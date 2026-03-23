淡路島の春は、たまねぎから始まる！明石海峡大橋直結の淡路ハイウェイオアシスで淡路島を代表する特産品「淡路島たまねぎ」の魅力を存分に味わえる『淡路島たまねぎフェア』開催！

ユーアールエー株式会社

淡路島の玄関口に位置し、明石海峡大橋を眺めながら旬の食材を味わえるレストランや、特産品のショッピングを楽しめる淡路ハイウェイオアシス(運営：ユーアールエー株式会社／所在地：兵庫県淡路市岩屋)では、2026年3月28日（土）より、4月15日（木）まで「淡路島たまねぎフェア」を開催いたします。

サービスの目的

淡路島たまねぎのブランド価値向上

全国的に評価の高い淡路島たまねぎの魅力を、より多くの人に知ってもらい、産地ブランドの強化につなげる。

地域農業の活性化と生産者支援

生産者のこだわりや努力を伝えることで、地元農業への理解と応援を促し、持続可能な地域産業の発展を後押しする。

観光誘致と地域経済の活性化

春の観光シーズンに合わせ、淡路島の食の魅力を体験できるイベントとして来訪者を増やし、地域全体の消費拡大につなげる。

淡路ハイウェイオアシスの魅力向上

淡路島の玄関口として、地元食材を楽しめる場を提供し、施設の利用促進とリピーター獲得を図る。

実施の背景

淡路島たまねぎの知名度と人気の高まり

甘みと柔らかさで知られる淡路島たまねぎは、全国的にファンが多く、SNSやメディアでも注目される存在。旬の時期に合わせたイベントへの期待が高い。

地域の食文化を体験できる場へのニーズ増加

観光客の「その土地ならではの食体験」への関心が高まっており、産地直結のイベントは満足度向上に直結する。

生産者の高齢化や気候変動による課題

農業を取り巻く環境が変化する中、地域農業を守るためにも、消費者との接点を増やし、価値を伝える取り組みが求められている。

淡路ハイウェイオアシスの地域連携強化の取り組み

これまでも地元食材を活かしたフェアを開催しており、地域とともに魅力を発信する拠点としての役割をさらに強化する狙いがある。

詳細内容について

今回のフェアには、施設内の飲食店5店舗と物産館が参画し、それぞれが淡路島たまねぎをふんだんに使用した多彩なメニューや商品をご用意します。飲食店では、淡路島たまねぎの甘みや旨みを活かしたメニューを提供し、物産館では新玉ねぎの販売をはじめ、スープやドレッシングなど人気の加工商品も多数取り揃えます。旬の味覚をその場で味わい、ご自宅用やお土産としても楽しめる内容となっています。

さらに、フェア期間に合わせて「蛇口から玉ねぎスープが出てくる」ユニークなスープスタンドも是非ご利用いただきたく存じます。淡路島ならではの遊び心あふれる体験型コンテンツとして、毎年多くのお客様にご好評いただいています。お子さまから大人まで、思わず笑顔になる楽しい仕掛けをお楽しみください。

淡路島たまねぎは、その甘さと柔らかさから全国的に高い評価を受けており、島の食文化を象徴する存在です。本フェアを通じて、生産者の想いや地域の魅力をより多くの方に知っていただき、淡路島の食のブランド価値向上と地域活性化につなげてまいります。

淡路島の玄関口である淡路ハイウェイオアシスで、春の味覚とともに特別なひとときをお楽しみください。

主な対象メニュー

淡路たまねぎスタンド（蛇口から、たまねぎスープ）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40849/table/217_1_66bc7db9e8169cd26c95f4dd60a7503b.jpg?v=202603231051 ]

◆スイッチを押すと淡路タマ子がおしゃべり！？

2つの蛇口から注がれる100%淡路島産の玉ねぎを使用したスープは、コンソメ味。機器の外観イメージは、淡路ハイウェイオアシスのゆるキャラ「淡路タマ子さん」を立体的に再現しています。スイッチを押すとお話しする、おもしろ機能を搭載しております。

本スタンドは、ミネラルたっぷりで甘い淡路島産玉ねぎを贅沢に100％使用した「淡路たまねぎスープ」を世界中の人にもっと手軽に、思う存分堪能して欲しいという思いから2018年に設置し、その後2020年に淡路北スマートインターチェンジ開通記念（通称ハイウェイオアシス）としてリニューアル。淡路島の肥沃な大地、そして周りを海に囲まれ食材に恵まれた淡路島の素晴らしさを「淡路たまねぎスープスタンド」を通じて、多くのお客様に体感・理解してほしいという思いが込めました。設置後、大変ご好評をいただいてコロナ禍での休止期間を経て、2023年1月1日（日）より再開。

【淡路ハイウェイオアシス内 店舗紹介】

※淡路島物産館（オアシス館1F)画像左から■淡路たまねぎスーププレーン■淡路たまねぎドレッシング■たまねぎスープ各種イメージ■たまねぎスープスタンド（蛇口からたまねぎスープ）■物産館でのお買い物イメージ画像

食材の宝庫と呼ばれるにふさわしい淡路島産の海産物や野菜をはじめ、クラフトビール“淡路ビール”、“淡路玉ねぎスープ”に“淡路玉ねぎドレッシング”、半世紀以上のロングセラー“竹ちくわたけやん”など、淡路島や四国・神戸などの名物1300アイテムをズラリと揃えました。淡路島産玉ねぎ100％のスープが出てくる世界初の蛇口（淡路たまねぎスープスタンド）が大人気です。

