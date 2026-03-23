eoleが「TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026」に UPBOND ‧ slashと3社で出展

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）は、2026年4月7日（⽕）・8日（水）に東京・八芳園で開催される「TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026」にタイトルスポンサーとして協賛するとともに、株式会社UPBOND・slash株式会社との3社合同ブースで出展することをお知らせします。

本出展は、2026年4月7日～8日の会期中、会場内の展示エリアにて実施されます。イオレが推進する次世代金融プラットフォーム「Neo Crypto Bank」のコンセプトである「たまる、使える、まかせる」を体現する3つのサービス（レンディング・スラッシュカード・AgenticWallet）を、来場者に直接ご紹介する機会となります。

▼ TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026 公式サイト：

https://www.teamz.co.jp/

▼ 開催概要

「TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026」は、日本最大級のWeb3・AIカンファレンスです。2026年4月7日（⽕）・8日（水）の2日間、東京・八芳園にて開催され、約1万人の来場者が見込まれています。イオレは、株式会社UPBOND・slash株式会社とともに共同ブースを出展します。

▼ ブースの見どころ

ブースのテーマは「たまる、使える、まかせる」。Neo Crypto Bank構想では、新しい金融の体験をこれら3つのサービスで一貫して提供します。

【たまる】レンディング：

暗号資産を貸し出すことで運用益を得る暗号資産レンディング

【使える】スラッシュカード（slash提供）：

暗号資産を日常決済に活用できる暗号資産決済カード

【まかせる】AgenticWallet：

AIエージェントが自律的に決済を行う次世代のwallet

▼ 参加方法

TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026の公式サイト（ https://tickets.teamz.co.jp/ ）よりチケットをご購入ください。イオレブースは展示エリアにて4月7日（⽕）・8日（水）の両日、ご来場者にオープンです。事前のご連絡は不要です。

▼ 会場内マップ（eoleブース）

「Neo Crypto Bank」とは

「Neo Crypto Bank」は、「AIインフラと暗号資産金融の融合」をコンセプトに、クリプトトレジャリー管理・レンディング・プログラマブル金融を一体化した次世代金融プラットフォームです。ユーザーが「たまる＝レンディング」、「使える＝暗号資産決済（スラッシュカード）」、

「まかせる＝AIエージェントウォレット（AgenticWallet）」の3機能をシームレスに活用でき、AI時代の新たな経済インフラとして機能します

株式会社イオレ 代表取締役社長 瀧野 諭吾 登壇セッションについて

イオレ代表取締役社長 瀧野 諭吾は、2026年4月8日（水）15:30より開催されるパネルセッション「日本型デジタル資産市場モデルの可能性」に登壇いたします。本セッションでは、

日本市場におけるデジタル資産の運用・利用の可能性について議論を行います。

▼登壇概要

セッションタイトル： 日本型デジタル資産市場モデルの可能性

日時： 2026年4月8日（水）15:30～

登壇者：

瀧野 諭吾（株式会社イオレ 代表取締役社長）

水岡 駿（株式会社UPBOND 代表取締役）

脇 仁雄（株式会社ODX 代表取締役社長）

Shin（Slash Vision Labs Founder & CEO）

モデレーター： 水岡 駿

代表取締役社長 瀧野 諭吾 コメント

AIが自ら判断し、行動し、取引を完結させる時代が来ます。Agentic AIの台頭は経済活動そのものの構造を変え、それを支えるインフラとしてブロックチェーン技術が不可⽋な役割を果たします。当社が取り組むAIインフラとブロックチェーン金融という⼆つの事業軸は、まさにこの時代に向けて設計されたものです。日本でその次世代インフラを構築することが、我々のミッションです。

そのミッションを国内外に発信する場として、「TEAMZ WEB3/AI SUMMIT 2026」にタイトルスポンサーとして参画し、「日本型デジタル資産市場モデルの可能性」をテーマとした セッションに登壇できることを光栄に思います。日本のデジタル資産市場がどのような可能性を持つのか、国内外の皆様と議論を深めていきたいと思います。

株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：22億1,282万円 ※2025年12月31日時点

従 業 員 数：99名 ※2025年12月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・旅行事業

・AIデータセンター事業

・暗号資産金融事業



【各種サービスリンク】

■求人検索エンジン運用

https://aggregate.eole.co.jp/

■HRアドプラットフォーム

https://hr-ads.jp

■大学生広告ナビ

https://daigaku-koukoku.com/

■シニア広告ナビ

https://senior-koukoku.eole.co.jp/

■休日いぬ部

https://kyuzitsu-inubu.com/

■ポケカル

https://www.poke.co.jp/

■GPUサーバー

https://www.eole.co.jp/gpu_server/

■らくらくちょコイン

https://chocoin.jp/



