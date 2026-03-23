【独自調査】関西の中学受験で算数が合否に与える影響を数値化

大阪上本町・天王寺の個別塾「個別の会」

関西圏の中学入試において、算数は「最も差がつく科目」として長く語られてきました。

しかし、その差が具体的に何点で合格にどれほど影響するかを定量化したデータは限られています。

そこで個別指導塾「個別の会」では、2025年度入試を含む過去5年間の関西主要最難関・難関中学校の入試統計および、自社在籍生の学習データと合否結果を詳細に照合・分析しました。

この記事は、算数という科目が中学受験の合否に与える影響力を数値化し、その背景にある設問傾向の変化と、今後受験生が取るべき戦略を解説します。

関西中学入試における算数の重要性の統計的背景

新指標「合否寄与度」を用い、配点比率を超えて算数が合格を左右している実態を浮き彫りにしました。

過去5年分の入試データと約1,200件の受験生データ分析から、その決定的な影響力を明らかにしています。

算数の「合否寄与度」という新指標の定義

調査において最も重視したのは、配点比率では分からない「合否寄与度」です。

これは、合格者平均点と受験者平均点の差を、全科目の合計得点の差で除した数値です。

数式で表せば以下のとおりです。

この指標が高いほど、「合格者と不合格者を分ける決定打」となった科目となります。

関西の最難関校においては、算数の配点比率が33%から40%であるのに対し、この合否寄与度は50%から60%を超えるケースが珍しくありません。

つまり、国語や理科での僅かなリードも、算数の一問の失点で簡単に崩れることが数値で示されています。

調査データは、以下の概要に基づき収集・分析しました。

【調査概要】

調査期間：2020年1月～2025年2月

主体：個別指導塾「個別の会」(https://kobetsu-kai.com/)

対象：関西主要難関中学校（灘、東大寺学園、甲陽学院、洛南高等学校附属、西大和学園、大阪星光学院、四天王寺、高槻、神戸女学院など）の公表入試結果

サンプル：上記中学校の公表入試統計、および「個別の会」在籍生ならびに提携先の受験生データ約1,200件

方法：得点データの再集計、および模試成績と本番合否の相関分析

灘中学校：二日間入試が生み出す圧倒的な「算数格差」

2026年度の灘中学校入試では、整数（数の性質）を扱う問題や規則性を見抜く思考力問題が目立ち、例年と比べて立体図形の出題が少ない年度となりました。

この章では、灘中学校の入試において算数がいかに重要な役割を持っているのか、そして二日間にわたる入試が受験生の学力差、特に算数力の差をどのように浮き彫りにするのかを解説します。

500点満点中200点という配点以上の破壊力

日本最高峰の灘中学校において、算数は「一日目」と「二日目」の両方で試験が行われます。

算数の合計配点は200点で、国語（200点）や理科（100点）と比較して、算数の不出来が致命傷になりやすいです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/4_1_1677ae549aea1e0968545cf88d6a03c0.jpg?v=202603231051 ]

出典：灘中学校入試資料（2021～2025年度）(https://www.nada.ac.jp/nyuushi_chu2025.html)

2025年度では全科目合計差49.2点のうち、算数で31.1点を占め、算数での成否が合格可能性の6割以上を左右しました。

一日目「短距離走」と二日目「思考力の格闘」の分析

灘の算数は、一日目は60分で10数問の「処理速度」重視、二日目は大問5題の「論理思考」重視という二面性を持っています。

2025年度には、一日目はレベルA（基本・標準）が約58%、二日目はレベルB（応用）が50%を占めたことから、着実に得点を積み重ねる力と思考力という別々の力が求められていることが分かります。

特に注目すべきは、近年の立体図形出題の減少と、増加した「平面図形」および「数の性質」の思考力問題です。

2025年度の二日目では、場合分けや、円の動く範囲における対称性の利用など、その場で条件を整理し、粘り強く手を動かす能力が試されました。

東大寺学園中学校：技術的習熟度が分かつ40点の壁

東大寺学園中学校では、4教科均等配点の中で算数が合否に強く影響する科目です。

本章では、技術的習熟度が合格ラインを分ける「落とせない問題」と、算数の役割について解説します。

4教科均等配点の中での算数のプレゼンス

東大寺学園は4教科（国算理社）各100点の均等配点、または3教科（国算理）の合計を4/3倍する形式を採用していますが、得点データの推移は算数の重要性を明確に示しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/4_2_0345bf2ff5d8d882bb52e697900a2f08.jpg?v=202603231051 ]