クラフトビール「淡路ビール」※鮨処「すし富」（オアシス館2F)画像左から■すし富イメージ■おまかせにぎり御食国（松）■A5国産黒毛和牛炙り寿司

「淡路島の寿司をもっと知ってもらいたくて」と、こだわりのネタを熟練の鮨職人が提供する『すし富』。沼島の鱧や由良の赤雲丹、福良の淡路島3年とらふぐといった近海ものを中心に、その時々の旬をしっかりと堪能できるのがうれしい限り。

※オアシスのメインダイニング「みけ家」（オアシス館2F)画像左から■みけ家店内■淡路玉葱御膳■淡路島産生さわら丼御膳■淡路牛ロース丼

淡路島の旬の食材を惜しげもなく使い、和食から洋食まで揃う幅広いメニューが『みけ家』の魅力。「食材をしっかり味わえるように」という言葉通り、淡路牛や、淡路島産の鯛や鰆、期間限定の生しらすなどもたっぷりご用意。

※淡路島名物弁当やテイクアウトメニューも人気のフードコート「おあしすキッチン」（オアシス館1F)画像左から■おあしすキッチン提供カウンター■淡路牛弁当など淡路島名物弁当3種■釜揚げしらす丼（うどんセット）■淡路島産えびすもち豚冷やしまぜうどん

島ならではの旬の食材を使ったローカルフードコート。ササッとスピーディーに、しっかり淡路島メニューなのがポイントです。ライブキッチンの“見える”調理風景も楽しみながら、 子どもも大人もおいしく満たされるメニューが大充実。

※気軽においしく「Cafe Oasis」（オアシス館1F)画像左から■カフェオアシス店舗■各種Richシリーズドリンク■オアシスバーガー■淡路島牛乳匠ミルクソフト

淡路島牛乳のコク深さが特長の“みるくそふと”、淡路牛と淡路玉ねぎがジューシーな“オアシスバーガー”など、すぐ味わえる島フードがズラリ。買い物の後でも、ちょっとの休憩でも、いつでも気軽に主役級のおいしさを。

※淡路島生パスタと窯焼きピザ「Trepici（トレピチ）」（別館)画像左から■Trepici外観■Trepici店内から明石海峡大橋の眺望■粗挽き淡路牛とネギのトマトラグー■トマトソースのピザ

パスタをイタリアンの概念から覆し、淡路島の食材をふんだんに用いた独創的なメニューを創り出しました。こだわり抜いた麺で作るパスタメニューを是非お楽しみください。

また高温の窯で一気に焼き上げたピザ生地は、外はパリッと中はモッチリ。パスタと一緒に召し上がって頂けるようにお手頃サイズでご用意しました。当店のピザはナポリ風ですが、ニンニク、唐辛子は使用しておりませんので、安心してお召し上がり下さい。

※わんちゃんと一緒に、またわんちゃん無しでも「オアシス ドッグカフェ」（別館)写真左から■ドッグカフェ外観と店内ドッグラン■フォトスポット（1）コーヒーカップ■フォトスポット（2）AWAJISHIMA■淡路島ホットドッグセット■クロッフルスティック

淡路ハイウェイオアシス内の店舗として、初めて店内までわんちゃんを連れていただけるのが特長です。 また、店内にミニドッグランがございますので、 わんちゃんと一緒にお食事ができるだけでなく、 わんちゃんにとっても楽しめる場所となっております。

更に、店内客席からの明石海峡大橋を臨む絶景はもちろん、普段は撮れないわんちゃん達の可愛い姿を 写真に残せるフォトスポットを店の周辺にご準備しております。カフェのご利用前・後ろに是非お立ち寄りください。

淡路ハイウェイオアシス概要画像左から■明石海峡大橋■オアシス館■花の谷とアトリウム■公認ゆるキャラ「たい坊やん」「淡路タマ子さん」「オクトパス将軍」

兵庫県立淡路島公園内に位置し、島内の玄関口となる「淡路ハイウェイオアシス」。明石海峡を眺めながら、地元ならではの旬の食材を存分に味わえるレストランや、淡路島の特産品などショッピングが楽しめる淡路物産館を併設する、島の魅力ぎゅっと詰め込んだ施設です。休憩だけでなく、1日中遊んで過ごせる施設です。

神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア上下駐車場より連絡道路で直結。

一般道路からも利用可能。

大型観光バス51台、普通車560台収容

※駐車無料

淡路ハイウェイオアシス

兵庫県淡路市岩屋大林2674-3

TEL0799-72-0220

http://www.awajishimahighwayoasis.com/

淡路北スマートインターチェンジについて

http://www.awajishimahighwayoasis.com/access/smart_IC.html

会社名 ：ユーアールエー株式会社 http://www.ura.co.jp

所在地 ：〒656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地

設立 ：1963年(昭和38年)5月13日

資本金 ：5,000万円

代表 ：代表取締役社長 井植 敏彰

従業員数 ：660名

事業内容 ：フードサービス全般

レストラン・ショップ 淡路ハイウェイオアシス、

サービスエリア内レストラン・フードコート、

パーキングエリア内レストラン・ショップ、

ゴルフ場内レストラン

食品製造 竹ちくわ等加工食品、

クラフトビールAWAJIBEER 他

ＦＣ事業 ミスタードーナツ、ザ・丼

事業所給食 サンフードサービス(株)

関連会社 ：淡路フェリーボート（株）、塩屋土地（株）、

アイジー興産（株）［ジェームス山自動車学院］

ホテルアナガ