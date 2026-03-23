分譲マンション『レ・ジェイド上前津』分譲開始

株式会社エスコン

株式会社エスコン（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤貴俊）が名古屋市中区において手がける、新築分譲マンション『レ・ジェイド上前津』につきまして、2026年3月23日(月)より分譲開始いたしますので、お知らせいたします。当物件は、大須商店街から徒歩5分の場所に位置する買物利便性に優れたレジデンスです。

外観完成予想図

当物件の特徴

アクセス

当物件は、地下鉄鶴舞線・名城線「上前津」駅を徒歩5分で利用でき、「栄」「伏見」「金山」へダイレクトアクセスが可能な交通利便性の高い立地です。また、名古屋高速都心環状線「東別院」入口まで車で4分の場所に位置しており、カーアクセスにも優れております。

ロケーション

当物件は、日常の買い物のほか、ファッション、グルメ、エンターテイメントが揃う「大須商店街」まで徒歩5分でアクセス可能な生活利便性の高い立地です。さらに大型商業施設が集積する「栄」や「金山」、名古屋有数のビジネスゾーンである「伏見」、美術館や科学館を擁する「白川公園」、自然豊かな「鶴舞公園」なども身近にある、都心の利便性と豊かな自然や文化を享受できる充実したロケーションです。また、当物件の所在する上前津は、かつて「南寺町」と呼ばれた多くの寺社が集まる歴史と伝統が息づくエリアであり、凛とした空気感の漂う穏やかな住環境です。

デザイン

外観は、日本に息づく美意識と感性に響くデザインを追求いたしました。グレイッシュなカラーを基調に都市と調和する落ち着いた意匠を施し、時の移ろいとともに深みを増す、永く愛着の持てる佇まいを目指しております。

エントランスには、寺社建築を想起させる特徴的なデザインの庇を設けたほか、ラウンジへと続く動線には川の流れのように景色の移ろう植栽を計画し、日々の暮らしに彩りをもたらす設計にしました。エントランスホールは、柔らかく奥行きを感じさせる光の演出により、都市にありながら安らぎを享受できる空間を創出します。

外観完成予想図エントランスアプローチ完成予想図エントランスホール完成予想図

専有部

専有部は、全邸南向きの配棟計画であり、開口部の広いワイドスパン設計を採用していることから、採光や通風に優れた住空間です。間取りは2LDK~3LDK、専有面積は58~73平方メートル 台のプランを用意、室内に柱を出さないダブルアウトポールを採用していることから、広々としたゆとりある住空間を提供いたします。

サステナビリティ

当物件は優れた断熱性能を有し、年間の一次エネルギー消費量削減に資する「ZEH- M Oriented※1」を取得予定です。さらに、屋上や平面駐車場の緑化、EV充電設備の設置により環境に配慮した設計となっております。また、各住戸に防災備蓄倉庫を備えるほか、2階に専用防災倉庫を用意しており、災害時にも安心してお過ごしいただけます。

現地案内図

物件概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/90191/table/60_1_8c7bd6942fc6f480e9523d7c30f82a2b.jpg?v=202603231051 ]

レ・ジェイドブランドについて

「レ・ジェイド」は常識にとらわれない発想から創り出す、当社の分譲レジデンスブランドです。いつまでも色あせることのないあざやかな光彩を放ち続ける「ジェイド＝翡翠」のように、経年劣化ではなく「経年美化」する住宅を目指して、建設する街ごとに素材やデザインを変えながら開発しております。

公式サイト：https://sumai.es-conjapan.co.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/escon_modelroom/?hl=ja

※1.「ZEH-M Oriented(ゼッチマンションオリエンテッド)」とは、都市部狭小地や多雪地域の地域的制約により ZEH の実現が困難な場合において、可能な限り ZEH を目指した取組を喚起するため、ZEH の断熱性能と省エネ基準比20%削減の達成を図った住宅のことです。なお、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、「外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内 環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅」と定義されております。

※2.掲載の距離・徒歩分数は、地図上の概則距離80mを1分で算出(端数切り上げ)したものです。また車の所要時間は実測に基づくものです。交通状況や信号待ち等により、所要時間が変わる場合があります。

※3.掲載の完成予想図は、図面を基に描き起こしたもので、建物の形状、仕様、色調、外構、植栽等は行政官庁の指導、施工上の都合及び改良のため、一部変更が生ずる場合があります。敷地周辺の建物・電柱・標識・架線・ガードレール・植栽等は、一部簡略化および省略しております。植栽につきましては特定の季節の状況を表現したものではなく、竣工時には完成予想図程度には成長しておりません。

※4.周辺環境について詳しくはこちら(https://sumai.es-conjapan.co.jp/kamimaezu68/location/)をご覧ください。



＜本件に関する問合せ＞

コーポレート本部 広報部 電話03-6230-9308