AI面接ツール「AI RECOMEN」、採用管理システム「採用一括かんりくん」とシステム連携を開始

株式会社アイエンター

株式会社アイエンター（本社：東京都渋谷区、代表取締役：入江 恭広）は、当社が提供するAI面接ツール「AI RECOMEN」において、HRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮）が提供する採用管理システム「採用一括かんりくん」とのシステム連携を開始したことをお知らせします。

本連携により、「AI RECOMEN」で実施したAI面接の評価結果を「採用一括かんりくん」へ連携できるようになり、採用担当者による評価確認や情報管理の効率化を支援します。

連携の背景

近年、企業の採用活動においては、オンライン面接やAI面接の活用が進む一方で、面接ツールと採用管理システム（ATS）間での情報分断が課題となっています。

特に、面接評価結果の転記、複数ツール間での評価情報の確認、採用関係者間での評価共有といった工程において、運用負荷が生じやすい状況にありました。

こうした課題を受け、AI面接による評価プロセスと採用管理業務をよりスムーズにつなぐことを目的として、「AI RECOMEN」と「採用一括かんりくん」のシステム連携を実現しました。

本連携により実現すること

今回のシステム連携により、主に以下のような運用が可能になります。

1. 受検案内の自動化と一元管理

「採用一括かんりくん」の画面上から、候補者に対して「AI RECOMEN」の面接URLを簡単に送信・案内することができます。

2. AIによる評価結果やデータをATSへ自動集約

候補者がAI面接を完了すると、その評価結果が「採用一括かんりくん」の候補者詳細画面に連携されます。回答内容の文字起こしデータや、「回答内容」「話し方」「姿勢」などのAI評価スコアを、応募者情報とあわせて確認・管理することが可能です。

3. 動画の視聴と社内共有の効率化

面接動画へのアクセスも「採用一括かんりくん」上から行うことができます。これにより、二次面接以降を担当する現場の面接官への情報共有がしやすくなり、採用判断における検討プロセスを支援します。

これにより、採用担当者はATS上で応募者情報とあわせて評価内容を把握しやすくなり、評価確認や情報管理にかかる工数の削減が期待されます。

「採用一括かんりくん」について

HRクラウド株式会社が提供する自動化と候補者とのコミュニケーション最適化をサポートする採用管理システム（ATS）です。複数の求人媒体からの応募者情報を自動で取り込み一元管理できるほか、LINEを活用した候補者との円滑なコミュニケーション機能などを備え、採用業務の効率化と質の向上を支援します。

この度、新たに「採用AIエージェント」機能を搭載しました。採用プロセスを【集める】【自動化する】【惹きつける】の3ステップで再定義し、AIが採用担当者のパートナーとして採用活動の全フェーズを強力に支援します。

サービスサイト：https://www.career-cloud.asia/

「AI RECOMEN」について

AI RECOMENは、求職者がスマートフォンやPCから24時間いつでも面接を受けられ、AIが表情・音声・回答内容を解析し、面接評価レポートを自動作成するAI面接ツールです。

面接日程調整や一次面接の工数削減を支援し、採用担当者が候補者の見極めやコミュニケーションに注力しやすい環境の提供を目指しています。

録画データは繰り返し確認でき、複数名での評価や選考基準の共有にも活用いただけます。

サービスサイト：https://service.recomen.ai/

HRクラウド株式会社について

会社名：HRクラウド株式会社

所在地：東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル7階

代表者：代表取締役社長 中島 悠揮

設立：2014年4月

事業内容：クラウド型採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

URL：https://www.career-cloud.asia(https://www.career-cloud.asia/)

https://www.career-cloud.asia/bpaas

株式会社アイエンターについて

会社名：株式会社アイエンター

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目12-1 渋谷マークシティウェスト13階

代表者：代表取締役 入江 恭広

設立：2004年9月

事業内容：AIソリューション／マリンテック／アプリ開発／クラウドインフラ構築／QA支援／

AIプロダクト開発／デジタルマーケティング／RPA／ローコード構築支援

URL：https://www.i-enter.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

https://service.recomen.ai/contact/