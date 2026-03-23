デザートバー「mudae.（ムデ）by Justin Lee」 スプリングメニュー提供開始 シソや桜クリームを使用した新メニューが登場

コンラッド大阪左） 「シトラスガーデン」イメージ 右） 「サクラ」イメージ

【2026年3月23日（月）】コンラッド大阪（大阪市北区中之島、総支配人 レオ・フランクル）は、ホテル40F C:GRILL（シーグリル）カウンターエリアにオープンした期間限定デザートバー「mudae. （ムデ）by Justin Lee」のメニューを、2026年3月25日（水）から一部スプリングメニューに変更し、春の味わいをお届けします。

ウェブサイトはこちら :https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/dessert-bar前菜からデザートまで、全てをスイーツで構成する唯一無二の食体験

韓国語で「舞台」を意味する「ムデ（MUDAE）」と名付けられたデザートバーは、韓国で高い評価を受けるパティシエJustin Lee（ジャスティン・リー） が監修する、C:GRILL内のカウンターエリアに設けたレストランです。

先月2月27日のグランドオープン以来、革新的なメニューが多くのお客様を魅了し続けています。

3月25日からのスプリングメニューでは、既存の3品が春らしい装いへと一新されます。シェフが自ら足を運んで厳選した素材を大胆に取り入れ、さらなる驚きをもたらします。「料理か、スイーツか」という食材とスイーツの境界線を飛び越える新たな味覚体験を、この春もぜひ心ゆくまでお楽しみください。

スプリングメニューのご紹介

ホワイトアスパラガス イメージ

White asparagus （ホワイトアスパラガス）

（ホワイトアスパラガス、フォアグラ、アマレット、レモン）

キャラメリゼしたフォアグラのブリュレの表面を割ると、シャキシャキとしたホワイトアスパラガスが現れます。香ばしく甘い香りが立ち込める皿には、Mosel産の白ワインにレモンを加えた酸味のあるジェリーを添えました。素材の香りが鼻を抜けるホワイトアスパラガスのソルベと、パリパリのカラメルの食感を存分にお楽しみください。

シトラスガーデン イメージ

Citrus Garden（シトラスガーデン）

（文旦、グレープフルーツ、デコポン、シソ、金柑、クリームチーズ）

丁寧にほぐした文旦、グレープフルーツ、デコポン3種の柑橘に、北海道産クリームチーズを使用したフロマージュブラン、金柑の甘露煮を合わせ、仕上げにシソソルベを乗せて仕上げました。

柑橘の粒が弾ける瑞々しさ、フロマージュブランのコク、爽やかなシソの香りが口の中で広がる、春らしい軽やかな一品です。

サクラ イメージ

Sakura（サクラ）

（メレンゲ、イチゴ、桜ソース）

円形に焼き上げたメレンゲに香り豊かな桜クリームとフレッシュストロベリー、北海道産ミルクジェラートを重ね、桜色の綿菓子をふんわりと飾りました。お客様の目の前で仕上げに「酒サクラソース」を注ぐと、綿菓子がそっと溶けていき、その姿は散り行く桜の儚さを表現しています。

スプリングコースのご紹介

ランチコース（5品） 8,000円

カプレーゼ

カルボナーラ

ホワイトアスパラガス

サクラ

クラナカン

ランチコースイメージ

ディナーコース（7品） 12,000円

カプレーゼ

カルボナーラ

ホワイトアスパラガス

シトラスガーデン

トリュフ＆キャビアクレープ

サクラ

クラナカン

ディナーコースイメージ

シグネチャーコース（3種の前菜＋ディナー7品）15,000円

3種の前菜

・国産鮑と菜の花のタルト

・アオリイカ、キャビア、春の豆のシュー

・和牛のタルタル、北海道産生雲丹とトリュフ

カプレーゼ

カルボナーラ

ホワイトアスパラガス

シトラスガーデン

トリュフ＆キャビアクレープ

サクラ

クラナカン

※全てのコース コーヒーまたは紅茶付き

シグネチャーコースイメージ

ペアリングドリンクのご紹介

ペアリングドリンクイメージ

料理ごとに響きあう、五感で楽しむドリンクをバーテンダーがペアリングしました。

「梅のかがやき」×ホワイトアスパラガス

WAKAYAMA UMESHUの備長炭の調べ、季の美 京都ドライジン、アマレットリキュールのディサローノをブレンドしました。ディサローノの杏仁の甘い香りと、梅酒の甘味がマッチする一杯。

「文旦ペリート」×シトラスガーデン

大阪のクラフトジンを作っている三國蒸留所のオオサカジンを使用し、ヨーグルトやクリームチーズ、グレープフルーツジュースなどを合わせました。ロックグラスの淵に文旦ソルトを飾って。

「エクラドゥサクラ」×サクラ

国産米で作られたウォッカをベースに、桜ペースト、TWGサクラティー、チェリーブロッサムシロップなど7種類の材料をブレンドして作ったすっきりとした味わいのカクテル。

