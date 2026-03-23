【ダイアナ】毎年大人気 ウェッジアイテムにWEB限定カラーが登場！

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ダイアナ株式会社


　ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」よりWEB限定商品のご案内です。


　毎年ご好評いただいているウェッジアイテムのWEB限定カラーが今年も登場！


　今年はリボン付きで大人可愛い5cm台ウェッジと美脚効果バツグンな7cm台ヒールの2モデルでWEB限定カラーをご用意いたしました。


　WEB限定ならではの華やかなカラーリングとなっております。


　3/23(月)よりダイアナWEBSHOP(dianashoes.com)限定で発売です。数量限定ですので、ぜひこの機会にご覧くださいませ。



詳細を見る :
https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=991

■商品情報




リボン付きオープントゥウェッジサンダル


商品番号：MR35612


価格：\13,750(税込)


ヒール高：5cm台


WEB限定カラー：シロクログレンチェックキジ/アイボリーサマーツイード/
サックスブルーサマーツイード








ジュート巻きウェッジパンプス


商品番号：MR37610


価格：\13,200(税込)


ヒール高：7cm台


WEB限定カラー：スカイブルーグログラン/パープルグログラン







一般発売カラー:クロ/グレー/キャメル/ダークブラウン/ベージュ/ワイン










■販売情報


ダイアナWEBSHOP(dianashoes.com(https://www.dianashoes.com/shop/))



※３/23(月) AM10:00頃よりWEBSHOPにて販売開始予定です。


※お品切れの場合には何卒ご了承ください。


※『WEB限定カラー』はWEBSHOP(dianashoes.com)のみでの販売となります。その他の店舗へのお取り寄せ等はお承りいたしかねますので、予めご了承ください。


■ダイアナ株式会社
■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。
本社：107‐0052　東京都港区赤坂2丁目23-1　アークヒルズフロントタワー 17階
事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売
展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア
URL:https://www.dianashoes.co.jp