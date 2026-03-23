東京メトロ「Find my Tokyo.」イメージキャラクターの有村架純さんによる新CM「葛西_こどもの自分に出会う」篇が3月23日（月）より公開

東京地下鉄株式会社

東京地下鉄株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役社長：小坂 彰洋、以下「東京メトロ」）は、東京の魅力をお伝えする「Find my Tokyo.」キャンペーン(www.findmy.tokyo(https://findmy.tokyo/))において、イメージキャラクターの有村架純さんを起用した新CM「葛西_こどもの自分に出会う」篇を、2026年3月23日（月）より特設WEBサイトや公式SNSで公開いたします。※TVCMは5月に関東地域で放映開始予定。

Find my Tokyo.は、東京のまだ知られていない、新しい魅力を発見していくキャンペーンです。

今回は、都心へのアクセスがしやすく、大きな公園のある住宅街というイメージの葛西を、有村さんが“童心”をキーワードに、新たな魅力を発見できる街としてご紹介していく内容となっております。

前回に引き続きCMソングはマルチアーティストVaundyによる“忘れる前に”。さらにCM映像内には、CMソングを唄う銅像や、しゃべる食パンなど、ファンタジーな演出が盛りだくさん！ぜひ、童心にかえってお楽しみください。

また、今回の新CM公開と併せて、“チャレンジ”をテーマに、ひとつひとつのスポットでのFind体験を特設WEBサイトや公式SNSでチャレンジ動画としてご紹介いたします。見たら思わず行ってみたくなるようなスポットを紹介していく予定です。ぜひ、お楽しみください。

■Find my Tokyo.の公式SNSアカウントでも情報配信中

Find my Tokyo.のFacebookおよびInstagramでは、“あなたもチャレンジ！Find my Tokyo. ”というコンセプトで、スペシャルムービー、チャレンジ動画、記事コンテンツなど、さまざまな街の魅力をご紹介しております。

・Facebook：アカウント名＜Find my Tokyo.＞で検索

https://www.facebook.com/Find-my-Tokyo-185384951968638/

・Instagram：アカウント名＜challenge_find_my_tokyo＞で検索

https://www.instagram.com/challenge_find_my_tokyo/?hl=ja

■CMの見どころ

本作では「葛西エリア」をご紹介。葛西というと、都心へのアクセスが良い住宅街というイメージをお持ちの方も多いかと思います。しかし実際は「都市と自然の共生」を目指しながら水辺の自然を再生し、子どもたちの未来につなげてきた経緯があり、都会にいながら多様な自然と触れ合える“童心にかえることができる街”という一面があります。

「葛西エリア」を訪れた有村さんは、のんびりと街を歩きながら新しい発見を楽しみます。不思議なブロンズ像が点在する「左近川親水緑道」を散策し、次に訪れたのは児童文学のすばらしさを体験できる「魔法の文学館」。いちご色の幻想的な空間に、有村さんも「魔法の国みたい……！」と目を輝かせます。その後訪れた「なぎさポニーランド」では、穏やかな性格のポニー「すももちゃん」と初対面。ポニーの「にんじんちょうだい」という心の声に「えっ」と驚き、思わず笑顔がこぼれる癒やしのシーンも。

また、CMソングについても前回に引き続き、Vaundyの“忘れる前に”が使われています。軽やかなメロディーと、葛西の街で童心にかえる有村さんとのエモーショナルな掛け合わせにぜひご注目ください！

■撮影秘話

まだ冬の寒さが残る2月初旬、鮮やかな赤の衣装を着こなした有村さんと撮影が始まりました。「なぎさポニーランド」では、穏やかな性格のポニー「すももちゃん」と対面。有村さんはポニーを間近で見るのは初めてでしたが、棒につけたにんじんを差し出すと「わああ、にんじん大好きなんだね～」と優しく声をかけ、すぐに打ち解けた様子。おでこを撫でながら「かわいい～！」と褒めるなど、動物との触れ合いに終始リラックスした笑顔を見せてくれました。

ドライフラワー専門店「Studio Aurora」では、自分好みのブーケ作りに挑戦。有村さんの好きな青色や黄色を中心とした数多くの花の中から、「たくさんあって、迷いますね」と悩みながらも直感でセレクトし、素敵な花束を完成させました。制作中、真剣な眼差しで花を束ねる姿や、出来上がりに「上手にできました～！」と喜ぶ有村さんの表情は、まさに“こども心”があふれる瞬間でした。

■グラフィック

「葛西_こどもの自分に出会う」篇のグラフィックでは、ファンタジーな世界観が広がる「魔法の文学館」内で撮影しました。施設の館長である角野栄子さんの本を手に取りながら、児童文学を楽しむ有村さんに、ぜひご注目ください！

■あなたもチャレンジ！ Find my Tokyo.

