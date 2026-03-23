ニュートンが伝える「リンゴの大発見」！？誕生25周年の「クレンジングリサーチ」が、新テレビCMを2026年3月23日（月）より全国で放映開始

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、ピーリング*¹美容を提案するスキンケアブランド「クレンジングリサーチ」が2026年に誕生25周年を迎えることをお知らせいたします。 これを記念し、ブランドの世界観を刷新した新キービジュアルを公開するとともに、2026年3月23日（月）より新CMの放映を開始いたします。

25年間、変わらずに伝え続けてきた「ピーリング*¹美容」の価値

2001年、たった1つの石鹸からスタートしたブランドである「クレンジングリサーチ」。AHA（リンゴ酸）配合の洗顔料として、長きにわたり幅広い世代の方々に愛用され、シリーズ累計出荷数は5,000万個*を突破いたしました。25周年という節目を迎え、私たちは改めて「自宅で手軽にできるピーリング*¹美容」の原点に立ち返ります。新コピー「毎日すっきり！ピーリング*¹ 毛穴*²ケアに、リンゴ*³の大発見！」には、日々の洗顔を通じて皆さまの健やかな肌づくりと毛穴*²ケアに前向きに向き合うための一助になりたい、というブランドの願いを込めています。

新CM・新キービジュアルのコンセプト

ブランドのアイコンであり、成分の着想源でもある「リンゴ」。このリンゴから世紀の発見をした歴史的偉人「アイザック・ニュートン」をメインキャラクターに採用しました。これまでブランドを支えてくださったファンの方々には「信頼」を、初めて手にする方々には「新しさ」を感じていただけるクリエイティブへと昇華させました。

CM概要

放映開始日： 2026年3月23日（月）

放映エリア： 全国（一部地域を除きます）

商品概要

クレンジングリサーチ ウォッシュクレンジング N ＜洗顔料＞

120g \1,100(税込)

毎日の洗顔ですっきりくすみのない肌にメイクも落とせるAHA*⁴配合の角質ケア洗顔料。毛穴の奥からすっきりと洗い上げる、シリーズNo.1のスクラブタイプ。

商品URL：https://www.bcl-brand.jp/product/product-1026/

クレンジングリサーチ ウォッシュクレンジング AZ ＜洗顔料＞

120g \1,100（税込）

2種のアゼライン酸誘導体*⁵＆皮脂トラップパウダー*⁶を配合した、皮脂のテカりをケアする新感覚のパウダーイン洗顔料。

商品URL：https://www.bcl-brand.jp/product/product-85817/

クレンジングリサーチとは

時代に合わせた自宅でできる「ピーリング*¹美容」を提案するスキンケアブランドです。古い角質を取り除き、肌を磨き上げるピーリング*¹を、毎日のスキンケアの中で手軽に取り入れることができ、2001年の発売以降、時代やトレンドに合わせてアイテムの幅を広げ多くのお客様に支持されています。

【クレンジングリサーチ公式サイト】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c12/

*2025年12月時点、シリーズ累計出荷個数 自社調べ

*¹ 洗浄により古い角質を除去すること

*² 洗浄により汚れを落とすこと

*³ 本商品のアイコンである

*⁴リンゴ酸（角質ケア成分)

*⁵ アゼロイルジグリシンK、アゼラミドプロピルジメチルアミン（全て整肌）

*⁶ ヒドロキシアパタイト（皮脂吸着）

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

[ホームページ］https://www.bcl-company.jp(https://www.bcl-company.jp)

[ブランドサイト］https://www.bcl-brand.jp/shop/default.aspx(https://www.bcl-brand.jp/shop/default.aspx)

[公式instagram］@bcl_company_official

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