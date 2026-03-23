ピノ・ネロの常識を覆す逸品！樹齢75年の古木・アパッシメント製法・アルコール度数17.5%の伊産赤ワイン「サンデ ピノ・ネロ 2015」 新発売

株式会社モトックス

1915年創業の酒類専門商社、株式会社モトックス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：寺西 太亮）は、2026年3月23日より、ファゾーリ・ジーノ「サンデ ピノ・ネロ 2015」の取り扱いを開始いたしました。

本商品は樹齢75年の古木から収穫されたブドウを使用し、イタリア屈指の高級ワイン「アマローネ」と同じアパッシメント製法で造られる、アルコール度数17.5％のパワフルでエレガントな赤ワインです。

▼サンデ ピノ・ネロ 2015 商品ページ：https://www.mottox.co.jp/catalog/wine/623868

生産者：ファゾーリ・ジーノ

オーナーファミリー ナタリーノ・ファゾーリ氏（左）、マッテオ・ファゾーリ氏（右）

1925年以来、4世代にわたりワイン生産に情熱を捧げてきた生産者。「良いブドウは健全な環境から」をモットーに、1984年からビオロジック農法、2006年からはビオディナミを実践。ブドウ自身の生命力を高めることに重きを置き、クオリティとユニークなアイディアが融合したワインを生産しています。

ピノ・ネロの常識を覆す、パワフル×エレガントな逸品

「サンデ ピノ・ネロ 2015」は、ファゾーリ・ジーノがヴェロネーゼのテロワールが土着品種だけでなく、国際品種でも卓越性を表現できることを示すために生み出したシリーズです。

本商品に使用されるブドウは樹齢75年の古木から得られたもので、収穫量は通常の約半分に抑えられています。

また、醸造にはイタリアを代表する高級ワインの一つである「アマローネ」と同じアパッシメント製法を採用。アルコール度数はピノ・ネロとしては非常に高い17.5％で、際立った凝縮感と複雑性を表現しつつ、品種の特性もしっかりと反映されています。長期熟成に耐える熟成ポテンシャルも魅力の、唯一無二のピノ・ネロです。

商品情報

＜サンデ ピノ・ネロ 2015＞

・産地：イタリア ヴェロネーゼI.G.T.

・品種：ピノ・ネロ100％

・醗酵：ステンレスタンクにて主醗酵後、一部マロラクティック醗酵

・熟成：オーク樽（70％仏産、30％米産、トノー500L、新樽比率30％）30カ月／瓶1カ月

・アルコール度数：17.5％

・味のタイプ：赤 フルボディ

・品番：623868

・容量・入数：750ml×12

・希望小売価格：20,700円（税別）

・発売時期：2026年3月23日

コメント

古木のピノ・ネロをアパッシメント製法で造ったパワフルでエレガントな1本。赤果実の並外れた凝縮感とボディ、高い酸と合わさり唯一無二のハーモニーを生み出します。

【株式会社モトックスについて】

株式会社モトックスは、2025年で創業110周年を迎えた1915年創業の酒類専門商社です。“Value ＆ Quality”というコンセプトを掲げ、世界各地の生産者の歴史や想い、産地の特性や文化が詰まっている選りすぐりの商品を取り扱っています。世界25カ国のワインや食品、国内では全国の素晴らしい蔵元の日本酒・焼酎・泡盛といった和酒を適正価格でお客様へお届けし、日本の食文化の発展に取り組んでいます。

本社：〒577-0802 大阪府東大阪市小阪本町1-6-20

代表者：代表取締役社長 寺西 太亮

設立：1954年3月（創業：1915年9月）

事業内容：酒類専門商社（輸入ワイン、全国地方銘酒・焼酎・泡盛）

URL：https://www.mottox.co.jp

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社モトックス

TEL：0120-344101