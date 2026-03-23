本当に効いた毛穴レスコスメを厳選！ 今春おすすめのUV下地もプチプラコスメもこの一冊で丸わかり!!【LDK the Beauty 2026年5月号】

株式会社晋遊舎5月号は「毛穴レスアイテム最新ベスト」を総力特集！ 毛穴レス肌を叶えるコスメも、つるんと美肌を叶えるスキンケアも、悩めるあなたのために選りすぐって紹介します。他にも、春の新作プチプラコスメを調査。また、ウワサの技アリアイテムや、美容ゼリーなど、今知りたい美容情報をたっぷりとご紹介します。

【5月号の特集の一部をご紹介】

気になるアイテムを集めて実力ジャッジ！ 毛穴悩みを解決するコスメやスキンケアはどれ？

総力特集／毛穴レスアイテム最新ベスト。

「即毛穴レス！」「角栓スッキリ！」のアイテムが多すぎて、どれを使えばいいのかわからない……。そんな悩めるアナタを救うべく、本当にイイもの見つけます！

美肌見えも紫外線カットも叶えるUV下地のおすすめを探します巻頭特集／最強UV下地のベスト

最近は焼けないだけじゃない、進化したUV 下地が続々登場！ そこで今回は、なりたい肌印象や肌悩みに合わせて使えるカラー下地をピックアップしました。紫外線が増え始めるこれからの季節、UVケアも美肌見えも両方叶えませんか？

新作＆新色48品を徹底テスト！ この春おすすめのプチプラコスメを紹介します第2特集／春新プチプラコスメ コレに決めたっ！

やわらかミュートメイク、ふんわり発色etc.。春を感じるコスメが今年も続々発売！ さらに、人気のコスメが多数リニューアルしています。そこで、今本当に買うべき「最旬」アイテムを徹底検証。気になるコスメがきっと見つかります(ハート)

SNSでバズっているモノから隠れた名品まで大調査！第3特集／ウワサの技アリアイテム大捜索！

日々の生活に潜むちょっとした不便やストレスをまるっと解消したい！ こんな物があったらな……。そんな願いを叶えてくれる、アイディアアイテムを探します！

新作から定番までメイクブラシ各製品の実力を徹底テスト！特別企画／メイクブラシABC判定50

見た目が似ていて、店頭で試しにくく、選び方がむずかしいメイクブラシ。使えばたちまちメイクレベルがアップする優秀ブラシをご紹介します！

「認証」マークは編集部が認めた製品の証！

“使う人目線”の厳しいテストの結果、編集部が “本当におすすめできる” と認めた製品に認証マークを付与しています。いくらお金を積んでも手に入らないこのマークは、受賞企業様の商品販促としてご活用いただいています。

★認証マークに関するお問い合わせは、本リリース最後に記載のマーケティング事業部まで

LDK the Beautyとは

広告・タイアップなし、編集部と専門家があらゆる製品を“使う人目線”で徹底検証。読者のことだけを考えた「正直な評価」をお伝えする雑誌です。



【媒体概要】

媒体名：LDK the Beauty

発行日：毎月22日

発行元：株式会社晋遊舎

（東京都千代田区神田神保町1-12）

晋遊舎公式サイト：https://www.shinyusha.co.jp/

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【本件に関するお問合せ先】

株式会社晋遊舎 マーケティング事業部

電話：03-3518-6625

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