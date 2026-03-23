「女性の身体の変化と未来の選択」お茶の水女子大学附属高校にて、女性の身体の移り変わりと、これからのライフプランを考える特別授業を実施

株式会社グレイスグループ

卵子凍結保管サービス「Grace Bank（グレイスバンク）」を運営する株式会社グレイスグループ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：勝見 祐幸、以下「グレイスグループ」）は、お茶の水女子大学附属高等学校と連携し、同校の高校2年生を対象とした特別保健授業を実施しました。

本授業では、同校の卒業生である現役婦人科医・金順熙氏（つるみ女性のクリニック院長・神奈川県横浜市）と弊社スタッフが登壇し、 将来の妊娠・出産やキャリアを含めたライフプランを、生徒たち自身が主体的に考えられるようになることがねらいです。専門医から「年齢に伴う女性の身体の変化」や「卵子の老化」に関する正しい知識をお伝えするとともに、「不調を感じたら一人で悩まず、気軽に婦人科を頼ってほしい」という願いも込めて実施いたしました。

実施の背景

現代女性は、妊娠・出産、仕事・キャリア、パートナー・結婚など、多様な選択肢を持つ一方で、その決定に際して多くの悩みを抱えています 。特に、妊娠・出産に関わるライフプランは、他のキャリアや趣味などよりも早めに考える必要があるにもかかわらず 、日本では性教育や妊孕性（妊娠する能力）に関するリテラシーが低い現状があります 。

グレイスグループは、こうした状況に対し、「気づいた時には遅かった」「もっと早く知っていればよかった」という機会損失をなくし 、若いうちから主体的に人生設計ができるよう、正確な知識を伝える機会の創出に取り組んでいます。

授業の主なテーマ

授業では、生徒が将来の選択肢を理解し、主体的に意思決定できる力を育むために以下のトピックについて焦点が当てられました。

- SRHR（性の健康と生殖に関する権利）とは

・すべての人々が、子どもの人数や時期を自由に責任を持って決断できる権利 である。

・避妊、不妊治療、生殖器のがんや感染症の予防、母子保健などすべてを大切にする理念である 。

- 女性のカラダの変化

・ライフステージと女性ホルモン（エストロゲン）の変化 。

・月経困難症やPMSといった月経関連疾患と、不妊症との関連 。

・性交渉、結婚、妊娠の有無にかかわらず、婦人科（レディースクリニック）を「かかりつけ医」として持つ重要性。

- 卵子の老化とライフプランニング

・35歳ごろから始まる妊娠率の低下と流産率の上昇という年齢の影響 。

・卵子の「質」と「量」は年齢とともに変化し、特に加齢は妊娠能力に直結すること 。

・将来の出産人数に応じた、自然妊娠・不妊治療におけるタイムリミットの現実 。

・将来のための様々な選択肢（妊活、不妊治療、卵子凍結、子どもを持たないなど）。

参加者の声と授業の様子

授業後には、生徒から積極的に質問が寄せられ、自身の身体と向き合う貴重な機会となりました。

授業後のアンケート結果からは、本授業を通して「初めて知ること」や「意外だったこと」が多かったようで、講義の中で一番印象に残ったことや感想を書く欄でも、たくさんのコメントをいただきました。

＜生徒の声＞- 「年齢が上がるにつれて卵子の質と量が低下することに驚いた。」- 「思ったより子供を産める年齢は限られてると知り、今のうちからしっかり考えておく必要があると感じた。」- 「自分にとって卵子凍結の選択肢の存在が印象に残って、正直今子供が欲しいとは思わないけど、これから先欲しいと思った時のためにそのような選択肢があるのはとてもいいなと思いました。」- 「卵子の質について初めて知った。30代に入ってすぐに知らないと困るようなことが多く、とても面白くためになる内容だった。」- 「キャリアと妊娠の両立について、人の考えは変わっていくものなので、あらゆる可能性を考えたうえで、計画を立てていきたい。」

今後の展開

本授業の成功を受け、グレイスグループは、お茶の水女子大学附属高等学校での取り組みをモデルケースとして、性・生殖に関する健康教育プログラムの推進をしてまいります。

若年層への正しい知識の提供は、生徒一人ひとりが人生の選択肢を自ら選び取り、豊かな人生を送るための基盤となると確信しています。本プログラムの導入にご関心をお持ちの教育機関様は、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

中学・高校・大学など、出張特別保健授業に関心をお持ちの教育機関関係者の皆様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらまで :https://gracebank.jp/contact/

【株式会社グレイスグループについて】

株式会社グレイスグループは、「子供を持ちたいと願う一人でも多くの女性の夢がかなう未来の創出」をミッションに掲げ、女性の健康維持・向上をサポートするため、卵子凍結保管サービス「Grace Bank(https://gracebank.jp/)(グレイスバンク)」、働く女性のための予防医療・妊活支援サービス「Grace Care(https://grace-care.jp/)(グレイスケア)」を提供しています。