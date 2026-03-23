魚米 鶴田店オープン1周年記念！100kgを超えるまぐろ解体ショー開催
レストランチェーンを展開する株式会社Genki Global Dining Concepts（本社：東京都台東区 代表取締役社長執行役員 藤尾益造）は、「魚米 鶴田店」（栃木県宇都宮市）にて、オープン1周年を記念した「まぐろ解体ショー」を2026年3月28日（土）に開催いたします。
日頃のご愛顧に感謝を込めて実施し、当日は店舗内で迫力あるまぐろの解体ショーを行い、職人が捌いたばかりの生本鮪をその場で提供いたします。
「まぐろ解体ショー」は、3月28日（土）10時より開催予定。お客様の目の前で、100kgを超える大型のまぐろを職人が豪快に解体し、普段なかなか見ることのできない職人の技を間近で楽しめます。解体されたまぐろは、その鮮度を活かした限定メニューとして販売します。
提供メニューは、「生本鮪赤身（1貫）100円（税込110円）」「生本鮪中とろ（2貫）280円（税込308円）」「生本鮪大とろ（1貫）280円（税込308円）」「生本鮪中落（ミニ丼）300円（税込330円）」「トロたくのり包み 200円（税込220円）」。いずれも解体したまぐろを使用した限定商品です。
販売期間は、2026年3月28日（土）と3月29日（日）の2日間。数量限定のため、なくなり次第終了となります。また、28日（土）16時からは、鶴田店の近隣店舗でも生本鮪をお召し上がりいただけます。
ぜひこの機会に、魚米 鶴田店のオープン1周年を記念したまぐろ解体ショーと、生本鮪の濃厚な味わいをお楽しみください。
【『まぐろ解体ショー』概要】
■開催日
2026年3月28日(土)
10時～ 鶴田店において解体ショー実施
10時30分～ 販売開始
16時～ 下記店舗にて販売開始
※数量限定、なくなり次第終了
■販売期間
2026年3月28日(土)～3月29日（日）※なくなり次第終了となります。
※上記に伴い鶴田店では3月28日の10時30分～12時の間席予約を休止させていただきます。
■販売店舗
魚米 鶴田店 ／ （近隣店舗）魚べい西川田店、魚べい上戸祭店、魚べい下川俣店
■販売商品
生本鮪赤身／1貫100円（税込110円）
生本鮪中とろ／2貫280円（税込308円）
生本鮪大とろ／1貫280円（税込308円）
トロたくのり包み／200円（税込220円）
生本鮪中落（ミニ丼）／300円（税込330円）※鶴田店限定
【Genki Global Dining Conceptsについて】
現在、国内では地域密着型で値頃感の「元気寿司」、時代の変化とともに進化を続ける「魚べい」、本物志向の「千両」、リーズナブルなうなぎ料理を提供する「うな釜」、そして世界と日本をつなぐ 新ブランド「GENKI SUSHI×魚べい」に加え、焼肉をもっと身近な存在として地域に届ける「大阪焼肉 うま勝」などのブランドを展開。
寿司をはじめとする食の提供を通じて、お客さまに居心地の良い空間を提供し、豊かで楽しい時間を過ごしていただくことで、世界の人々の心と身体の健康への貢献を目指しています。
■会社概要
会社名 ：株式会社 Genki Global Dining Concepts
所在地 ：東京都台東区上野３丁目２４番６号 上野フロンティアタワー19階
代表取締役社長執行役員：藤尾 益造
創業 ：1968 年 12 月 12 日
会社設立 ：1979 年 7 月 26 日
事業内容 ：レストランチェーンの経営
会社HP ：https://www.genki-gdc.co.jp/