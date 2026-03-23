ナノ・ユニバースより、2026年春夏の最新スタイリング特集「2026 SS STYLING LOOKBOOK」が公開！

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株式会社TSIホールディングス


株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年3月19日（木）にWEBコンテンツ「2026SPRING STYLING LOOKBOOK」を公開。


ナノ・ユニバースから、都会的で落ち着いた甘さ をエッセンスに、ミニマルなバランスで春夏の装い8LOOKを提案します。


■CONTENTS

「2026SS STYLING LOOKBOOK」


https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260319-nu-topics-26ss-w-stylingbook


■LINE UP

LOOK1

ライトスエードギャザーバルーンブルゾン　\16,500(税込）


カラー：グレージュ/キャメル


サイズ：F



レースジャガードカップ付きキャミソール　\6,600(税込）


カラー：ホワイト/ブラウン


サイズ：S/M



ローギャザーミディスカート　\13,530(税込)


カラー：ブラック/ホワイト


サイズ：S/M






LOOK2

フリルシャーリングコンパクトニット　\13,200(税込)


カラー：グレー/ホワイト


サイズ：F



ギャザージップミディスカート　\13,750(税込)


カラー：ネイビー/カーキ


サイズ：S/M







LOOK3

フレームラインアイレットポロニット　\11,220(税込)


カラー：オフホワイト/ネイビー


サイズ：F



スクエアヘム刺繍レース切り替えスカート　\13,970(税込)


カラー：グレー/ライトベージュ


サイズ：S/M







LOOK4

ツイーディーカルゼテーラードダブルジャケット　　　\17,600(税込)


カラー：グレー/D.ネイビー


サイズ：S/M



レイヤードライクボーダーポロニット　\12,870(税込)


カラー：グレー/ネイビー


サイズ：F



フラワープリントイレヘムタックフレアスカート \13,750(税込)


カラー：ブラック/アイボリー


サイズ：S/M







LOOK5

コットンシフォンフリルブラウス　\11,880(税込)


カラー：ブラック/オフホワイト/ラベンダー


サイズ：F



サイドギャザーカットタイトスカート　\9,350(税込)


カラー：ブラック/チャコール


サイズ：S/M






LOOK6

シアーライトギャザーブルゾン　\14,300(税込)


カラー：ブラック/L.カーキ


サイズ：F



レースラッフルヘムカットトップス　\11,000(税込)


カラー：ブラック/グレー


サイズ：F



「STEVELOUR」ストレッチポンチカプリパンツ
　\22,000(税込）


カラー：ブラック


サイズ：S/M







LOOK7

「STEVELOUR」コットンナイロンロングボリュームブルゾン　\35,200(税込)


カラー：ブラック/エクリュ


サイズ：F



テンセルデニムリラックスシャツ　\15,400(税込）


カラー：ブルー/L.ブルー


サイズ：F



チェックイージーワイドパンツ　\12,100(税込)


カラー：ブラック/ベージュ


サイズ：S/M





LOOK8

チェックポケットワイドシャツワンピース　\15,730(税込)


カラー：ブラック/ベージュ


サイズ：F



チェックイージーワイドパンツ　\12,100(税込)


カラー：ブラック/ベージュ


サイズ：S/M







【ナノ・ユニバース公式サイト】
https://store.nanouniverse.jp/


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