ブラック/グレー
サイズ：F
「STEVELOUR」ストレッチポンチカプリパンツ
\22,000(税込）
カラー：ブラック
サイズ：S/M
LOOK7
「STEVELOUR」コットンナイロンロングボリュームブルゾン \35,200(税込)
カラー：ブラック/エクリュ
サイズ：F
テンセルデニムリラックスシャツ \15,400(税込）
カラー：ブルー/L.ブルー
サイズ：F
チェックイージーワイドパンツ \12,100(税込)
カラー：ブラック/ベージュ
サイズ：S/M
LOOK8
チェックポケットワイドシャツワンピース \15,730(税込)
カラー：ブラック/ベージュ
サイズ：F
チェックイージーワイドパンツ \12,100(税込)
カラー：ブラック/ベージュ
サイズ：S/M
【ナノ・ユニバース公式サイト】
https://store.nanouniverse.jp/
【ナノ・ユニバース公式instagram】
https://www.instagram.com/nanouniverse_official/
【取扱店舗】
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