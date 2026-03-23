eoleが「TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026」に UPBOND ‧ slashと3社で出展
株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）は、2026年4月7日（⽕）・8日（水）に東京・八芳園で開催される「TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026」にタイトルスポンサーとして協賛するとともに、株式会社UPBOND・slash株式会社との3社合同ブースで出展することをお知らせします。
本出展は、2026年4月7日～8日の会期中、会場内の展示エリアにて実施されます。イオレが推進する次世代金融プラットフォーム「Neo Crypto Bank」のコンセプトである「たまる、使える、まかせる」を体現する3つのサービス（レンディング・スラッシュカード・AgenticWallet）を、来場者に直接ご紹介する機会となります。
▼ TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026 公式サイト：
https://www.teamz.co.jp/
▼ 開催概要
「TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026」は、日本最大級のWeb3・AIカンファレンスです。2026年4月7日（⽕）・8日（水）の2日間、東京・八芳園にて開催され、約1万人の来場者が見込まれています。イオレは、株式会社UPBOND・slash株式会社とともに共同ブースを出展します。
▼ ブースの見どころ
ブースのテーマは「たまる、使える、まかせる」。Neo Crypto Bank構想では、新しい金融の体験をこれら3つのサービスで一貫して提供します。
【たまる】レンディング：
暗号資産を貸し出すことで運用益を得る暗号資産レンディング
【使える】スラッシュカード（slash提供）：
暗号資産を日常決済に活用できる暗号資産決済カード
【まかせる】AgenticWallet：
AIエージェントが自律的に決済を行う次世代のwallet
▼ 参加方法
TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026の公式サイト（ https://tickets.teamz.co.jp/ ）よりチケットをご購入ください。イオレブースは展示エリアにて4月7日（⽕）・8日（水）の両日、ご来場者にオープンです。事前のご連絡は不要です。
▼ 会場内マップ（eoleブース）
「Neo Crypto Bank」とは
「Neo Crypto Bank」は、「AIインフラと暗号資産金融の融合」をコンセプトに、クリプトトレジャリー管理・レンディング・プログラマブル金融を一体化した次世代金融プラットフォームです。ユーザーが「たまる＝レンディング」、「使える＝暗号資産決済（スラッシュカード）」、
「まかせる＝AIエージェントウォレット（AgenticWallet）」の3機能をシームレスに活用でき、AI時代の新たな経済インフラとして機能します
株式会社イオレ 代表取締役社長 瀧野 諭吾 登壇セッションについて
イオレ代表取締役社長 瀧野 諭吾は、2026年4月8日（水）15:30より開催されるパネルセッション「日本型デジタル資産市場モデルの可能性」に登壇いたします。本セッションでは、
日本市場におけるデジタル資産の運用・利用の可能性について議論を行います。
▼登壇概要
セッションタイトル： 日本型デジタル資産市場モデルの可能性
日時： 2026年4月8日（水）15:30～
登壇者：
瀧野 諭吾（株式会社イオレ 代表取締役社長）
水岡 駿（株式会社UPBOND 代表取締役）
脇 仁雄（株式会社ODX 代表取締役社長）
Shin（Slash Vision Labs Founder & CEO）
モデレーター： 水岡 駿
代表取締役社長 瀧野 諭吾 コメント
AIが自ら判断し、行動し、取引を完結させる時代が来ます。Agentic AIの台頭は経済活動そのものの構造を変え、それを支えるインフラとしてブロックチェーン技術が不可⽋な役割を果たします。当社が取り組むAIインフラとブロックチェーン金融という⼆つの事業軸は、まさにこの時代に向けて設計されたものです。日本でその次世代インフラを構築することが、我々のミッションです。
そのミッションを国内外に発信する場として、「TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026」にタイトルスポンサーとして参画し、「日本型デジタル資産市場モデルの可能性」をテーマとした セッションに登壇できることを光栄に思います。日本のデジタル資産市場がどのような可能性を持つのか、国内外の皆様と議論を深めていきたいと思います。
株式会社イオレ
本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F
代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾
設 立：2001年4月25日
資 本 金：22億1,282万円 ※2025年12月31日時点
従 業 員 数：99名 ※2025年12月31日時点
上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）
事 業 内 容：
・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供
・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供
・インターネット広告事業
・セールスプロモーション事業
・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）
・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営
・旅行事業
・AIデータセンター事業
・暗号資産金融事業
【各種サービスリンク】
■求人検索エンジン運用
https://aggregate.eole.co.jp/
■HRアドプラットフォーム
https://hr-ads.jp
■大学生広告ナビ
https://daigaku-koukoku.com/
■シニア広告ナビ
https://senior-koukoku.eole.co.jp/
■休日いぬ部
https://kyuzitsu-inubu.com/
■ポケカル
https://www.poke.co.jp/
■GPUサーバー
https://www.eole.co.jp/gpu_server/
■らくらくちょコイン
https://chocoin.jp/