【木村屋總本店】＜新商品＞「あんクロワッサン（バナナ×チョコ）」が登場！4月1日発売
株式会社木村屋總本店（本社所在地：東京都江東区、代表取締役社長：木村 光伯、以下：木村屋）より、2026年4月1日から駅ナカ店舗にて「あんクロワッサン（バナナ×チョコ）」を販売いたします。
■HP：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp(https://www.kimuraya-sohonten.co.jp)
和と洋の融合「あんクロワッサン」から新商品「あんクロワッサン（バナナ×チョコ）」が登場。黄色×黒色の鮮やかなクロワッサン生地に、チョコチップ入りのバナナあんを包み、チョコバナナのような味わいに仕上げました。通勤途中のちょっとしたご褒美や、おやつタイムにぴったりの季節限定スイーツパンです。
新商品ラインナップ
あんクロワッサン（バナナ×チョコ）
■あんクロワッサン（バナナ×チョコ）
チョコチップ入りのバナナあんを黒と黄色の生地で巻き込みました。チョコバナナのような味わいをお楽しみください。
税込価格：380円
URL： https://kimuraya-net.jp/products/kss000113
※ページ公開は3月27日16:00から
販売概要
・発売日：2026年4月1日(水)（オンラインショップは3月27日(金)16:00から）
・販売店舗(7店舗)：
キムラスタンド巣鴨、キムラスタンド大森、羽田第一ターミナル キャプテンズマーケット店、 羽田第二ターミナル 東京食賓館、エキュート大宮、アトレ吉祥寺、アトレ新浦安
・木村屋オンラインショップ：https://kimuraya-net.jp/shop
※品名、価格、販売時期は変更になる場合があります。
※販売店舗によって商品が異なる場合があります。
木村屋總本店について
木村屋總本店は、明治２年創業から「安心かつ安全でどこよりも思いを込めた製品・サービスをご提供し、お客様の味覚の楽しみと健康に貢献する」という思いを受け継ぎ、時代に合わせて進化を続ける“パンのパイオニア”企業です。歴史を尊重し、深く研鑽努力を重ねていくことでさらなる進歩が生まれると信じ、新しい味覚の楽しみをご提供し、食生活文化の発展とお客様の笑顔に貢献できるように努めてまいります。
【会社概要】
社名：株式会社 木村屋總本店
本社所在地：東京都江東区有明1-6-18
代表取締役：木村光伯
事業内容：各種パン、和菓子、洋菓子の製造および販売
設立：明治2年（1869年）
HP：https://www.kimuraya-sohonten.co.jp
オンラインショップ : https://kimuraya-net.jp
X (旧Twitter) ：https://twitter.com/kimuraya_1869
Instagram：https://www.instagram.com/kimuraya1869
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■お客様からのお問い合わせ先
株式会社 木村屋總本店 お客様相談室 TEL：0120 - 01- 4873
9：00 ～ 17：30 （日・祝日を除く）/ https://www.kimuraya-sohonten.co.jp/inquiry