″落ちないピアス″「Baqless（バックレス）」関西初となるショップインショップがHULLE あべのキューズモール店内にて3月20日(金) にオープン

株式会社木村商店

スイスで誕生したキャッチレスピアス「Baqless（バックレス）」の正規輸入代理店である株式会社木村商店（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：木村 圭輝）は、2026年3月20日(金)に「Baqless」のショップインショップをHULLE あべのキューズモール店内にオープンいたしました。

HULLEあべのキューズモール店内のBaqlessショップ

◆2店舗目となる「Baqless」のショップインショップが誕生

HULLEあべのキューズモール店のリニューアルオープンに合わせ、HULLE福岡店に続く2店舗となるBaqlessのショップインショップがオープンしました。約150種類のラインナップを展開し、関西エリアでは最も多くの種類を取り揃える店舗となります。

店内にはお客様が実際に着用イメージを確認しやすい位置にミラーを配置したBaqless専用の特設ディスプレイを設置。シンプルかつ洗練された世界観の中で、ブランドの魅力をより直感的に感じていただける空間を構成しています。

直接手に取り、試着して選ぶ楽しさや、日常に取り入れるイメージがしやすいショッピング体験をご提案いたします。

Baqless公式サイト：https://www.baqless.jp/

◆ HULLEについて

「HULLE（ヒュル）」は、「Sports wear と Casual wear の間」をコンセプトに掲げ、フィットネス、ヨガ、ランニングなど1日を活動的に過ごす方々に向けて、日常でも着こなせるデザインのアクティブウェア＆シューズを提案するセレクトショップです。スポーツにフォーカスした「質感」や「ディテール」にこだわりながらも、ライフスタイルにも自然に溶け込む感度の高いアイテムを多数展開しています。 現在国内に9店舗を展開。

HULLE公式サイト : https://www.hulle.jp/

HULLE あべのキューズモール店

〒545-0052

大阪市阿倍野区阿倍野筋1-6-1

あべのキューズモール 2F

電話番号：06-6626-9970

営業時間：10:00～21:00

リニューアルオープン：2026年3月20日(金)

HULLE あべのキューズモール店 外観写真

◆“落ちないピアス”「Baqless」とは

「Baqless（バックレス）」は、フランス在住のジュエリーデザイナーとスイスの老舗腕時計ムーブメントファクトリーが、8年の歳月をかけて共同開発した“ストレスフリーなピアス”です。

従来のピアスで課題とされてきた「紛失」や「引っかかり」といった問題を解消し、快適な着用感を実現する革新的な構造が特徴です。

◆「Baqless」の特長

「Baqless」はキャッチを必要とせず、かつフリップしたポスト部分をスライドすることで自由に締め付け具合を調整することができる、今までにない画期的な構造のピアスです。『バックキャッチのないピアス』という意味を込め、＜Baqless(バックレス)＞と名付けられました。身につける人々の気分を上げて笑顔を引き出す、革命的なピアスです。

バックキャッチが一体化した特許構造ピアスホールに挿入後、ポストを回転させて固定することにより、安全に装着することが可能

シンプルで簡単な装着方法肉眼ではほとんど見えないほどの極小パーツを使用

◆高いリピート率・忙しいライフスタイルにも対応

「Baqless」は、つけたまま過ごせるという快適さと利便性から、忙しい毎日を送る方々からも高い評価を得ています。 高いリピート率を誇り、ユーザーのライフスタイルに寄り添ったピアスとして愛されています。また、小さなお子様がいるママたちからは、「つけっぱなしでも快適で、誤飲の心配がない」という声が多く寄せられています。

◆金属アレルギー対応。錆びない。

金属アレルギー対応の素材を使用し、敏感な肌にも優しいピアスです。また、錆びに強い表面加工を採用しており、長くご愛用いただけます。

◆アスリートにも愛用されています

Baqlessは、アクティブなライフスタイルを送る方々やアスリートから高い評価をいただいています。

キャッチ一体型で「落ちない・外れない」という特許取得済の構造により、激しい動きや負荷を伴うトレーニング、競技中でも安心して着用可能です。

ランナーやゴルファー、サーファーをはじめ、日常的にスポーツを楽しむ方々、そしてジムやヨガスタジオに通う方々など、「動きの中でもおしゃれを楽しみたい」というニーズに応えるピアスとして、幅広い層から支持されています。

◆ 店内の様子

◆「Baqless」公式サイト（ECサイト）

https://baqless.jp/

◆「Baqless」取り扱い店舗一覧

https://baqless.jp/view/page/shop-list

◆「Baqless」公式インスタグラム

https://www.instagram.com/baqless_jp/

◆販売元会社

株式会社木村商店

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-29-8 恵比寿ウエストビル 2階2-A

代表者：代表取締役 木村 圭輝

事業内容：アクセサリーの仕入・販売・ECショップ運営