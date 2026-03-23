ナノ・ユニバースより、2026年春夏の最新スタイリング特集「2026 SS STYLING LOOKBOOK」が公開！

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年3月19日（木）にWEBコンテンツ「2026SPRING STYLING LOOKBOOK」を公開。

ナノ・ユニバースから、都会的で落ち着いた甘さ をエッセンスに、ミニマルなバランスで春夏の装い8LOOKを提案します。

■CONTENTS

「2026SS STYLING LOOKBOOK」

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260319-nu-topics-26ss-w-stylingbook

■LINE UPLOOK1

ライトスエードギャザーバルーンブルゾン \16,500(税込）

カラー：グレージュ/キャメル

サイズ：F

レースジャガードカップ付きキャミソール \6,600(税込）

カラー：ホワイト/ブラウン

サイズ：S/M

ローギャザーミディスカート \13,530(税込)

カラー：ブラック/ホワイト

サイズ：S/M

LOOK2

フリルシャーリングコンパクトニット \13,200(税込)

カラー：グレー/ホワイト

サイズ：F

ギャザージップミディスカート \13,750(税込)

カラー：ネイビー/カーキ

サイズ：S/M

LOOK3

フレームラインアイレットポロニット \11,220(税込)

カラー：オフホワイト/ネイビー

サイズ：F

スクエアヘム刺繍レース切り替えスカート \13,970(税込)

カラー：グレー/ライトベージュ

サイズ：S/M

LOOK4

ツイーディーカルゼテーラードダブルジャケット \17,600(税込)

カラー：グレー/D.ネイビー

サイズ：S/M

レイヤードライクボーダーポロニット \12,870(税込)

カラー：グレー/ネイビー

サイズ：F

フラワープリントイレヘムタックフレアスカート \13,750(税込)

カラー：ブラック/アイボリー

サイズ：S/M

LOOK5

コットンシフォンフリルブラウス \11,880(税込)

カラー：ブラック/オフホワイト/ラベンダー

サイズ：F

サイドギャザーカットタイトスカート \9,350(税込)

カラー：ブラック/チャコール

サイズ：S/M

LOOK6

シアーライトギャザーブルゾン \14,300(税込)

カラー：ブラック/L.カーキ

サイズ：F

レースラッフルヘムカットトップス \11,000(税込)

カラー：ブラック/グレー

サイズ：F

「STEVELOUR」ストレッチポンチカプリパンツ

\22,000(税込）

カラー：ブラック

サイズ：S/M

LOOK7

「STEVELOUR」コットンナイロンロングボリュームブルゾン \35,200(税込)

カラー：ブラック/エクリュ

サイズ：F

テンセルデニムリラックスシャツ \15,400(税込）

カラー：ブルー/L.ブルー

サイズ：F

チェックイージーワイドパンツ \12,100(税込)

カラー：ブラック/ベージュ

サイズ：S/M

LOOK8

チェックポケットワイドシャツワンピース \15,730(税込)

カラー：ブラック/ベージュ

サイズ：F

チェックイージーワイドパンツ \12,100(税込)

カラー：ブラック/ベージュ

サイズ：S/M

【ナノ・ユニバース公式サイト】

https://store.nanouniverse.jp/

【ナノ・ユニバース公式instagram】

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/



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