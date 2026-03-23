【「お岩さん」誕生の物語】「ホラークラシックス」シリーズより『東海道四谷怪談』が発売！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年3月23日に「ホラークラシックス」シリーズ『東海道四谷怪談』を発売いたしました。

■「ホラークラシックス」シリーズ創刊！

古今東西のホラーの名作を小説とマンガで読みやすくリメイクした「ホラークラシックス」シリーズ創刊！

ドラマ効果もあり、今、再注目されている日本の怪談。そのなかから、「忠臣蔵」のサイドストーリーで、幽霊の「お岩さん」で有名な「四谷怪談」を、登場人物たちの心情を細かく描いたYA（ヤングアダルト）ホラー小説としてリメイク。単なる「お化け」ではない、お岩の悲しい物語に涙すること間違いなし。小説＋マンガの構成で、物語の世界に入りやすく、恐怖も加速する……！

■あらすじ

▲『東海道四谷怪談』

浅野家家臣・左門の娘お岩と、同じく浅野家の家来であった伊右衛門は祝言を挙げていた。お岩の妹のお袖をはじめ、皆が祝福するなか、お岩の父、左門だけは渋い顔をしていた。伊右衛門が赤穂藩の公金を盗み、結納金にしたのではないかと疑っていたのだ。

二人が祝言をあげて間もなく、江戸城で、赤穂藩の大名・浅野内匠頭が吉良上野介に斬りかかる、いわゆる「赤穂事件」の発端となる刃傷事件が起きる。その結果、浅野家は取りつぶしになり、伊右衛門も左門も浪人になってしまった。

「必ずやまた武士に戻ってやる！」という強い思いを抱く伊右衛門をお岩は支え、つましい生活ながらも幸せに暮らしていたが、子どもを授かったお岩が里帰りすると、左門は伊右衛門と離縁するように命令。帰ってこないお岩を自分の元に取り返そうと、伊右衛門はひと芝居打って左門に接触するが、盗みのことを指摘され、左門を斬り殺してしまう。

殺しのことはごまかし、再びお岩と暮らし始めた伊右衛門だったが、なかなか武士に戻れない境遇に苛立ちを感じ、子どもを産んだばかりで体調がすぐれないお岩にもつらくあたるようになり……。

日本三大怪談のひとつであり、「忠臣蔵」のサイドストーリーでもある、心揺さぶる物語。

■『ドラキュラ』も同時発売！

▲運命に翻弄され、美しく、優しかったお岩は変貌していく……。▲お岩と伊右衛門は祝言をあげるが、左門は伊右衛門のことを快く思っていなかった。▲小説+マンガで恐怖も倍増！

「ホラークラシックス」シリーズは、本作のほかに『ドラキュラ』も同時発売。西洋ホラーの代表とも言うべき吸血鬼の物語を、読みやすい文章とマンガで楽しめる。春休み中、『東海道四谷怪談』と読み比べをしてみても面白いかも。

▲『ドラキュラ』▲ドラキュラ伯爵と、人間たちの対決の行方は……!?

［商品概要］

■『東海道四谷怪談』

原案：鶴屋南北

作：平野みどり

漫画：井荻寿一

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：四六判／276ページ

ISBN：978-4-05-206327-5

電子版：配信予定あり

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020632700(https://hon.gakken.jp/book/1020632700)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063279/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063279/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494833/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494833/)

■『ドラキュラ』

原案：ブラム・ストーカー

作：松井香奈

漫画：MTM．

定価：1,320円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：四六判／314ページ

ISBN：978-4-05-206328-2

電子版：配信予定あり

発行所：株式会社 Gakken

【本書の詳細・ご購入はコチラ】

・学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1020632800(https://hon.gakken.jp/book/1020632800)

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063287/(https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4052063287/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18494837/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18494837/)

★YouTubeチャンネル「学研ミリオンず【公式】」にて、楽しいコンテンツを続々配信中！

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開