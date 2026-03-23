毎日引けるおみくじで最大4,000円OFF　レンタルスペースの検索予約プラットフォーム「カシカシ」が春のイベント利用を応援するキャンペーン開催

株式会社友安製作所

レンタルスペースの検索予約プラットフォーム「カシカシ」を運営する株式会社友安製作所（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：友安啓則）は、2026年3月23日(月)より、最大4,000円OFFのクーポンが当たる「春のさくらみくじ」キャンペーンを実施いたします。

■ キャンペーン実施の背景

春は、お花見や卒業・入学のお祝い、歓送迎会など、大切な仲間と集まる機会が増える季節です。

一方で、屋外イベントは天候や花粉、混雑などの影響を受けやすく、場所選びに悩むケースも少なくありません。

レンタルスペースは、天候や混雑を気にせず、室内などの場所を時間単位で手軽に借りて、貸切空間で自由に集まりを楽しめる点が特長です。

カシカシでは、こうしたレンタルスペースの魅力をより多くの方に体験していただき、春のイベントを気軽に楽しんでいただきたいという想いから、毎日引ける「おみくじ」形式のクーポン配布キャンペーンを企画しました。

期間中は毎日おみくじを引くことができ、大大吉が出た方には最大4,000円OFFのクーポンをプレゼントします。

毎日の運試しを楽しみながら、ぜひレンタルスペースで春のひとときをお過ごしください。

■ 「春のさくらみくじ」キャンペーン概要

期間中、カシカシにログインすることで1日1回おみくじを引くことができます。小吉以上が出ると、その場でレンタルスペースの予約に使える割引クーポンをプレゼントいたします。

開催期間： 2026年3月23日（月）～ 4月30日（木）

参加対象： カシカシのユーザー登録をされている方（無料）

キャンペーンページ：https://kashispace.com/campaign/sakura-omikuji-2026

■ おみくじ景品（クーポン）一覧

運勢に応じて、以下の4種類のクーポンが当たります。

大大吉：4,000円OFFクーポン（10,000円以上の予約で使用可）

大吉：1,000円OFFクーポン（4,000円以上の予約で使用可）

中吉：400円OFFクーポン（2,000円以上の予約で使用可）

小吉：100円OFFクーポン

※クーポンの有効期限は2026年4月30日（木）までとなります。

■ 参加方法：簡単3ステップ

Step01： カシカシのアカウントにログイン

Step02： キャンペーンページ内「おみくじを引く」ボタンをクリック

Step03： 当たりが出ると、自動的にアカウントへクーポンが付与されます

毎日0:00にリセットされるため、期間中は毎日チャレンジすることが可能です。

■ 春のレンタルスペース活用例

■ 春におすすめのスペース

- 室内でのお花見桜装飾があるスペースで、天候を気にせずお花見ができます。- 歓送迎会・パーティーキッチン付きスペースで料理を持ち寄り、アットホームな送別会や歓迎会を。- 推し活・オフ会DVD/Blu-rayプレイヤー完備のスペースで、春の新作映像やライブ鑑賞。

カシカシには、桜の装飾が施された春らしいスペースが多数掲載されています。

ぜひお気に入りのスペースを探してみてください。

※装飾は予告なく変更・終了する場合がございます。

「お花見特集」はこちら :https://kashispace.com/topics/ohanami

天気を気にせずくつろげる室内でアウトドア気分のお花見体験

★きゃんスペ湯島(東京都文京区)(https://kashispace.com/room/detail?id=3019)

室内は桜の装飾で桜祭り気分を演出

★和茶美(わさび)ASAKUSA(東京都台東区)(https://kashispace.com/room/detail?id=6212https://kashispace.com/room/detail?id=6212)

桜の装飾が彩るコスプレ撮影スタジオ

★M space(東京都豊島区)(https://kashispace.com/room/detail?id=2736)

※桜の装飾は2026年2月15日～4月3日まで実施。 4月4日からは藤の紫をテーマにした装飾へ変更予定とのこと。

【会社概要・お問い合わせ先】

友安製作所は「レンタルスペースの検索予約プラットフォーム カシカシ」をはじめとし、インテリア・エクステリア・DIY商材の販売、カフェ運営、工務店、レンタルスペース、メディア、まちづくり事業を展開。

「世界中の人々の人生に彩りを」をビジョンに掲げ、空間づくりの可能性を広げるサービスを提供しています。

会社名：株式会社友安製作所

本社：〒581-0067 大阪府八尾市神武町1-36

代表者：代表取締役社長 友安啓則

設立：1963年1月

コーポレートサイト：https://tomoyasu.co.jp

カシカシ公式サイト：https://kashispace.com