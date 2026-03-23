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坂出LNG株式会社より坂出LNG基地大型増強工事を受注
〜 LNG設備建設を通じた社会のエネルギートランジションへの貢献 〜
川崎重工業株式会社（社長：橋本 康彦、本社：東京都港区、以下、「川崎重工」）とJFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区、以下、「JFEエンジニアリング」）による坂出LNG基地 LNGタンク増設工事共同企業体（JV）は、坂出LNG株式会社※1（社長：佐相 敬一、本社：香川県坂出市）より「坂出LNG基地 LNGタンク他増設工事」（以下、「本工事」）を受注しました。
本工事は、四国電力株式会社が進める坂出発電所5号機の建設計画や、工場等の需要家のLNGへの燃料転換等により、今後、天然ガス需要の増加が見込まれることから、坂出LNG株式会社が、貯蔵能力の増強、およびより柔軟なLNGの受け入れ体制の構築やガス供給体制の強化を目指して実施するものです。2031年度の運用開始に向け、18万kLの地上PC※2 式LNGタンクおよびLNG気化器を含む供給設備一式を坂出LNG基地構内に増設します。
本工事では、川崎重工はLNGタンクの建設、JFEエンジニアリングはプラント設備および土木建築工事一式を担います。
川崎重工は国内外に70基以上の低温タンクの建設実績を保有しており、JFEエンジニアリングはLNG受入基地の建設・増設において国内トップクラスの実績を有しています。本件は、これらの実績に加え、既設の坂出LNG基地を両社で建設した際に得られた経験とノウハウが評価されたことにより、受注に至りました。
今後も川崎重工およびJFEエンジニアリングは、カーボンニュートラル社会の早期実現に向けたエネルギートランジションの進展に貢献してまいります。
※1 坂出LNG株式会社（出資比率：四国電力株式会社70%、コスモ石油株式会社20%、四国ガス株式会社10%）
※2 Prestressed Concreteプレストレストコンクリートの略
■受注案件概要
事業者
坂出LNG株式会社（出資比率：四国電力70%、コスモ石油20%、四国ガス10%）
受注者
坂出LNG基地 LNGタンク増設工事共同企業体（JFEエンジニアリング、川崎重工の共同出資企業体）
建設予定地
香川県坂出市番の州緑町
設備概要
・地上PC式LNGタンク
・LNG気化器
・他、天然ガス供給設備
: 18万kL
: 50t/h
: 一式
運転開始時期
・気化設備等
・LNGタンク
: 2029 年度（予定）
: 2031 年度（予定）
川崎重工業株式会社（社長：橋本 康彦、本社：東京都港区、以下、「川崎重工」）とJFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区、以下、「JFEエンジニアリング」）による坂出LNG基地 LNGタンク増設工事共同企業体（JV）は、坂出LNG株式会社※1（社長：佐相 敬一、本社：香川県坂出市）より「坂出LNG基地 LNGタンク他増設工事」（以下、「本工事」）を受注しました。
本工事では、川崎重工はLNGタンクの建設、JFEエンジニアリングはプラント設備および土木建築工事一式を担います。
川崎重工は国内外に70基以上の低温タンクの建設実績を保有しており、JFEエンジニアリングはLNG受入基地の建設・増設において国内トップクラスの実績を有しています。本件は、これらの実績に加え、既設の坂出LNG基地を両社で建設した際に得られた経験とノウハウが評価されたことにより、受注に至りました。
今後も川崎重工およびJFEエンジニアリングは、カーボンニュートラル社会の早期実現に向けたエネルギートランジションの進展に貢献してまいります。
※1 坂出LNG株式会社（出資比率：四国電力株式会社70%、コスモ石油株式会社20%、四国ガス株式会社10%）
※2 Prestressed Concreteプレストレストコンクリートの略
■受注案件概要
事業者
坂出LNG株式会社（出資比率：四国電力70%、コスモ石油20%、四国ガス10%）
受注者
坂出LNG基地 LNGタンク増設工事共同企業体（JFEエンジニアリング、川崎重工の共同出資企業体）
建設予定地
香川県坂出市番の州緑町
設備概要
・地上PC式LNGタンク
・LNG気化器
・他、天然ガス供給設備
: 18万kL
: 50t/h
: 一式
運転開始時期
・気化設備等
・LNGタンク
: 2029 年度（予定）
: 2031 年度（予定）