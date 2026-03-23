【ダイアナ】毎年大人気 ウェッジアイテムにWEB限定カラーが登場！

ダイアナ株式会社

ダイアナ株式会社(本社：東京都港区赤坂)が展開するレディースシューズ・バッグブランド「ダイアナ」よりWEB限定商品のご案内です。

毎年ご好評いただいているウェッジアイテムのWEB限定カラーが今年も登場！

今年はリボン付きで大人可愛い5cm台ウェッジと美脚効果バツグンな7cm台ヒールの2モデルでWEB限定カラーをご用意いたしました。

WEB限定ならではの華やかなカラーリングとなっております。

3/23(月)よりダイアナWEBSHOP(dianashoes.com)限定で発売です。数量限定ですので、ぜひこの機会にご覧くださいませ。

■商品情報

詳細を見る :https://www.dianashoes.com/shop/cms/contents.aspx?contents=991

リボン付きオープントゥウェッジサンダル

商品番号：MR35612

価格：\13,750(税込)

ヒール高：5cm台

WEB限定カラー：シロクログレンチェックキジ/アイボリーサマーツイード/

サックスブルーサマーツイード

ジュート巻きウェッジパンプス

商品番号：MR37610

価格：\13,200(税込)

ヒール高：7cm台

WEB限定カラー：スカイブルーグログラン/パープルグログラン

一般発売カラー:クロ/グレー/キャメル/ダークブラウン/ベージュ/ワイン

■販売情報

ダイアナWEBSHOP(dianashoes.com(https://www.dianashoes.com/shop/))

※３/23(月) AM10:00頃よりWEBSHOPにて販売開始予定です。

※お品切れの場合には何卒ご了承ください。

※『WEB限定カラー』はWEBSHOP(dianashoes.com)のみでの販売となります。その他の店舗へのお取り寄せ等はお承りいたしかねますので、予めご了承ください。

■ダイアナ株式会社

企業理念：美しく、自分らしく、誠実に。私たちは成長し、社会に貢献します。

本社：107‐0052 東京都港区赤坂2丁目23-1 アークヒルズフロントタワー 17階

事業内容：婦人靴・ハンドバッグを中心としたオリジナルブランドの販売・商品企画、海外有名ブランド商品の輸入・販売

展開ブランド：ダイアナ、ダイアナ ウェルフィット、クムウ_ダイアナ、プラスダイアナ、アルテミス バイ ダイアナ、タラントン バイ ダイアナ、アディナ ミューズ、デア ディア

URL:https://www.dianashoes.co.jp