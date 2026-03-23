クラウドERP『ZAC』、日本最大級のDX総合展「Japan DX Week 春 2026」に出展
株式会社オロ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長執行役員：川田 篤 以下、オロ）は、クラウドERP『ZAC』を出展製品として、2026年4月8日（水）から2026年4月10日（金）までの3日間、東京ビッグサイトにて開催される「Japan DX Week 春 2026」に出展することをお知らせします。
■「Japan DX Week 春 2026」について
Japan DX Weekは、「AI・業務自動化 展」「社内業務DX EXPO」「データドリブン経営 EXPO」「現場DX EXPO」「BtoB EC・受発注DX EXPO」の5つの展示会で構成されています。DXにより業務効率化や新たな価値創出を行う製品・サービスを有する企業が集い、3日間にわたりビジネスマッチングが行われます。
本展は、同時開催の「Japan IT Week」「営業・デジタルマーケティング Week」「EC・店舗 Week」と合わせて、さまざまなソリューション・サービスが一堂に集まります。
オロは、社内のDX化・業務改革を支援するためのサービスが集まる専門展「社内業務DX EXPO」に出展いたします。ブースでは、案件・プロジェクト単位で業務進行する業界に特化したクラウドERP『ZAC』について、実際の画面を用いたデモンストレーションや操作体験、機能などのご説明を行います。
各社様の業種に近い活用事例をご紹介することも可能ですので、ご興味のある方はお気軽にお声掛けください。
■開催概要
- 会期：2026年4月8日(水) ~ 4月10日(金) 10:00～17:00
- 会場：東京ビッグサイト
- 当社ブース：東2ホール E13-14（社内業務DX EXPO）
- 主催：RX Japan 合同会社
- 公式サイト：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/about/dxweek.html
- 出展社紹介サイト：株式会社オロ
「株式会社オロ」紹介サイト :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%AA%E3%83%AD.org-8721ffe7-980b-4742-bc07-2cb1d4da9c83.html#/
- 事前登録はこちら：
事前登録 :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX18D03nYaA32nxqOfEdYV2DJBRNUtrkCAwE=&co=web&mpDistinctId=JGRldmljZTo4MjFiMGE2Zi1hNWNhLTRjOWUtODI1Yy1jNTUyZTNkZTA0Mzk=&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3MzcxMzQzNywiaWF0IjoxNzczNzEzNDM3LCJleHAiOjE3ODg3MTM0MzcsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjQxYWI4YzA2NmMwZjRhNmU5NGJlZmZiZGVlYzRmM2E0IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzczNzEzNDM3LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.TCMRmDLB2LnwsylMV6VLdgH_omAariiBMpSbOUxuQ_rHJz-6yXM18F2P8gfW4CI3B-1btzAUq-jd_HOgleuCsGX8kajm63t-B3MHrOA3F12QV8uSyBGFgah1Yzd79SVostd0MIJ_02yYJF5MV6yq1rMTWrPgTeFdhWYa1U-Jov9lTUgEIFi9BISTLGjGvtvGZobP8IBxBSvaPgC4CM4PAI-wWpCiFYValPdvwdfCy_HTjVEhST4A1QzHucJ3o1M4kQDXyiG8TKDKxHtC61xwoOw0u6Bc0n9WbFQTvlMTzrMsv-HqATqXsX42bAm-vzuDMIkx1hPCwEtUxtj9eZW7eQ&interfaceLocale=ja-JP&locale=ja-JP&utm_campaign=Gsearch_Japan+DX+Week_spring_2026_raipuro_General_dx&utm_medium=cpc&utm_source=google
＊来場には事前の来場登録が必要です。
【出展製品】
■クラウドERP「ZAC」について
クラウドERP「ZAC」は損益管理、プロジェクト管理、管理会計、内部統制、決算早期化を実現する統合型の基幹業務システムです。
業務効率化と的確な経営判断を支援し、企業の継続的な成長を担う経営基盤として、IT業、システム業、広告業・クリエイティブ業、士業、コンサルティング業をはじめとした累計1,100社を超える企業様に導入いただいております。
モジュール（機能）単位で導入範囲やライセンス数を選択でき、導入後も必要に応じて機能やライセンスの追加が可能であることも特徴です。
詳細を見る :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/search/2026/product/product-details.exh-8deb842d-8612-4ad3-947a-f317406aefa0.%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89erpzac%E3%80%80it%E5%BA%83%E5%91%8A%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%82%92%E7%94%9F%E3%81%BF%E5%87%BA%E3%81%99%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%B8.pro-7183ed7f-88eb-4783-876a-26e105c7cdb0.html#/
【その他の出展製品（オロ）】
■クラウド型案件管理システム「Reforma PSA（レフォルマ ピーエスエー）」について
Reforma PSAは、販売管理・購買管理・勤怠工数管理・経費精算・データ分析などの業務を一元管理できる、クラウド型の案件管理システムです。
詳細を見る :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/search/2026/product/product-details.exh-8deb842d-8612-4ad3-947a-f317406aefa0.%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%90%91%E3%81%91%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89erp%E3%81%A7%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%82%92%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96reforma%20psa%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%9E%20%E3%83%94%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%82%A8%E3%83%BC.pro-1482a124-cfdd-47ab-8ede-88d7312c54f3.html#/
■情シス視点のSaaS管理ツール「dxeco（デクセコ）」について
SaaS管理ツール「dxeco」は、企業内で利用されているSaaSやITデバイスを一元的に管理するツールです。手間のかかるソフトとハード両方の管理業務を効率化します。
詳細を見る :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/search/2026/product/product-details.exh-8deb842d-8612-4ad3-947a-f317406aefa0.it%E3%83%87%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%A8%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E4%B8%80%E5%85%83%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%81%99%E3%82%8B%E6%83%85%E3%82%B7%E3%82%B9%E5%90%91%E3%81%91%E8%B3%87%E7%94%A3%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%83%84%E3%83%BC%E3%83%ABdxeco%E3%83%87%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B3.pro-5ebfe680-b0d7-4111-9c80-c3b5a0eb1d45.html#/
■サブスク/ストックビジネス向け販売管理システム「ハヤサブ」について
サブスクやストックビジネス特有の複雑な料金体系や多様な請求パターンに柔軟に対応する販売管理システムです。SFAや会計システムなどの周辺ツールとAPI連携し、煩雑になりがちな管理プロセスを一元化・効率化します。
詳細を見る :
https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/search/2026/product/product-details.exh-8deb842d-8612-4ad3-947a-f317406aefa0.%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E3%81%AE%E5%A3%B0%E3%81%8B%E3%82%89%E7%94%9F%E3%81%BE%E3%82%8C%E3%81%9F%E3%82%B5%E3%83%96%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E5%90%91%E3%81%91%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%8F%E3%83%A4%E3%82%B5%E3%83%96.pro-8fd9cca6-f19b-4a0e-b983-6582ba9a9d36.html#/
■本件（出展製品・展示内容）に関するお問い合わせ先
株式会社オロ マーケティンググループ 担当
TEL：03-6692-9558 / Mail：zac@jp.oro.com
■報道に関するお問い合わせ先
株式会社オロ 広報担当
TEL：050-5783-5386（直通） / Mail：info@jp.oro.com