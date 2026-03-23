現代美術家・笹田靖人、最新作『花魁道中』を展示する個展『OVERLOAD』開催！

株式会社ポニーキャニオン

株式会社ポニーキャニオン（東京都港区、代表取締役社長：大熊一成）のグループ会社で、アトラクション、イベントなどの企画制作やエリア開発などの事業を展開する株式会社ドリームスタジオ（東京都港区、代表取締役社長：男全修二）が主催する、現代美術家・笹田靖人の個展『OVERLOAD』を3月26日から東京・文房堂ギャラリーにて開催いたします。本個展では、100号のキャンバス3枚を使用し新たに描き上げた新作『花魁道中』を展示致します。

本個展のタイトル『OVERLOAD』が意味するのは、「過負荷、詰め込みすぎ」。

0.3mmの線がキャンバスを埋め尽くし、視覚情報が脳の限界を超えるような、笹田靖人のスタイルそのものが表現された個展です。

本個展では新作4点を含む計20点に及ぶ作品を展示予定で、見ごたえのある構成となっています。

注目の新作はもちろん、チャレンジ精神に満ち溢れた作品の数々をぜひ会場でご覧ください。

いずれの作品もご購入いただけますが、すべて一点限りの作品となります、会場での一期一会の出会いをお楽しみください。

また、会場では原画のほかにも様々なグッズを販売いたします。

作品集「evolution」をお買い求めいただいたお客様には、笹田靖人の直筆サインを入れさせていただきます。

※会場で販売するグッズは数に限りがございます。

※作品集のサイン入れについては予告なく変更させていただく場合がございます、ご了承ください。

【笹田靖人コメント】

今回の個展『OVERLOAD』では、僕自身の脳内に溢れ出すイメージと、現代社会が抱える情報の濁流をキャンバスに叩きつけた結果出来上がった作品を展示しています。

新作『花魁道中』をはじめとする作品群は、どれも視覚の限界に挑むような密度で描き込みました。

会場に足を運び、一点一点の線に宿る『狂気』と『熱量』を、ぜひ全身で浴びてください。

【最新作品紹介】

【笹田靖人個展『OVERLOAD』】

『花魁道中』『純情エンジン』『無音のセレナーデ』『ギャルメルヘン』

開催期間：2026年3月26日（木）～3月31日（火）

時間：10:30～18:30（最終日のみCLOSE/15:30）

会場：文房堂ギャラリー （東京都千代田区神田神保町1-21-1文房堂ビル4階）

公式HP（http://www.bumpodo.co.jp/gallery/bumpodogallery.html）

入場料：無料

主催：株式会社ドリームスタジオ

【笹田靖人プロフィール】

1985年 岡山県生まれ。0.3ミリペンを使い細密画を描く現代美術家。

発想力と技術力から生み出される独創的な画には、誰も真似できない圧倒的なパワーが込められ、アート界のみならず様々な分野で注目を浴びる。

2013年 表参道CA4LAにて貸し切り個展を行い１万人以上を集客

2014年 秋冬物のパリコレクションで、Yohji Yamamotoコラボ

2015年 Yohji Yamamoto社の別ラインGround Y／discordコラボ

2016年 アジア最大「上海芸術博覧会2016」作品出展

2017年 「IKEA ART EVENT 2017」に日本人として唯一選出

2018年 BE@RBRICK 笹田靖人【KUJAKU】 1000％世界発売

2019年 NYLON guys JAPAN 超特急 カイ コラボ

2020年 東方神起『TOHOSHINKI MUSEUM“XVision”』コラボ

2021年 チュンチュン1st写真集『一見峮心』コラボ

2022年 個展「CHAOS」叶姉妹コラボ Ground Yコラボ

2023年 play原宿で「power spot原宿」

2024年 個展「evolution」 個展「evolution ハラカド」

2025年 ロサンゼルスのANIME EXPO2025にゲストオブオナーとして参加

画家という枠に収まらず、あらゆる分野での活躍が期待される。

公式ホームページ：https://yasutosasada.jp/

公式X：https://x.com/sasadabrothers

公式Instagram：https://www.instagram.com/yasuto_sasada/

公式note：https://note.com/yasutosasada

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