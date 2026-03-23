関西大学との産学連携プロジェクトが進行中！関大マイボトルアンバサダー「ECOひいきプロジェクト」

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社と関西大学は、産学連携でプラスチックごみの削減に向けたマイボトルの利用普及を推進しています。2023年10月より、当社は関西大学が推進する「関西大学SDGsパートナー制度（※）」に登録し、それぞれの強みを活かした普及啓発等によって、よりマイボトルを使いやすいキャンパスづくりに取り組んでいます。

※「関西大学SDGsパートナー制度」とは、関西大学の取り組みに賛同する企業、自治体、教育機関、団体等が関西大学SDGsパートナーとして連携し、相互の人的、知的資源の交流と物的資源の活用により、SDGsの取り組みについて一層の推進を図るものです。

2024年5月より、両者によるマイボトル所持率の向上を目的とした取り組み「関大マイボトルアンバサダー『ECOひいきプロジェクト』」を開始しています。学生が中心になって発案したさまざまな企画を通じて、マイボトル所持者を「ECOひいき」する活動を学内外で積極的に展開しています。

第2期として約20名の学生がアンバサダーとして活動し、プラスチックごみの削減や使い捨て容器の生産・輸送の過程で生じるエネルギーや資源の節約等を目的に、学内外におけるマイボトル推進のための企画立案・運営を行っています。

※第2期の活動期間：2025年5月～2026年3月まで

2025年度の取り組み内容

● マイボトル講座の実施・まほうびん記念館の見学（5月）

象印マホービン本社にて、マイボトルについての講義やグループワークを実施し、今後の活動方針を策定しました。また、まほうびん記念館にて魔法瓶や当社の歴史を学びました。

グループワークの様子まほうびん記念館見学の様子● フィールドワーク（6月）

象印マホービンが取り組む「リユース容器シェアリングサービス」の実証実験（2025年10月末で終了）の協力店であったシアトルズベストコーヒー淀屋橋店を訪問し、本サービスを体験するとともに、大阪府の担当者やシアトルズベスト様より環境負荷低減に向けた取り組みについて講義をしていただきました。

リユース容器シェアリングサービス体験の様子環境負荷低減の取り組みを学ぶ様子● 大阪・関西万博にて「TEAM EXPO2025プログラム／共創チャレンジ」に登壇（7月）

大阪・関西万博「TEAM EXPO2025プログラム／共創チャレンジ」に登録し、会場内で関大マイボトルアンバサダー「ECOひいきプロジェクト」の活動について成果発表を行いました。

「ECOひいきプロジェクト」の活動について成果発表を行う様子「ECOひいきプロジェクト」を担う学生● フォトコンテストを実施（11月）

法政大学の学生団体「法政PtoB」および中央大学の学生団体「NOCKS」と連携し、フォトコンテストを実施しました。

● エコあまフェスタを実施（11月）

立花南生涯学習プラザで開催された「エコあまフェスタ」において、ペットボトルのキャップを再利用したマイボトル用アクセサリー作りのワークショップを実施しました。捨てられるはずだった素材の価値を伝えるきっかけを提供しました。

マイボトル用アクセサリー（写真：左、中央）と、ワークショップを実施した学生メンバー（写真：右）● 関大アンバサダー「ECOひいきプロジェクト」のWEBサイトを制作（12月）

活動内容を伝える手段のひとつとして、学生たちでWEBサイトを制作しました。

https://mybottlekandai1.wixsite.com/mbk1

● 学内に象印マホービン製の「マイボトル洗浄機」を設置（1月）

象印マホービンが大阪・関西万博会場内に設置した10台の「マイボトル洗浄機」のうち1台を関西大学千里山キャンパスに設置しました。

移設されたマイボトル洗浄機マイボトル洗浄機使用の様子● 「京都環境フェスティバル」に出展（2月）

象印マホービン、法政大学、中央大学との共同出展ブースに、関西大学「マイボトルアンバサダー」の学生たちが参加し、来場者にプロジェクトの活動紹介や他大学の連携について説明しました。また、SDGsが学べる「段ボール迷路」を実施し、子どもたちを中心に楽しみながら環境について考えるきっかけを提供しました。

プロジェクトの内容を紹介する様子段ボール迷路を通じて子供たちに環境について伝える様子● 修了式（3月）

1年間の活動を振り返り、各自が成果や気づきについて発表しました。発表では「義務ではなく、楽しさや便利さを伝えることがマイボトル普及には大切だと実感した」という声が上がり、家族や友人など周囲に少しずつ変化が表れたことに喜びを感じる場面もありました。なお、所定の条件を満たした学生にはオープンバッジ（デジタル証明証）が付与されました。

■ 関西大学の概要

大学名：関西大学（Kansai University）

理事長：芝井 敬司

設立：1886年11月

所在地：大阪府吹田市山手町3丁目3番35号

URL ：https://www.kansai-u.ac.jp/