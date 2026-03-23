ショパール ジャパン 株式会社

スイスのラグジュアリーウォッチ＆ジュエリーメゾン ショパールは、2026年3月20日（金）、阪急うめだ本店にて、ブティックをフロア移設し、リニューアルオープンいたしました。

1860年の創業以来、ショパールは卓越したクラフツマンシップと豊かな創造性を礎に、世代を超えて愛されるウォッチ＆ジュエリーを生み出してきました。メゾンが大切にする「ジョワ・ド・ヴィーヴル：生きる歓び」の精神は、身に着ける人の毎日に輝きをもたらし続けています。

このたび新たな装いとなるブティックは、明るく開放的なガラスファサードとゴールドのフレームが印象的な、洗練された空間。やわらかなグレージュの壁面と温かみのあるウッドフロアを基調に、ハンドブラッシュ仕上げのブロンズトーンのメタルが上質な輝きを添えています。壁面やショーケースに施されたフルートパターンのリズミカルなラインが空間に奥行きをもたらし、中央には丸みを帯びたエッジが美しいラウンド型ショーケースを配置。ウォッチやジュエリーをゆったりとご覧いただける、エレガントで心地のよい空間が広がります。

店内では、メゾンを象徴するレディース＆メンズコレクションをはじめ、ショパールの卓越したサヴォアフェールが息づくハイエンドピースまで、創造性と美意識を体現する多彩なクリエイションをご紹介いたします。訪れる人々をショパールならではエレガンスと「ジョワ・ド・ヴィーヴル」の世界へと誘います。

新たな装いで皆さまをお迎えするショパール ブティック 阪急うめだ本店にて、メゾンが育んできた美意識とともに、心ときめくひとときをお楽しみください。

【BOUTIQUE INFORMATION】

ショパール ブティック 阪急うめだ本店

2026年3月20日（金）リニューアルオープン

〒530-8350大阪府大阪市北区角田町8-7

阪急うめだ本店6階 HANKYU LUXURY ジュエリーギャラリー「ショパール」

TEL：06-6313-8372 MAIL：boutique.hankyuumeda@chopard.jp

営業時間：10:00-20:00、不定休

HP：https://www.chopard.com/ja-jp

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お問い合わせ： ショパール ジャパン プレス

TEL: 03-5524-8922