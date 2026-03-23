ユウキ食品「春の餃子祭り」開催～餃子で世界の味！たれアレンジの旅へ～

ユウキ食品株式会社

世界各国の調味料や食材を幅広く取り扱うユウキ食品株式会社（本社：東京都調布市富士見町1-2-2、代表取締役社長：田中秀和）は、公式InstagramおよびXにて、春の餃子祭り～餃子で世界の味！たれアレンジの旅へ～キャンペーンを実施いたします。

本キャンペーンでは、日本の餃子をはじめ、中国、韓国、インドなど世界各国の“餃子文化”に着目し、それぞれの料理に合わせた“たれアレンジ”を提案。ユウキ食品の調味料を使った新しい餃子の楽しみ方を発信していきます。

■ キャンペーン背景

近年、餃子は家庭料理としての定番でありながら、専門店の増加や冷凍餃子市場の拡大などにより、その楽しみ方が広がっています。

一方で、餃子の味付けは「醤油・酢・ラー油」の定番にとどまりがちであり、まだ知られていない楽しみ方が広がっています。

本キャンペーンでは、“餃子×世界の味”というテーマのもと、調味料によるアレンジの幅広さを提案し、日常の食卓に新しい発見をお届けします。

■ キャンペーン内容

Instagram

１．ユウキ食品公式アカウント（https://www.instagram.com/youki_shokuhin/）フォロー

２．該当投稿のコメント欄に投稿内で紹介する「気になる世界の餃子たれアレンジ」をコメントで応募完了

１．ユウキ食品公式アカウント（https://x.com/youki_shokuhin）をフォロー

２．該当投稿をリポストで応募完了

３．～気になる世界の餃子だれをコメントで当選確率UP!～

■期間

2026年３月1９日（木）～４月５日（日）

■当選発表

ご当選された方には４月中に、ユウキ食品各公式アカウントよりDMでご連絡いたします。

■賞品

Instagram・Xそれぞれ抽選で10名様に、YOUKIオリジナル餃子皿＆調味料セットをプレゼントいたします。

キャンペーン投稿 イメージ中国 水餃子

四川麻辣だれ

韓国 マンドゥ

タテギだれ

北インド サモサ

スパイシーヨーグルトだれ

チュニジア ブリック

辛ッ！トマトだれ

■ 同時企画：餃子の肉太郎店主 東山広樹さんとのタイアップ

本キャンペーンと連動し、餃子専門店「餃子の肉太郎」店主・東山さんのX（https://x.com/h_gashiyama）アカウントにて、今年3月に発売したユウキ食品「プレミアムオイスターソース」を使用した餃子レシピのタイアップ投稿を実施いたします。

本投稿では、「まるでお店の味」をテーマに、家庭でも再現しやすい餃子レシピを紹介。プレミアムオイスターソースを活用することで、肉の旨みを引き立てたコクのある味わいを実現します。

■ プレミアムオイスターソースについて

厳選したかきエキスを贅沢に配合し、真空濃縮製法により牡蠣本来の旨みと香りを生かしたオイスターソースです。少量加えるだけで料理に奥行きを与え、家庭でも本格的な味わいに仕上げます。

着色料・うま味調味料無添加※で、素材の味を生かした設計も特長です。

※酵母エキスで味の調整をしています

詳しくはこちら

プレミアムオイスターソース特設サイト：https://brand.youki.co.jp/premium-oyster/

PRtimes記事：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000043.000065636.html

【本件に関するお問い合わせ先】

ユウキ食品株式会社

経営企画室

電話：042-442-0975

メール：promotion@youki.co.jp

HP：https://youki.co.jp/

会社案内：https://youki.co.jp/company/information/

公式Instagram：https://www.instagram.com/youki_shokuhin/

公式X：https://x.com/youki_shokuhin