空気を設計する宿泊体験。

inio株式会社

inioは、「感覚の、価値を」をキーに、クライアントと伴走しながら香りのソリューションを提供inio株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：折井茜）は2026年3月に設立いたしました。

当社は、建築空間における「香り・空気・感覚」の設計を行う企業です。

このたび、宿泊施設向けに滞在体験を再設計する新サービス「yadoni（やどに）」 を発表いたします。

第一弾として、京都の宿泊施設 「風雅別邸 四条大宮」 にて客室2室限定の先行導入を開始いたします。

■ Concept

香りを、空間設計の「後付け」から「設計要素」へ

建築設計では、素材、光、動線、音環境などが空間の質を決定します。

しかし「香り」は多くの場合、空間が完成した後に付加される装飾的な要素として扱われてきました。

inioは、香りを空間体験を構成する環境要素のひとつとして捉え直します。

空間の文脈、素材、光の入り方、滞在時間のリズムを読み取りながらその場所にふさわしい「空気の質」を設計する。

それが私たちの提案する“感覚設計”という新しい領域です。

宿泊施設向けサービス 「yadoni」

「yadoni」は、宿泊施設に向けた空間の感覚設計サービスです。

客室や施設全体の体験設計において香りを環境レイヤーとして設計します。

公式ページ：http://yadoni.jp

1 建築的アプローチによる香り設計

inioでは、香りを単なる演出ではなく空間の環境要素として設計します。

客室の素材構成、光環境、空間のスケール、そして人の滞在動線を読み取りながら、

天然香料100%の香りを空気環境として設計します。

強く香らせるのではなく、その空間に自然に存在する空気の質を整える。

視覚だけでなく、呼吸によって知覚される空間体験をつくることがinioの香り設計です。

2 宿泊体験に合わせた香りの個別提案

宿泊前にオンラインで質問に回答することで滞在イメージに合わせた香りを提案。

ゲストごとに異なる滞在体験を設計します。

3 感覚過敏への配慮

宿泊の前に事前にオンラインで３つの質問に回答し、香りの提案を受けるプラン宿泊の前に事前にオンラインでカウンセリングを行い、ゲストだけの香りが宿に届くプラン

公共空間における香りのトラブルを回避するため天然香料100%を使用し、強度・拡散・滞在時間を設計。

安心して呼吸できる環境づくりを重視します。

■ 先行導入特典：記憶を持ち帰る「記憶を持ち帰る香り」

先行体験の宿泊者には天然香料100%で仕立てた香りのギフトを提供。

滞在後も、旅の情景を呼び起こす記憶のアーカイブとして機能します。

■ For Architects & Hospitality Partners 建築と香りの新しい関係

京都・風雅別邸 四条大宮

ラグジュアリー空間において重要なのは「目に見える豪華さ」だけではありません。

むしろ、

空気の質、呼吸の心地よさ、感覚の静けさといった

目に見えない要素が体験の価値を決定します。

inioは

・建築家

・デベロッパー

・ホテル・商業施設など空間を設計・運営するパートナー

と協働しながら空間設計の新しいレイヤーとしての香りを実装していきます。

■ 会社概要

社名： inio株式会社（イニオ）

拠点： 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号 日本橋水野ビル7階

Philosophy： 感覚の、価値を。

Service： 宿泊体験設計 / yadoni

URL：http://inio.jp

Instagram： https://www.instagram.com/inio_soufragrance/?hl=ja

inio株式会社 代表取締役 折井茜■ 代表メッセージ

折井茜

私たちが扱うのは「香り」ですが、本質的には 空気の設計です。

誰もが自然に呼吸できる空間。

静かに感覚がほどける場所。

建築と同じ時間軸で考えられる空気の設計を、日本の宿泊体験に提案していきます。