出典：入試の解説速報と分析と来年度に向けた算数の対策 - 中学受験コベツバ(https://chugakujyuken.kobetsuba.jp/articles/nyushi/taisaku/)

東大寺学園の算数は、合格者平均と受験者平均の差が常に10点～15点程度で、合否寄与度は約40%前後を推移しています。

算数は特に「解法の引き出し」の数がそのまま点数に直結しやすい傾向にあります。

技術的主題への特化と「落とせない問題」の精査

2025年度入試では、思考力問題よりも「技術的解決」が主題となる傾向で、塾でのトレーニングの成果が如実に現れやすいものでした。

「間に入れる」応用や「差の比例」「群数列」といった典型的な応用技術を正確に使いこなせるかが勝否を分けました。

東大寺学園を目指す層にとって算数は「稼ぐ科目」であると同時に、典型題での失点が許されない「守りの科目」としての側面も強いです。

甲陽学院中学校：難易度変動に翻弄されない「真の算数力」

甲陽学院の算数は年度による難易度の振れ幅が比較的大きいことで知られています。

2024年に難化、2025年に易化を経て、2026年は基本技術を丁寧に使う問題が中心となり、全体としては平年並みの落ち着いた難易度となりました。

本章では、こうした難易度変動に左右されない「真の算数力」とは何か、そして速さや図形といった頻出分野への深い理解がどのように合格を左右するのかを解説します。

2024年度の難化と2025年度の易化

甲陽学院も灘と同様に算数が二日間に分かれていますが、特徴的なのが年度による難易度の振れ幅が極めて大きい点です。

2024年度は1日目の平均点が53.2点から41.8点へ暴落し、多くの受験生が混乱に陥りました。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/4_3_c0b0ff47b291b99a6d19990099bdf19c.jpg?v=202603231051 ]

出典：入学考査成績概要 - 学校法人辰馬育英会 甲陽学院中学校・甲陽学院高等学校(https://www.koyo.ac.jp/nyuusiseiseki.html)

2024年度のように算数が極端に難化した場合、逆に差がつきにくくなりますが、それでも国語の6.9点差、理科の5.1点差と比較して算数の12.7点差は圧倒的です。

2025年度は難易度が緩和されたことで得点差は15.3点に拡大し、算数でのアドバンテージが合否に直結する通常の構図に戻りました。

甲陽特有の「速さ」と「図形」への対応戦略

甲陽学院の算数は、1日目に「速さ」の大問が2問出題されるなど、特定の単元への深い習熟が求められます。

特に「静水時が等しい2船の往復（点対称ダイヤグラム）」や、平面図形における「相似比から面積比への展開」など、高度な基本技術の組み合わせが鍵です。

個別の会の分析では、甲陽合格者の多くが典型パターンの「高度な一般化」を完了させていることが分かりました。

西大和学園中学校：150点配点がもたらす「算数逆転」のシナリオ

西大和学園の入試でも算数が全体の得点差を牽引する決定的科目となっています。

本章では、技術と思考力を組み合わせた総合力型の算数が、どう合格を左右するのか解説します。

男子・女子ともに際立つ算数の差

西大和学園では、算数・国語が各150点、理科・社会が各100点の計500点満点です。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/178235/table/4_4_527842319874afa6114101bca66bae77.jpg?v=202603231051 ]

出典：西大和学園中学校 2025年度入試分析(https://nyuushi.shingakukan.com/nishiyamato.html)