カクテル・モクテル・ワインペアリングドリンク各種2,000円～

デザートバー 「mudae. by Justin Lee」詳細

場所： 40階 C:GRILL / シーグリル内カウンターエリア（12席）

営業日：水曜日～日曜日

時間 ランチ： 12:00～14:30（L.O.14:00）ディナー： 18:00～21:00（L.O.20:00）

メニュー： ランチコース 5品 8,000円

ディナーコース 7品 12,000円

シグネチャーメニューコース（ディナーのみ） 前菜3品＋コースメニュー7品 15,000円

※各コース、コーヒーまたは紅茶付き

アラカルトメニュー

ペアリングドリンク各種

URL： https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/dessert-bar

予約： HP(https://www.tablecheck.com/shops/conradosaka-cgrill/reserve?menu_lists=6961ac0f8070437113392740)もしくは、お電話 06-6222-0111 （代表）にて承ります。

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。

※画像はイメージです。

※表示のメニュー内容および料金は、仕入れ状況により、予告なく変更になることがあります。

Justin Lee （ジャスティン・リー） パティシエ

Justin Lee （ジャスティン・リー）

料理人である母親の影響を受けて育った、韓国出身のパティシエ、ジャスティン・リー氏。西洋の伝統技法と東洋の素材を融合させた「ツイストスイーツ」を得意とし、その独創的なアプローチで世界的に注目を集めています。

オーストラリアやニュージーランドの名店で経験を積み、ペストリーの道へ進んだリー氏は、帰国後ソウルに自身の名を冠した 「JL DESSERT BAR」 をオープン。イタリア料理のエッセンスを取り入れ、カルボナーラなどの料理をスイーツとして再構築する革新的なスタイルで、“スイーツバー”という新たなスイーツ体験を確立しました。

2024、2025年と2年連続でBest Cafe & Dessert in Koreaを受賞したほか、フランスのレストランガイド「ラ・リスト」が注目するパティスリーに贈る賞「Pastry Talent of the Year Award」を2024年に受賞しました。

現在はアジア各地で活動を広げながら、日本の四季や感性にインスピレーションを受けた作品づくりにも挑戦し続けています。

コンラッド大阪について

水都大阪のランドマーク「中之島フェスティバルタワー・ウエスト」の最高層階（33～40階）に2017年6月9日に開業したコンラッド大阪は、ビジネスとプライベートをシームレスに楽しみ人生の歓びを謳歌する「スマート・ラグジュアリー・トラベラー」をターゲットとした次世代型のスマート・ラグジュアリーホテルです。“Your Address in the Sky - 雲をつきぬけて - ” をコンセプトに地上200メートルから壮大なパノラマビューを眼下に見渡すホテルには、50平方メートル ～の広さを誇る客室（164室）、天下の台所大阪らしさとコンラッドならではのインスピレーションに満ちた4つのレストランとバー＆ラウンジ、最新鋭の設備を備える2つのバンケット施設、スパ、プール、フィットネスクラブ、ウエディングチャペルなど、充実の設備を擁しています。コンラッド大阪は、人と人、人と街、アート、そして文化をコネクトし、従来のラグジュアリーを超えた正真正銘のラグジュアリーを提供します。コンテンポラリーテイストと和の伝統が融合したアート作品を散りばめたコンラッド大阪に足を踏み入れた時、ゲストはインスピレーションを感じ、そこに新たなスマート・ラグジュアリーが生まれることでしょう。コンラッド大阪に関する詳細は、conradosaka.jp(https://conrad-osaka.hiltonjapan.co.jp/) をご覧ください。

コンラッド・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトンのラグジュアリーブランドの中で最大のポートフォリオを誇るコンラッド・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/)は5大陸に約50軒のホテルを展開しています。大胆なデザインやインパクトのある体験、厳選されたコンテンポラリーアートをシームレスに結び、目的意識を持ったトラベラーのインスピレーションを刺激します。直感的なサービスと各デスティネーションと真に繋がる体験を通じて、お客様の探求心を高める場所です。シグニチャー・ブランド・プログラム「Conrad 1/3/5」を刷新し、1時間、3時間、5時間という時間枠に応じた体験を通じて、各ホテルの文化や冒険、地域の魅力を紹介し、デスティネーションと深く繋がる機会を提供します。受賞歴を誇るホテルに加え、洗練されたデザイン、最上級のアメニティ、目的を持ったサービスを提供するレジデンスも世界の魅力的なデスティネーションで展開しています。ご予約は、公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/conrad-hotels/?xch=1913863536%2CHO2SLCRTUZCDQCSQA0N222Q)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

最新情報はstories.hilton.com/conradhotels(https://stories.hilton.com/brands/conrad-hotels)、 Instagram(https://www.instagram.com/conradhotels/)、 X(https://x.com/conradhotels)をご覧ください。