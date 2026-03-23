滋賀県長浜市に一日一組限定の宿「つなぐ宿喜兵衛」がオープン 築135年の伝統建築を地元密着型の工務店が再生・運営

国友工業株式会社

国友工業（所在地：滋賀県長浜市、代表取締役社長：國友鉄平、以下 当社）は、湖北地域を中心に家づくりを手がけるグループ会社の国友トータルサービス施工にて、滋賀県長浜市に一日一組限定の宿泊施設「つなぐ宿喜兵衛（きへえ）」（https://tunaguyado-kihe.jp(https://tunaguyado-kihe.jp)）をオープンし、楽天トラベルにて宿泊予約の受付を開始しました。

「つなぐ宿喜兵衛」は、琵琶湖からほど近い湖北エリアに佇む築135年の伝統的な日本家屋を改修した宿泊施設です。長年地域の住まいづくりに携わってきた工務店だからこそ実現できた、建物の歴史的価値を活かしながら、現代の暮らしに寄り添う滞在空間を提供します。

またオープンを記念し、1泊2日の無料宿泊を提供するキャンペーン「＃一日一組限定の宿で一生に一度の思い出旅」を実施します。一日一組限定の宿だからこそ叶う、大切な人との特別な時間を体験いただけます。

■ つなぐ宿喜兵衛について

「つなぐ宿喜兵衛（きへえ）」について :https://tunaguyado-kihe.jp＜開業の背景と建物の特徴＞

「つなぐ宿喜兵衛」は、湖北エリアで注文住宅・リフォームを手がけてきた当社が、地域に残る伝統的な日本家屋の価値を次世代へとつなぐ取り組みの一環として開業しました。

建物は、琵琶湖からほど近いエリアに位置し、広大な敷地に建つ築135年の日本邸宅です。これまで空き家となっていた建物を、解体ではなく改修という選択で再生し、「住まいづくりの知見を、滞在体験として開く」ことを目的に、一日一組限定の宿として運営しています。

＜建物・空間の特徴＞

新築住宅やリノベーションを数多く手がけてきた当社が、日本家屋ならではの佇まいを残しながら、断熱・動線・居心地といった現代の暮らしの視点を丁寧に反映しました。

既存の建物の風合いや日本庭園など、歴史的要素は可能な限り残しつつ、建物と調和の取れた五右衛門風呂を再設計し、子どもから高齢の方まで安心して滞在できる空間にしています。

広々としたリビング・ダイニングは、無垢床と和畳を組み合わせた設えで、家族や友人と自然に会話が生まれる空間です。

＜設備について＞

五右衛門風呂

坪庭を眺めながら入浴できる五右衛門風呂を設置。大人数での宿泊時にはユニットバスも利用可能です。

菜園での収穫体験（有料オプション）

宿の近隣にある菜園にて、季節の野菜を収穫する体験を提供しています。収穫した野菜は、対面式キッチンで調理し、その場で味わうことができます。

アップライトピアノ

リビングには調律済みのアップライトピアノを設置。家族や友人とのミニコンサートなど、自由な過ごし方が可能です。

＜ロケーションについて＞

宿は琵琶湖まで約２キロの位置にあり、琵琶湖の絶景や季節の景色を楽しめます。ビワイチ（琵琶湖一周サイクリング）やツーリングの拠点としても最適です。ガレージを完備しているので、自転車やバイクも安心して保管できます。

宿が位置する湖北地方は、羽柴秀吉が築いた長浜城をはじめとする史跡や歴史的な街並みの面影が残り、伊吹山や琵琶湖など自然にも恵まれたエリアです。宿の近くにも車ですぐの距離に野鳥センターや湖北の地酒が楽しめる蔵元、歴史的価値のある名刹などが点在しています。

施設概要

施設名 ｜つなぐ宿喜兵衛

Webサイト｜https://tunaguyado-kihe.jp(https://tunaguyado-kihe.jp)

予約サイト｜https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/197900/(https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/197900/)

所在地 ｜〒529-0265滋賀県長浜市高月町西柳野497

アクセス ｜JR高月駅より車で約５分、北陸自動車道木之本ICより車で約７分

設備 ｜駐車場：あり4台（無料・予約不要）

お風呂：五右衛門風呂１室、ユニットバス１室

トイレ：２室 キッチン：あり

宿泊可能人数｜最大10名

公式Instagram｜https://www.instagram.com/tunaguyadokihe/(https://www.instagram.com/tunaguyadokihe/)

運営会社 ｜国友工業株式会社

つなぐ宿喜兵衛オープン記念

「＃一日一組限定の宿で一生に一度の思い出旅」キャンペーン

家族や大切な人と過ごす時間が、記憶に残る「一生に一度の思い出」になることを願い、1泊2日の無料宿泊キャンペーンを実施します。

・社会人になって初めての親孝行を兼ねた帰省旅行

・結婚、出産後の記念旅行

・なつかしの滋賀の思い出を巡るためのきっかけ旅行

など、一日一組限定の宿だからこそできる、自由な思い出作りを楽しんでください。

＜キャンペーン参加方法＞

キャンペーン参加には、下記内容をすべて満たすことが条件です。

１）公式アカウント（https://www.instagram.com/tunaguyadokihe/）をフォロー。

２）キャンペーン応募用Googleフォーム（https://forms.gle/4YaU1tG9Gre7f9mF6）でお申し込み。

３）（当選者の方のみ）宿泊時や実際に宿で過ごした様子をInstagaramなどのSNSで投稿。

・キャンペーン応募期間｜2026年3月23日（月）～4月19日（日）

・宿泊期間｜2026年5月～7月までの間で当選者のご予定と合わせて別途相談

・当選発表｜当選者には4月中に当社からDMでご案内いたします。

運営会社｜国友工業、並びに国友トータルサービスについて

キャンペーン応募はこちらから :https://forms.gle/g8AMixFPcarPcb887

湖北の地でものづくりを続けて70年。国友工業グループは、1954年に古い工作機械1台の鉄工所からスタートしました。地域の方々との深いつながりの中、お客様の声にお応えする形で事業の幅を広げ、学校や自治会館の設計・建築も手がけてきました。2002年には家づくりの分野でもお客様に寄り添える会社＜国友トータルサービス＞を設立し、現在に至ります。

社名には「お客様の住生活全体（トータル）にご奉仕（サービス）したい」という思いを込めています。家づくりは、完成してお引渡しをしてからが、本当のお付き合いのはじまりです。「もっと豊かに、もっと快適に」 の経営理念を大切に、この地域で暮らす皆様の生活がより豊かで快適になりますよう、心を込めてお手伝いいたします。

【 長浜市 注文住宅 新築リフォーム「ツナグイエ」 株式会社国友トータルサービス】

Webサイト ｜https://www.kunitomo-total.co.jp

Instagaram｜https://www.instagram.com/kunitomo.totalservice.company/