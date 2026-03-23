お気に入りの一足を、いつまでも美しく――靴磨き界の第一人者が教える最強の手入れ術『一生使える 靴磨きの技術』が3月23日（月）発売！

辰巳出版株式会社『一生使える 靴磨きの技術』（著：静孝一郎）

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高品質な革靴を愛する方、靴磨きの奥深い世界に魅了された方へ。今、手入れを楽しみながら物を大切にする文化が改めて注目されています。本書は、世界的シューケアブランドを創設した日本靴磨き界の第一人者・静孝一郎氏が、その実践的なノウハウを惜しみなく公開した一冊です。

革の寿命を延ばすデイリーケアから「鏡面磨き」の極意まで、そのテクニックを凝縮。さらに、革靴のみならずスニーカーやレディースシューズの手入れ術まで網羅した、まさに「靴の教科書」の決定版です。

“鏡面磨き”とはスムースレザーのつま先やかかと部分を鏡のように光らせる上級者向けの磨き方。革靴以外にも、スニーカーやレディースシューズ、アウトドアブーツの手入れ術を解説しています。銀浮きやカビなど、靴のトラブル対処法も詳解。



【CONTENTS】

Chapter1：初級編 基本的なスムースレザー靴のお手入れ

Chapter2：中・上級編 素材別のお手入れ

Chapter3：スニーカー・アウトドアブーツ・女性靴のお手入れ

Chapter4：靴のお手入れ・発展編

Chapter5：革靴を楽しむ

Chapter6：靴磨きの道具

【著者プロフィール】

静 孝一郎（しずか・こういちろう）

1966年東京都生まれ。大学卒業後、大手旅行会社の企画部門を経て、株式会社R&D（アールアンドデー）に入社。営業実務を通じて靴磨きやレーケアの技術を習得、国内外の工場で商品開発にも携わる。2009年代表取締役に就任。シューケアブランド「M.Mowbray（エムモゥブレィ）」を立ち上げ、日本のシューケア文化の普及に貢献。派生ブランド「SaddleUp（サドルアップ）」「M.MowbraySports（モブスポ）」の展開や講習・コンサルティング事業を通じ、革製品ケアの価値を企業や消費者へ啓蒙している。一般社団法人日本メンズファッション協会理事、同日本皮革製品メンテナンス協会理事、レザーソムリエ検定制度ケア部門講師。

●M.Mowbray公式HP

https://m-mowbray.com/

●R&D公式HP

https://www.randd.co.jp/

書名：一生使える 靴磨きの技術

定価：1,650円（本体1,500円＋税）

体裁：A5判/112ページ（オールカラー）

ISBN：978-4528024854

発売日：2026年3月23日

発行：日東書院本社