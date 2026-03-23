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【スポーツデポ ハーヴェストウォーク小山店】3月19日（木）リニューアルオープン！
〜人気ブランドのラインナップを大幅拡充！10%ポイント還元＆日替わり奉仕品多数の「超お得なセール」も開催！〜
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、2007年のオープン以来、地域の皆様にご愛顧いただいてきた「スポーツデポ ハーヴェストウォーク小山店」を、2026年3月19日（木）にリニューアルオープンいたします。
今回のリニューアルでは、お客様の多様なニーズにお応えするため、スニーカーやランニング、競技スポーツの取り扱いを強化。さらに、リニューアルを記念した「期間限定セール」も開催いたします。
■ リニューアルのポイント
今回のリニューアルでは、各カテゴリーの専門性を高め、初心者から競技者まで満足いただける品揃えを実現しました。
1. 人気スニーカーブランドの展開を強化
ニューバランス、ナイキ、プーマ、アディダス、コンバース、スケッチャーズなど、人気ブランドのサイズ・カラー展開をさらに拡充。ライフスタイルに彩りを添える一足が見つかります。
2. ランニングシューズの品ぞろえ強化
大人気の「On（オン）」「HOKA（ホカ）」を筆頭に、ランニングコーナーの品揃えを強化。定番から最新作まで充実のラインナップで、自分にぴったりの一足が見つかります。
3. 競技スポーツの専門性がアップ！バドミントンは「BDSS」認定へ
サッカー、バスケットボール、野球、ラケットスポーツ、バレーボール等の商品点数を大幅にアップ。特にバドミントンコーナーは、今年4月にミズノ認定の専門店「BDSS（バドミントン・エキスパート・ショップ）」に認定予定。より専門的なサービスを提供いたします。
4. ライフスタイル・アウトドアも充実
カジュアルウェアや、日常からレジャーまで使えるアウトドア用品も豊富に取り揃えています。
■ リニューアルオープンセール情報
リニューアルを記念し、3月19日（木）〜3月30日（月）までの12日間、特別セールを開催いたします。
開催期間： 3月19日（木）〜3月30日（月）
目玉企画1：【4日間限定】日替わり奉仕品
3月19日（木）〜3月22日（日）の4日間、驚きの価格でご提供する「日替わり奉仕品」をご用意。
目玉企画2：アルペンポイント10％還元
期間中、店内商品をお買い上げで「アルペンポイント10％還元」を実施。※当日入会（年会費無料）の方も対象です。一部対象外商品がございます。
セールチラシ：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260318_hwo/
■ 店舗概要
店名： スポーツデポ ハーヴェストウォーク小山店
住所： 栃木県小山市喜沢1475
電話番号： 0285-24-8101
営業時間： 10:00〜21:00
店舗詳細URL： https://store.alpen-group.jp/store_search/detail.php?shopid=7577
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
■ リニューアルのポイント
今回のリニューアルでは、各カテゴリーの専門性を高め、初心者から競技者まで満足いただける品揃えを実現しました。
1. 人気スニーカーブランドの展開を強化
ニューバランス、ナイキ、プーマ、アディダス、コンバース、スケッチャーズなど、人気ブランドのサイズ・カラー展開をさらに拡充。ライフスタイルに彩りを添える一足が見つかります。
2. ランニングシューズの品ぞろえ強化
大人気の「On（オン）」「HOKA（ホカ）」を筆頭に、ランニングコーナーの品揃えを強化。定番から最新作まで充実のラインナップで、自分にぴったりの一足が見つかります。
3. 競技スポーツの専門性がアップ！バドミントンは「BDSS」認定へ
サッカー、バスケットボール、野球、ラケットスポーツ、バレーボール等の商品点数を大幅にアップ。特にバドミントンコーナーは、今年4月にミズノ認定の専門店「BDSS（バドミントン・エキスパート・ショップ）」に認定予定。より専門的なサービスを提供いたします。
4. ライフスタイル・アウトドアも充実
カジュアルウェアや、日常からレジャーまで使えるアウトドア用品も豊富に取り揃えています。
■ リニューアルオープンセール情報
リニューアルを記念し、3月19日（木）〜3月30日（月）までの12日間、特別セールを開催いたします。
開催期間： 3月19日（木）〜3月30日（月）
目玉企画1：【4日間限定】日替わり奉仕品
3月19日（木）〜3月22日（日）の4日間、驚きの価格でご提供する「日替わり奉仕品」をご用意。
目玉企画2：アルペンポイント10％還元
期間中、店内商品をお買い上げで「アルペンポイント10％還元」を実施。※当日入会（年会費無料）の方も対象です。一部対象外商品がございます。
セールチラシ：https://store.alpen-group.jp/store/sportsdepo_alpen/flyer/20260318_hwo/
■ 店舗概要
店名： スポーツデポ ハーヴェストウォーク小山店
住所： 栃木県小山市喜沢1475
電話番号： 0285-24-8101
営業時間： 10:00〜21:00
店舗詳細URL： https://store.alpen-group.jp/store_search/detail.php?shopid=7577
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/