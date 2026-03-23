【吸血鬼の恐怖と悲しみの物語】「ホラークラシックス」シリーズより『ドラキュラ』が発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月23日に「ホラークラシックス」シリーズ『ドラキュラ』を発売いたしました。

■「ホラークラシックス」シリーズ創刊！

古今東西のホラーの名作を小説とマンガで読みやすくリメイクした「ホラークラシックス」シリーズ創刊！

マンガやドラマ、映画などで人気の題材で、現在も数多くの作品に登場する吸血鬼。その物語の祖たるゴシックホラーの傑作『ドラキュラ』（原作：ブラム・ストーカー）を、YA（ヤングアダルト）小説として完全リメイク。ある悲劇をきっかけに、人を襲う魔物として生きることになったドラキュラ伯爵と、ジョナサン、ミナ、ヴァン・ヘルシング博士の対決を描いた恐怖と悲しみの物語を、小説＋マンガの構成で楽しむ！ 春休みは名作に挑戦するのもいいかも!?

■ストーリー

▲『ドラキュラ』

19世紀末――。若き弁護士、ジョナサン・ハーカーはルーマニアにあるドラキュラ伯爵の城に向かっていた。伯爵がイギリスに家を買う契約を手伝うためだ。

異国での旅を楽しむジョナサンだが、トランシルヴァニアで地元の人に伯爵の話を聞こうとすると、皆顔色を変え、言葉をにごすことに気づく。不審に思いながらも無事に城に着き、伯爵との対面を果たしたジョナサンは、プロポーズしたばかりの愛する恋人、ミナに毎日のように手紙を書く。最初は楽しく日々を過ごしていたジョナサンだが、一向に契約を進めようとしない伯爵にだんだん不信感を抱くように……。

そのころミナは、ジョナサンからの手紙が届かなくなったことに不安を覚え、友人のルーシーとその恋人のアーサーに相談をし、東ヨーロッパの歴史や伝説に詳しいヴァン・ヘルシング博士と会うことに。博士の話を聞いた3人は、ドラキュラ伯爵のおそろしき正体を知る。ジョナサン、そしてミナたちは伯爵の魔の手から逃れることができるのか――。

■『東海道四谷怪談』も同時発売！

▲敬虔なキリスト教徒であるヴラド・ドラキュラ公は、国と領民を守るため、妹のロザリーに別れを告げ、異教徒との戦いに赴く。しかし、悲劇が起こり……。▲恋人のミナと充実した日々を過ごしていたジョナサンは、弁護士になって初めての大仕事として、ドラキュラ伯爵の城へと向かう。▲文章とマンガの両方で、ドラキュラ伯爵の恐ろしさを味わえる。

「ホラークラシックス」シリーズは、本作のほかに『東海道四谷怪談』も同時発売！

日本三大怪談のひとつである「四谷怪談」を、マンガと文章で読みやすくリメイク。「お岩さん」誕生の恐ろしくも悲しい物語をとくとご覧あれ。

▲同時発売の『東海道四谷怪談』▲美しく、心優しいお岩が、なぜ怨霊になってしまったのか……。有名な日本の怪談も「ホラークラシックス」シリーズで！

［商品概要］

■『ドラキュラ』

原案：ブラム・ストーカー

作：松井香奈

漫画：MTM．

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：四六判／314ページ

ISBN：978-4-05-206328-2

電子版：配信予定あり

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020632800(https://hon.gakken.jp/book/1020632800)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063287/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063287/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494837/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494837/)

■『東海道四谷怪談』

原案：鶴屋南北

作：平野みどり

漫画：井荻寿一

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：四六判／276ページ

ISBN：978-4-05-206327-5

電子版：配信予定あり

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020632700(https://hon.gakken.jp/book/1020632700)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063279/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063279/)

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★YouTubeチャンネル「学研ミリオンず【公式】」にて、楽しいコンテンツを続々配信中！

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開