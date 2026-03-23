「レンズアップル」運営の株式会社パレンテ、名古屋テレビ（メ～テレ）の知的雑学バラエティ「コレってなぁに？」の制作に協力。「学割」アプリで現役学生の美容インサイトを調査。

株式会社パレンテ

コンタクトECサイト「レンズアップル」を運営する株式会社パレンテ（本社：千葉県千葉市、代表取締役：吉田 忠史）は、名古屋テレビ放送株式会社（メ～テレ）にて2026年3月20日（金・祝）に放送された特番「コレってなぁに？」において、番組制作協力を行ったことをお知らせいたします。

本番組は、街歩きや会社見学を通じて日常の「ギモン」を専門家が解消する知的雑学バラエティです。 株式会社パレンテでは、自社が運営する「学割」アプリのユーザーネットワークを活用し、番組内の美容特集における「現役学生のリアルな意識調査」を実施。番組制作のデータソースとして提供いたしました。

■ 「コレってなぁに？」番組概要と協力の背景

「コレってなぁに？」は、商店街や施設を訪問し、ふとした瞬間に感じる「コレってなぁに？」という疑問をその場で解決していく番組です。 今回、番組内の美容に関するコーナーにおいて、制作サイドより「今の学生のリアルな美容意識を知りたい」との依頼を受け、当社の強みである「学割アプリ」を通じた即時性の高いアンケート調査を実施いたしました。

放送日時： 2026年3月20日（金・祝）09:55～10:50

※名古屋テレビ公式Youtubeで期間限定で放送内容が公開されます。

放送局： 名古屋テレビ（メ～テレ）

番組コンセプト： 街ブラ＆会社見学を合わせた知的雑学バラエティ

出演者： バイきんぐ西村瑞樹・今井アンジェリカ・鶴崎修功（QuizKnock）※敬称略

■「学割」アプリとは

株式会社パレンテが提供する、現役学生と企業をダイレクトにつなぐマーケティング基盤です。

■ 調査内容と実績（番組内で活用の調査）

「学割」アプリのユーザーのうち、18歳以上の女子大生・専門学生（学生証認証済み）を対象に、美容習慣に関する調査を行いました。

・有効回答数： 31名（大学生 80.6%、専門学生 19.4%）

・調査対象： 美容家電（MTG社製品等）への関心度や日常の悩み

・放送内容： 回答結果を「学生のインサイト」として紹介。スタッフロールの協力項目に「学割」アプリのロゴが掲載されました。

■ 企業様向け：学生インサイト取得・マーケティング支援について

株式会社パレンテでは、コンタクトレンズ通販「レンズアップル」の運営で培ったECマーケティングのノウハウと、「学割」アプリによる独自の学生ネットワークを保有しています。

- 現役学生100％の信頼性： 利用には「学生証」の提出と認証を必須としており、精度の高い現役学生ターゲットへのアプローチを保証します。- 学生の「本音」を可視化： 認証済みユーザーに対し、最短数日でアンケートの実施・集計が可能。トレンドの把握や商品開発、PRデータの取得に活用できます。- ダイレクトなプロモーション： 学割クーポンなどの特典を通じ、ブランド認知の拡大から実店舗・ECサイトへの送客までを一気通貫で支援します会社概要

会社名：株式会社パレンテ

所在地：千葉市中央区富士見1-2-11 勝山ビル5階

設立：1977年10月

代表者：代表取締役 吉田 忠史

事業内容：ECフルフィルメント事業、コンタクトレンズ小売事業（店舗販売・インターネット通販）

会社HP：https://www.parente.jp/

株式会社パレンテ

パレンテは、2008年業界に先駆けコンタクトレンズのインターネット通販事業に参入。

「レンズアップル」をはじめとした自社ECサイトの運営を軸に、この10年強で順調に会員数を増やし、2024年1月には延べ注文件数4,000万件に達する※1など、多くのお客様に商品をお届けして参りました。

併せて「楽天」、「Amazon」、「Yahoo！ショッピング」をはじめとしたモールプラットフォームへの出店も展開し、優良店舗として「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022 ヘルス・ビューティー部門」の受賞をはじめ、「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」3年連続受賞の実績も有しています。2020年12月には当社が運営する「レンズアップル」がコンタクトレンズ通販の比較調査により「安心して利用できる」、「お得に購入できる」、「到着が早い」等を含むNo.1「5冠」を獲得※2しました。

また、コンタクトレンズとの親和性が高いスポーツを支援する目的から、プロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」、プロサッカークラブ「ヴィッセル神戸」、プロeスポーツ・ゲーミングチーム「Rush Gaming」とのオフィシャルパートナー契約締結をはじめ、障がい者スポーツの支援など、地域・スポーツ振興にも積極的に取り組んでいます。

※1 当社運営通販サイト合算の件数 ※2 ショッパーズアイ インターネット調査