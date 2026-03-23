吉祥寺のホテルで京都・祇園辻利の濃厚抹茶を堪能。週の真ん中のご褒美に贈る抹茶をテーマとしたスイーツブッフェが水曜夜限定で開催！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/kichijoji-e/restaurant/sorae/plan/140051/index.html

吉祥寺エクセルホテル東急（東京都武蔵野市 総支配人 斎藤 美次）では、ラウンジ＆ダイニング「SORAE」にて、抹茶をテーマにしたスイーツブッフェ「SORAE Sweets Buffet ～濃厚抹茶の世界～」を、2026年4月1日（水）～6月24日（水）の毎週水曜日に開催いたします。

近年、抹茶は国内外で人気が高まり、スイーツやドリンクなどさまざまな形で楽しまれています。本ブッフェでは、今回、1860年創業の京都・祇園辻利の抹茶を贅沢に使用。老舗ならではの香り高い風味を最大限に引き出した、ホテルシェフ渾身のスイーツをお届けします。

抹茶のバタークリームとチョコレートガナッシュを重ねた6層仕立ての「抹茶のオペラ」、香り高い和栗のクリームと抹茶を合わせた「抹茶のモンブランショートケーキ」、苺の甘酸っぱさと抹茶スポンジ、なめらかなムースリーヌが調和する「抹茶のフレジェ」などをご用意。また、クッキー生地のシューに濃厚な抹茶クリームをたっぷりと詰めた「抹茶のクッキーシュー」も登場します。

このほか、「抹茶のフロマージュスフレ」や「抹茶のアーモンドパイ」、「抹茶のパンナコッタ」、抹茶寒天を使った「あんみつ」など、さまざまな抹茶スイーツをラインナップ。濃厚な味わいから軽やかな口当たりのものまで、多彩な抹茶スイーツを食べ比べながらお楽しみいただけます。

抹茶オペラ抹茶のモンブランショートケーキ抹茶のフレジェ抹茶のクッキーシュー

水曜日は一週間の折り返し。本ブッフェは夜限定で開催し、お仕事帰りにも立ち寄りやすい時間帯でご用意いたしました。ホテルならではの落ち着いた空間で、抹茶の香りとともにゆったりとしたひとときをお過ごしください。

「SORAE Sweets Buffet～濃厚抹茶の世界～」概要

■場 所 ラウンジ＆ダイニング「SORAE」(吉祥寺エクセルホテル東急 2階)

■提供期間 2026年4月1日（水）～6月24日（水） 毎週水曜日

■提供時間 17:30～21:30(L.O.21:00)

■料 金 大人 5,000円 4歳～12歳 3,000円 ※3歳以下無料

■メニュー例

＜スイーツ＞抹茶オペラ、抹茶のモンブランショートケーキ、抹茶のフレジェ、抹茶のクッキーシュー、抹茶のフロマージュスフレ、抹茶のアーモンドパイ、抹茶のマドレーヌ、抹茶のパンナコッタ、あんみつ、抹茶のロールケーキ、プリン、割りチョコ、クッキー各種、

＜オープンサンドウィッチ＞

ポテトサラダ、ツナサラダ、オニオンスライス、スライスハム

＜セイボリー＞

パルミジャーノレッジャーノホールチーズで作るパスタ、SORAEカレー、ベジタブルマーケット（野菜のマリネ各種）、リーフサラダセレクション、スペシャルスープ、フライドポテト、フライドチキン

＜ソフトドリンク 各種＞

※表示料金にはサービス料12％、消費税10％が含まれております

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※写真はイメージです

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客様へのアルコールの提供は一切お断りいたします

【吉祥寺エクセルホテル東急 アクセス】

東京都武蔵野市吉祥寺本町2丁目4番14号JR中央線・京王井の頭線吉祥寺駅（北口）から徒歩8分

首都高速＜高井戸ランプ＞から15分

お客様からのお問合せ先

吉祥寺エクセルホテル東急 ラウンジ&ダイニング「SORAE」 0422-29-3081