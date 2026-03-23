原田ひ香さん 最新刊『＃台所のあるところ』5月13日発売決定！6つの台所をめぐる「わたし」の物語️️。カバーは人気イラストレーター・井田千秋さんが担当

株式会社文藝春秋

原田ひ香さんの最新小説、『#台所のあるところ』の刊行が決定しました。5月13日に文藝春秋より発売予定です。装画を担当するのは、『家が好きな人』『ごはんが楽しみ』などで知られる人気イラストレーター・井田千秋さんです。

原田ひ香さん近影

これまで、累計100万部を突破した『三千円の使いかた』をはじめとする、衣食住やお金をテーマにした作品を発表してきた原田さん。本作、『＃台所のあるところ』は、異なる境遇の女性たちの人生が「台所」を通してゆるやかにつながる連作短編集です。

これまでの作品で人気の実用的な生活の知恵はもちろん、チキンソテー、しらすトースト、おやきといったなんとも美味しそうな家庭料理も多数登場します。

また本書のカバーだけでなく扉絵も井田千秋さんが描きおろすことが決定。書籍の予約も開始しています。5月の刊行をどうぞお楽しみに！

◼︎ストーリー

6つの台所をめぐる「わたし」の物語️️---

2人の子供が巣立ち、定年退職した夫は海外へ。広い家に一人残された主婦に、コスパ・タイパ重視の彼と恵比寿で同棲中の OL、生意気盛り4人を育てるシングルマザー……。

世代も境遇もバラバラの女性たちの前には、深夜の30 分ドラマ「台所のあるところ」があった。

◼︎目次

ままならないキッチン、ままならない人生

半殺し

冷凍庫冷蔵庫合わせて五台

毎日、揚げもの

犬のご飯、私のご飯

鎌倉の家

◼︎著者：原田ひ香さんコメント

挿画のラフをいただいた時、素晴らしすぎて、鳥肌が立ちました。そして、すぐ後に涙が出てきました。

井田千秋さん、ありがとう。お忙しいのに、本当にありがとうございます。

◼︎井田千秋さんコメント

長時間立つ日もあれば湯を沸かすだけの日もあり、お腹を空かせて笑い合う日もあれば今すぐ立ち去りたい日もある。毎日過ごす台所は、雄弁にその人を語るのだと感じさせられました。できることならあたたかく、穏やかで。そうでない日もあるけれど、もしかするとそうでない日の方が多いけれど、それでも人生を積み重ねる場所が台所である。そんなことを考えながら描きました。

◼︎著者プロフィール

原田ひ香（はらだひか） 1970年神奈川県生まれ。2005年「リトルプリンセス2号」で第34回NHK公募ラジオドラマ最優秀作。07年「はじまらないティータイム」で第31回すばる文学賞を受賞。『三千円の使いかた』は100万部を超えるベストセラーに。「ランチ酒」「古本食堂」「東京ロンダリング」「三人屋」シリーズ他、『ラジオ・ガガガ』『喫茶おじさん』『財布は踊る』『月収』など著書多数。

◼︎カバーイラスト：井田千秋さんプロフィール

井田千秋さん自画像

井田千秋（いだちあき） 細やかで生活に寄り添った描写を得意としているイラストレーター・漫画家。

著書に『家が好きな人』(実業之日本社)、『ごはんが楽しみ』(文藝春秋)、『わたしの塗り絵BOOK 憧れのお店屋さん』(日本ヴォーグ社)など。

児童書の挿絵担当作品に『ぼくのまつり縫い』シリーズ(偕成社)、

『へんくつさんのお茶会』(Gakken)、『魔女のマジョランさん』シリーズ(ポプラ社)など。

◼︎書誌情報

著 者：原田ひ香

定 価：1980円（税込）

発売日：2026年5月13日

出版社：文藝春秋

判 型：四六判 軽装 並製カバー装

ISBN：978-4-16-392099-3

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163920993