毎日引けるおみくじで最大4,000円OFF レンタルスペースの検索予約プラットフォーム「カシカシ」が春のイベント利用を応援するキャンペーン開催
レンタルスペースの検索予約プラットフォーム「カシカシ」を運営する株式会社友安製作所（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：友安啓則）は、2026年3月23日(月)より、最大4,000円OFFのクーポンが当たる「春のさくらみくじ」キャンペーンを実施いたします。
■ キャンペーン実施の背景
春は、お花見や卒業・入学のお祝い、歓送迎会など、大切な仲間と集まる機会が増える季節です。
一方で、屋外イベントは天候や花粉、混雑などの影響を受けやすく、場所選びに悩むケースも少なくありません。
レンタルスペースは、天候や混雑を気にせず、室内などの場所を時間単位で手軽に借りて、貸切空間で自由に集まりを楽しめる点が特長です。
カシカシでは、こうしたレンタルスペースの魅力をより多くの方に体験していただき、春のイベントを気軽に楽しんでいただきたいという想いから、毎日引ける「おみくじ」形式のクーポン配布キャンペーンを企画しました。
期間中は毎日おみくじを引くことができ、大大吉が出た方には最大4,000円OFFのクーポンをプレゼントします。
毎日の運試しを楽しみながら、ぜひレンタルスペースで春のひとときをお過ごしください。
■ 「春のさくらみくじ」キャンペーン概要
期間中、カシカシにログインすることで1日1回おみくじを引くことができます。小吉以上が出ると、その場でレンタルスペースの予約に使える割引クーポンをプレゼントいたします。
開催期間： 2026年3月23日（月）～ 4月30日（木）
参加対象： カシカシのユーザー登録をされている方（無料）
キャンペーンページ：https://kashispace.com/campaign/sakura-omikuji-2026
■ おみくじ景品（クーポン）一覧
運勢に応じて、以下の4種類のクーポンが当たります。
大大吉：4,000円OFFクーポン（10,000円以上の予約で使用可）
大吉：1,000円OFFクーポン（4,000円以上の予約で使用可）
中吉：400円OFFクーポン（2,000円以上の予約で使用可）
小吉：100円OFFクーポン
※クーポンの有効期限は2026年4月30日（木）までとなります。
■ 参加方法：簡単3ステップ
Step01： カシカシのアカウントにログイン
Step02： キャンペーンページ内「おみくじを引く」ボタンをクリック
Step03： 当たりが出ると、自動的にアカウントへクーポンが付与されます
毎日0:00にリセットされるため、期間中は毎日チャレンジすることが可能です。
■ 春のレンタルスペース活用例
- 室内でのお花見
桜装飾があるスペースで、天候を気にせずお花見ができます。
- 歓送迎会・パーティー
キッチン付きスペースで料理を持ち寄り、アットホームな送別会や歓迎会を。
- 推し活・オフ会
DVD/Blu-rayプレイヤー完備のスペースで、春の新作映像やライブ鑑賞。
■ 春におすすめのスペース
カシカシには、桜の装飾が施された春らしいスペースが多数掲載されています。
ぜひお気に入りのスペースを探してみてください。
※装飾は予告なく変更・終了する場合がございます。
「お花見特集」はこちら :
https://kashispace.com/topics/ohanami
天気を気にせずくつろげる室内でアウトドア気分のお花見体験
★きゃんスペ湯島(東京都文京区)(https://kashispace.com/room/detail?id=3019)
室内は桜の装飾で桜祭り気分を演出
★和茶美(わさび)ASAKUSA(東京都台東区)(https://kashispace.com/room/detail?id=6212https://kashispace.com/room/detail?id=6212)
桜の装飾が彩るコスプレ撮影スタジオ
★M space(東京都豊島区)(https://kashispace.com/room/detail?id=2736)
※桜の装飾は2026年2月15日～4月3日まで実施。 4月4日からは藤の紫をテーマにした装飾へ変更予定とのこと。
【会社概要・お問い合わせ先】
友安製作所は「レンタルスペースの検索予約プラットフォーム カシカシ」をはじめとし、インテリア・エクステリア・DIY商材の販売、カフェ運営、工務店、レンタルスペース、メディア、まちづくり事業を展開。
「世界中の人々の人生に彩りを」をビジョンに掲げ、空間づくりの可能性を広げるサービスを提供しています。
会社名：株式会社友安製作所
本社：〒581-0067 大阪府八尾市神武町1-36
代表者：代表取締役社長 友安啓則
設立：1963年1月
コーポレートサイト：https://tomoyasu.co.jp
カシカシ公式サイト：https://kashispace.com