【新機能】モバイルオーダーの「NEW PORT」がApple Pay・Google Payに対応。さらにスピーディーで便利な注文が可能に

スカイファーム株式会社

施設特化型モバイルオーダーシステムをはじめ商業施設DXの伴走支援を手がけるスカイファーム株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：木村 拓也、以下「スカイファーム」）が、モバイルオーダーシステム「NEW PORT（ニューポート）」上で、新たな決済手段として、Appleが提供する支払いサービス「ApplePay」および、Google が提供する支払いサービス「Google Pay」に対応いたしましたことをお知らせいたします。

■ 背景と目的

「NEW PORT」では、商業施設様向けに、多様なライフスタイルに合わせたDXを推進しております。これまで、クレジットカード決済に加え、PayPay決済の対応も進めてまいりました。

今回新たにApple Pay、Google Payを使った決済にも対応することにより、これまで以上に簡単でスムーズに決済をご利用いただけるようになったことで、ユーザーはクレジットカード情報を都度入力する手間を省き、よりスピーディーかつ便利に決済を完了させることが可能となります。今後も利用者の利便性向上と、加盟店のオペレーション効率化を目指し、順次対応範囲を拡大してまいります。

■ 今後の展望

スカイファームは、モバイル決済サービス「NEW PORT」を基盤として、商業施設や百貨店、そして街中まであらゆる空間の価値向上を実現するトータルソリューションを提供していき、今後もキャッシュレス決済の更なる拡充に加え、UX（ユーザーエクスペリエンス）の向上に努め、その街や施設にとってなくてはならない存在へと進展して参ります。

■スカイファーム株式会社

スカイファームは、テクノロジーを活用することによるテナント支援、不動産価値の向上及び快適な時間と空間の提供を目指しており、施設特化型モバイルオーダーシステム「NEW PORT」を運営しています。

社名：スカイファーム株式会社

所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい２ー２ー１ 横浜ランドマークタワー

代表者：代表取締役 木村 拓也

設立：2015年7月

事業内容：施設向けモバイルオーダープラットフォームの開発・運営

企業ウェブサイト：https://sky-farm.co.jp/

■NEWPORT

NEW PORTはデリバリー、テイクアウト、テーブルオーダー、ＯＭＯを備えた施設特化型モバイルオーダーシステムです。独自スクラッチ開発を要せずスピーディー且つフレキシブルに施設独自のサービスの展開を実現いたします。

https://www.new-port.jp/