2025年度入試における「合格者平均点と受験者平均点の差」を見ると、男子では全教科合計33.0点差のうち算数が15.8点を占め、寄与度は約48%となっています。

さらに女子ではその傾向が顕著です。

全教科合計42.1点差のうち算数が20.9点を占め、寄与度は約50%に達しました。

つまり、西大和学園の入試では男女ともに合否を分ける最大要因が算数であり、とりわけ女子入試では算数の出来が結果を大きく左右する構造が見て取れます。

西大和学園の入試は「算数ができなければ勝負にならない」と言っても決して大げさではないでしょう。

思考力と技術のハイブリッド試験

西大和学園の算数は、全国最難関校のトレンドを網羅した「総合力」の試験です。

2025年度では、一見すると水問題でも、その実体は立体の切断技術を問うという分野を跨いだ思考力問題が出題されました。

丁寧に読解し試行検証を繰り返す「粘り強さ」が、高得点を支える要因です。

洛南高等学校附属・大阪星光学院・四天王寺：併願戦略における算数の位置付け

本章では、併願戦略における算数の位置づけとともに、高得点勝負や基本技術の精度、思考力問題への対応といった学校ごとの算数の特性を解説します。

洛南：女子・併願男子の超高得点勝負

洛南は3教科型・4教科型選択制で、算数合格者平均は非常に高く、ミスが許されません。

2025年度の3教科型合格者平均は91.7点（150点換算で約137点）です。

後半の思考力問題や筑駒レベルの平面図形の攻略が最上位層の争点です。

大阪星光：基本技術の「分厚さ」が問われる

大阪星光の算数合格寄与度は約47.2%で、問題の約7割が基本・標準レベルです。

合格者平均は81.5点と高く、ケアレスミス一つが致命傷です。

素数を使った数論や立体切断のような応用技術を正確かつ迅速に操作する力が求められます。

個別の会独自データ：算数偏差値と合格率の相関関係

本章では、個別の会 独自のデータに基づいて、算数偏差値による安定得点源としての効果や、特定分野に絞ったピンポイント対策が逆転合格につながる実例を紹介します。

算数「1科目特化」の有効性とリスク

個別の会の在籍生データを分析すると、小6秋時点で算数の偏差値が志望校のR4を超えている生徒の合格率は88.5%です。

一方、国語のみが超えている場合は54.2%に留まっています。

算数が安定得点源となることで、入試直前期に理科・社会といった暗記科目、あるいは国語の記述対策に時間を割け、「戦略的余裕」が生まれます。

逆転合格を実現する「算数ピンポイント対策」

逆に、模試でD判定から逆転合格を果たした事例の9割に共通しているのは、算数の頻出分野での「劇的な改善」です。

灘中学校志望で立体図形だけを徹底的に強化し、本番で大問を完答した生徒や、甲陽学院志望で速さのダイヤグラムを極めることで、算数1日目の得点を底上げした生徒などが例です。

幅広い学習が間に合わない場合でも、志望校の傾向に合わせた「算数の局地戦」で勝利することが、逆転の定石となります。

個別指導塾「個別の会」塾長谷本秀樹による分析と提言

個別の会塾長の観点から、算数の学習が合格や思考力、受験生の自信にどのように影響するかを解説します。

なぜ「算数ができない」が放置されるのか

集団塾のらせん型カリキュラムから外れると、算数は自力での回復が困難です。

小4・小5で学んだ比・割合の不完全理解が小6の速さ・図形で致命傷となります。

個別の会に駆け込んでくる生徒の多くは、こうした過去の負債を抱えながら難問に立ち向かおうとしています。

最高峰のプロ講師による指導は、最新の難問を解くことではなく、その生徒がどこで思考の糸を断ち切ったのかを特定し繋ぎ直すことにあるのです。

2026年度入試に向けた「思考力」への処方箋

近年の入試では、明らかに「解法パターンの暗記」へ警鐘を鳴らしています。

高槻中や四天王寺中で見られるように、その場での試行検証を求める問題は今後さらに他の中学校へも波及していくでしょう。

これからの受験生には「解けるまで考え抜く」という知的体力が必要です。

分からない問題はすぐに解説を見るのではなく、図を描き、表を埋め、数字を動かしてみましょう。

こうした「試行錯誤の可視化」の習慣化こそが、本番の初見の問題に出会った際の唯一の武器となります。

メンタルと算数の相関関係

算数は「自信」が反映される科目でもあります。

「算数が得意」と自信を持っている生徒は、計算ミスが少なく難問に対しても前向きに取り組めます。

逆に、「算数が苦手」という思い込みは焦りを生み、本来解けるはずの基本問題での失点を招きます。

個別指導における私たちの役割は単に知識を授けることではありません。

「解けた！」という成功体験を積み重ね、心理的な障壁を取り除くことにあります。

算数が敵から味方に変わった瞬間、合格への道筋は急激に明瞭になります。

結論：関西中学受験を制するための算数プライオリティの再定義

関西の中学受験での算数は単なる一科目ではありません。

合否の6割を支配する「選別装置」であり、受験生の戦略的優位性を構築するための「最大のレバレッジ」です。

- 配点比率に騙されない: 配点が25～40%であっても、合否への寄与度は常にそれを上回ります。- 技術と思考のハイブリッドを目指す: 典型題の習熟（技術）を前提に、未知の問題に食らいつく思考力を養いましょう。- 早期の「穴」の修復: 算数の苦手は時間が経つほど複利で膨れ上がるため、違和感を感じた瞬間に、個別指導などの専門的な介入を検討すべきです。

関西の難関中学校の門を叩くためには、算数という巨大な壁を乗り越える必要があります。

その壁を乗り越えた先には、論理的思考力という一生涯の財産となる能力が待っています。

私たちは、算数を通じて、子供たちが自らの可能性を切り拓くための支援を続けていきます。