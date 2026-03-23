株式会社賑わい創研 主催 シンポジウム「大変革期における 都市・商業・街づくりの針路」を 新虎安田ビル NIKAIカンファレンスで開催

株式会社スコープ

株式会社スコープ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 繁）のグループ会社である株式会社賑わい創研（本社：同上、代表取締役社長：松本 大地）は、2026年4月21日（火）14:00～17:40、新虎安田ビル NIKAIカンファレンスにて、「大変革期における 都市・商業・街づくりの針路 ～革新か停滞か！～」をテーマにしたシンポジウムを開催いたします。

少子高齢化の加速や急速なデジタル化により、かつての成功モデルが通用しなくなった現代において、都市計画やエリア開発、商業のあり方は大きな岐路に立たされています。本シンポジウムでは、東急総合研究所の東浦亮典氏、安田不動産の澤田月来男氏、そして賑わい創研の松本大地が登壇。さらに日経MJ編集長の永井信雄氏をファシリテーターに迎え、未来を切り拓くヒントを多角的に探ります。

【シンポジウム概要】

本シンポジウムでは、渋谷から東急沿線の戦略、日本橋・浜町でのヒューマンスケールな街づくり、さらには国内外の最新トレンドから導き出す街づくりと商業の融合案など、具体的な事例をもとに大変革期のベクトルを探ります。

より自由で豊かな都市の未来を共に考えるこの機会に、ぜひ会場へお越しください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/60036/table/149_1_9dc054744a2510626b04581a2b33ee83.jpg?v=202603231051 ]

基本情報（会社概要・問い合わせ先）

【株式会社スコープ】

代表取締役社長：横山 繁

設立：1989年4月1日

所在地：東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム28階

事業内容：総合企画事業

企業サイト：https://www.scope-inc.co.jp/

問合せ先：koho@scope-inc.co.jp

【株式会社賑わい創研】

代表取締役社長：松本 大地

設立：２０１８年６月1日

所在地：東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム28階

事業内容：商業施設や地域の賑わい創出を目的とした、セミナーやコンサルティングを通じた情報提供・支援

企業サイト：https://www.nigiwai.co.jp/

問合せ先： t-ishikawa@nigiwai.co.jp