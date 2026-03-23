経営リスクを最小化する「情報セキュリティ対策とは何か？ ～組織・人・技術でできること～」無料Webセミナー開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田健）と共催で、2026年3月31日（火）より「情報セキュリティ対策とは何か？ ～組織・人・技術でできること～」セミナーを開催いたします。巧妙化するサイバー攻撃に対し、システムだけで情報を守るには限界があります。本セミナーでは、情報セキュリティの全体像を「組織・人・技術」の3つの視点から整理し、実効性のある対策をわかりやすく解説します。形骸化させない組織体制の構築や、罠を見抜く「判断力」の養い方、さらにクラウド環境に対応した最新の防御手法まで。各領域の具体的なポイントを紐解き、場所や環境を問わずに守りを固めるための実戦的なノウハウをお伝えいたします。

セミナー概要

情報セキュリティ対策とは何か？ ～組織・人・技術でできること～詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260331?k3ad=prt

■セミナータイトル： 情報セキュリティ対策とは何か？ ～組織・人・技術でできること～

■開催日（期間）： 2026年3月31日（火）11時30分～2026年4月6日（月）17時00分

※講演時間は約60分です。

■開催方法： Webセミナー

■費用： 無料

■定員： なし

■講演トピック：

・情報セキュリティ対策とは何か？ ～組織・人・技術について～

・【組織的対策】セキュリティ委員会の実施とインシデント対応

・【人的対策】昨今の教育に求められる観点

・【技術的対策】クラウド時代のセキュリティ対策の考え方

・経営者に求められること

■備考：

1）事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は約60分となります）。

2）お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご案内メールを視聴期間初日にお送りします。

3）本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社の共同開催です。

つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は2社共同で利用させていただきます。

同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

■主催：辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（共催）

講師情報

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260331?k3ad=prt申込期限： 2026年3月30日（月）17時00分まで今西 善昭（いまにし よしあき）今西 善昭（いまにし よしあき）辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 執行役員 テクノロジー第二事業部部長

大学卒業後、記者として東日本大震災の取材を行った後、電子書籍会社にて編集業務に携わる。その後エンジニアに転身。株式会社リクルートにてリクナビやAirシリーズのサービス開発に従事。2018年に相続DXの株式会社betterを創業。取締役CTO/PdMとして、プロダクト開発から、技術戦略立案、社内システム構築やセキュリティ対策等、幅広く携わる。2022年の経営統合より現職。社内技術部隊を管轄しつつ、中小企業向けのITコンサルティングに従事。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数20,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）



■記事に関するお問い合わせ

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