【新商品】タイの有名レストラン・BLUE ELEPHANTの大人気タイナッツが20gの食べきりサイズ小袋で3月18日より登場！

ジェントス株式会社タイナッツイメージ

BLUE ELEPHANT（ブルーエレファント）の日本正規輸入代理店であるジェントス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：岡崎 誠）は、新商品「タイナッツ 20g」を3月19日より公式ストア(https://blueelephant-japan.shop/)をはじめ、一部コンビニやスーパーにて販売を開始しました。

タイナッツとは、BLUE ELEPHANTのマスターシェフ・ヌーロウのオリジナルレシピにより、落花生やカシューナッツを中心に大胆な歯ごたえを演出し、カフィアライムやレモングラスなどのハーブで香りを付けたスナックです。ライスクラッカーやグリーンピース、白ゴマなども入っており、1粒ずつ味わっても美味しく、まとめて食べるとハーブやスパイスが混ざり合った複雑な味を楽しめる逸品です。小腹がすいたときのおやつや、炭酸飲料やアルコールにも合うので、おつまみとしてもお召し上がりいただけます。

従来のラインナップは缶入りの「タイナッツ115g」のみながら、圧倒的なリピート率を誇り、BLUE ELEPHANTの売れ筋商品の１つでした。

このたび発売したタイナッツ 20gは、今までタイナッツを手に取ったことのない方や、少しだけ食べたい方、ちょっとした贈り物を探している方に向けた、食べきりサイズの小袋となっています。価格は手にとっていただきやすく、リーズナブルな194円（税込み）。この機会にぜひ、タイナッツを味わってみてください。

商品ラインナップ

タイナッツ 20g■タイナッツ 20g

大人気のタイナッツ115gを待望の20g小袋にしました。

商品名：タイナッツ 20g

発売日：2026年3月18日（水）

内容量：20g

原産国：タイ

価格：194円（税込み）

詳細を見る :https://blueelephant-japan.shop/collections/snack/products/thaiinuts_20g

タイナッツ 115g■タイナッツ 115g

リピート率No.1のタイナッツ。

商品名：タイナッツ 115g

内容量：115g

原産国：タイ

価格：972円（税込み）

詳細を見る :https://blueelephant-japan.shop/collections/snack/products/thai-nut-115g

今後の展開

下記イベントにてBLUE ELEPHANTのタイカレーと共にタイナッツの販売を行う予定です。

タイフェスティバル大阪・関西2026

期間：2026年5月30日（土）～31日（日）

場所：長居公園自由広場

BLUE ELEPHANT（ブルーエレファント）とは

ロゴ創業者のマスターシェフ・ヌーロウマスターシェフ・ヌーロウが作ったタイの高級レストラン

マスターシェフのヌーロウ・ソマニー・ステッペにより1980年にベルギーのブリュッセルで誕生したタイ料理レストランに端を発するタイ料理のセレクション。

現在は42の国・地域で様々なタイ料理のプロダクトを通してタイの美食の素晴らしさを伝えています。

タイのバンコクおよびプーケット、地中海のマルタ、そしてデンマークのコペンハーゲンで展開しているレストランは様々なアワードを受賞しており、世界中のVIPが訪れる名店です。

ジェントス株式会社

LEDライトを主として扱うジェントス株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：岡崎 誠 https://www.gentos.jp/ ）。

2022年からはLEDライト製造で得たタイの拠点・ネットワークを生かし、BLUE ELEPHANTの日本正規輸入代理店も担っている。