東京のFind体験ができるスポットを2つ、“チャレンジ動画”でご紹介します。

また、有村さんが体験しているチャレンジ以外にも、特設WEBサイトでは300以上のチャレンジをご用意しています！みなさんもぜひ、その街ならではの魅力、リアルならではの体験をお楽しみください！

Challenge669 ポニーにおやつをあげよう！

（東西線 葛西駅／なぎさポニーランド）

なぎさ公園の中にある「なぎさポニーランド」にいるポニーに、おやつをあげるチャレンジ。ポニーの大好物である「にんじん」をあげたり、なでたりして、童心にかえりながら楽しむことができます。ポニーの「すももちゃん」との、癒やしあふれるコミュニケーションにも注目です！

Challenge670 ずっと美しい花束をつくろう！

（東西線 葛西駅／Studio Aurora）

ドライフラワー専門店「Studio Aurora」で、自分好みのブーケをつくるチャレンジ。たくさんのドライフラワーに囲まれた店内で、かすみ草をふんだんに使いながら、美しい花束を作った有村さん。一体どんな仕上がりになったのでしょうか？

■イメージキャラクター：有村 架純

＜有村 架純（ありむら かすみ）＞

・1993年2月13日生まれ 33歳

・兵庫県出身

＜主な経歴＞

2010年テレビ朝日ドラマ「ハガネの女」でドラマ初出演。2015年映画「ストロボ・エッジ」、映画「ビリギャル」で主演を務め、映画「ビリギャル」では日本アカデミー賞優秀主演女優賞・新人俳優賞をW受賞。そして、2021年映画「花束みたいな恋をした」では、日本アカデミー賞最優秀主演女優賞を受賞した。2022年TBSドラマ「石子と羽男」、映画「月の満ち欠け」、2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」、映画「ちひろさん」、2024年連続ドラマ「海のはじまり」などに出演。Netflixシリーズ「さよならのつづき」が世界190ヵ国以上に配信中。 2025年映画「花まんま」、映画「ブラック・ショーマン」に出演。2026年は、TBS4月期連続ドラマ「GIFT」に出演し、映画「マジカル・シークレット・ツアー」が6月19日に公開予定。

■CM出演コメント

今回の撮影も本当にワクワクすることばかりで、あっという間に時間が過ぎてしまいました。葛西は海の近くに公園があって、落ち着いた住宅街という印象でした。実はポニーと遊べる場所があったり、魔法の世界のような素敵な場所もあって、歩くたびに心がときめく街でした！大人になっても日常の中で”童心”を思い出せる瞬間はとても大切だなと、改めて感じることができました。東京メトロのCMを通して、皆さんもぜひ自分だけの特別な発見を楽しんでいただけたら嬉しいです！

■CM楽曲”忘れる前に”楽曲提供：Vaundy

＜Vaundy（バウンディ）＞

・2000年6月6日生まれ 25歳

・東京都出身

＜主な経歴＞

作詞、作曲、アレンジを全て自分でこなし、 デザインや映像のディレクション、セルフプロデュースも手掛けるマルチアーティスト。

サブスク令和時代の象徴的な存在として注目を集めており、 自身の楽曲18曲が1億回再生を突破、日本ソロアーティスト1位の記録を打ち出している。全公演完売 約35万人を動員した男性ソロアーティスト史上最年少での4都市7公演のドームツアーを開催。

■CM概要

名称：「葛西_こどもの自分に出会う」篇（15秒/30秒）

放送開始日：2026年3月23日（月）*メトロ駅構内・車内ディスプレイ順次公開

※TVCMは5月に関東地域で放映開始予定

URL ：www.findmy.tokyo(https://findmy.tokyo/)

制作スタッフ：風とロック/株式会社博報堂/東北新社