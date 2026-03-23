魚べい多摩境店が3月23日(月)にオープン!大型エンタメパネル『魚ッぴ～』を初導入

株式会社Genki Global Dining Concepts

レストランチェーンを展開する株式会社Genki Global Dining Concepts（本社：東京都台東区 代表 取締役社長執行役員 藤尾益造）は、2026年3月23日（月）にオープンする「魚べい 多摩境店」（東京都町田市）において、29インチの大型エンタメパネル「魚ッぴ～」を初導入いたします。

2009年から「回らない回転寿司」をいち早く展開してきた魚べいは、スピーディーで新鮮なご提供とフードロス対策を両立させてきました。

一方で近年、外食の価値は「食べる」だけでなく、「どんな体験を得られるか」へと変化しています。

回転寿司の原点である「回っている商品を選ぶ楽しさ」をデジタル上で再現し、ご注文を楽しめる店舗体験へと進化させます。あわせて店舗内にはクレーンゲームも初めて設置し、小さなお子様から大人の皆様まで楽しんでいただける“体験型エンターテインメント空間”を創出します。

■新エンタメパネル「魚ッぴ～」について

約18か月の開発期間を経て誕生した「魚ッぴ～」は、29インチのワイドモニターに寿司が流れるデジタル演出を搭載。回転寿司の原点である“選ぶ楽しさ”を現代的にアップデートし、テーブルを囲むご家族皆様で「どれにする？」と楽しく盛り上がれる体験を実現します。

＜楽しさを生む3つのポイント＞

１.同じ画面を囲んでワイワイ選べる

みんなで一つの大きな画面を見ながら同時にご注文可能。自然と会話が生まれ、商品選択の時間をさらに楽しく。

２.到着演出は“ちょっとしたショー”

オートウェイター・高速レーンと連動したアニメーションにより、商品到着が待ち遠しくなる演出体験を追加。

３.お子様からご年配まで楽しめるデザインと操作性

パネル位置は低く設置。お子様からご高齢の方までどなたにでも使いやすく、楽々ご注文が可能でお客様満足度を更に高めます。

★季節ごとに背景が変わる“動くステージ”

さらにパネルには、四季の移ろいや当社オリジナルキャラクターげんきくん＆てっか丸が画面上を駆け巡る演出も搭載。季節限定メニューへの興味喚起にもつながり、視覚的な楽しさをご提供します。

■クレーンゲーム導入で“第3次ブーム”にも対応

多摩境店には、さらに当社オリジナルのクレーンゲームも初登場。

市場規模が約3,000億円へ拡大し盛り上がりを見せる第3次クレーンゲームブームに合わせ、1回100円で気軽に挑戦できるミニアトラクションとして設置します。

景品は、オリジナルキャラクター「げんきくん＆てっか丸」のキーホルダー（4種）。

「食べる」だけでなく、「遊ぶ」「探す」「持ち帰る」まで楽しめる、家族みんなの思い出づくりをサポートします。

※オリジナルキーホルダーは3月末から登場する予定。

■注文体験そのものをエンターテインメントへ！

まずは魚べい多摩境店での導入をもとに、お客様の声やオペレーション面を検証。

その結果を踏まえ、将来的には魚べいの新標準モデルとしての展開を視野に入れています。

魚べいはこれからも、“おいしい寿司がある店”から一歩進み、“お店そのものが楽しい場所”を目指します。注文画面でのワクワク感、商品到着時の小さなサプライズ、店内でのアクティビティを通じて、

「次は何を食べよう？」と自然に惹きつけられる新しい来店価値を提供します。

■店舗概要

店舗名：魚べい 多摩境店

オープン日：2026年3月23日（月）

所在地：東京都町田市小山ヶ丘2-3-1

営業時間：月～木 11:00～22:00（LO 21:45）

金・祝前日 11:00～22:30（LO 22:15）

土 10:30～22:30（LO 22:15）

日 10:30～22:00（LO 21:45）

席数：カウンター14席／ボックス29席

【Genki Global Dining Conceptsについて】

現在、国内では地域密着型で値頃感の「元気寿司」、時代の変化とともに進化を続ける「魚べい」、本物志向の「千両」、リーズナブルなうなぎ料理を提供する「うな釜」、そして世界と日本をつなぐ 新ブランド「GENKI SUSHI×魚べい」に加え、焼肉をもっと身近な存在として地域に届ける「大阪焼肉 うま勝」などのブランドを展開。

寿司をはじめとする食の提供を通じて、お客さまに居心地の良い空間を提供し、豊かで楽しい時間を過ごしていただくことで、世界の人々の心と身体の健康への貢献を目指しています。

■会社概要

会社名 ：株式会社 Genki Global Dining Concepts

所在地 ：東京都台東区上野３丁目２４番６号 上野フロンティアタワー19階

代表取締役社長執行役員：藤尾 益造

創業 ：1968 年 12 月 12 日

会社設立 ：1979 年 7 月 26 日

事業内容 ：レストランチェーンの経営

会社HP ：https://www.genki-gdc.co.jp/