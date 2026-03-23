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キャロウェイのゴルフ５限定コレクション「ブラックトーンシリーズ」「Everyday！キャロウェイ！」登場
〜都会的なオールブラックと、日常に馴染むナチュラルカラーの2ラインを展開〜
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、キャロウェイのゴルフ５限定コレクション「ブラックトーンシリーズ」と「Everyday！キャロウェイ！」を、2026年春、全国のゴルフ５および公式オンラインストアにて順次発売します。
都会的で洗練されたオールブラックスタイルを提案する「ブラックトーンシリーズ」と、日常にも馴染むナチュラルカラーでシームレスに着こなせる「Everyday！キャロウェイ！」。異なる魅力を持つ2つの限定コレクションを通じて、ゴルフシーンはもちろん日常にも取り入れやすい新しいキャロウェイスタイルを提案します。
■ブラックトーンシリーズとは
ブラックで統一されたミニマルなデザインが特徴のゴルフ５限定コレクション。ブルゾンやシャツ、パンツ、ショートパンツに加え、キャップやハットまで展開し、都会的で洗練されたゴルフスタイルを提案します。
ウェアには、このコレクションだけの特別仕様となる筆記体の「Callaway」ロゴを採用。さらにストレッチ性と撥水性を備えた素材を使用し、機能性とスタイルを兼ね備えたラインナップとなっています。
■ブラックトーンシリーズ 商品ラインナップ
ストレッチ撥水ハーフジップブルゾン（C26115140） 税込14,850円
ソフトなリップストップ素材を使用したプルオーバーブルゾン。ストレッチ性と撥水性を備え、快適な着心地を実現。ハーフジップ仕様で温度調整もしやすく、ややゆったりとしたシルエットでプレーから街着まで活躍します。
タックカノコハーフジップ半袖シャツ（C26134143） 税込10,890円
吸汗速乾機能を備えたタックカノコ素材を使用した半袖シャツ。さらりとした肌触りが特徴で、ハーフジップ仕様によりスポーティーな印象と温度調整のしやすさを兼ね備えています。
半袖ニットポロシャツ（C26134142） 税込14,300円
上品な雰囲気が特徴のニットポロシャツ。ややゆとりのあるシルエットで、カジュアルにもエレガントにも着回せる一着です。裾はリブ仕様のためタックインせずに着用でき、程よく体型をカバー。左胸には同色のロゴ刺しゅうを施し、オンオフ問わず幅広いコーディネートに活躍します。
ストレッチ撥水カーゴリラックスパンツ（C26126141） 税込13,750円
ストレッチ性と撥水性を備えたリップストップ素材のカーゴパンツ。サイドの大きなカーゴポケットは収納性とデザイン性を兼ね備え、同素材のブルゾンとのセットアップスタイルもおすすめです。
ストレッチ撥水リラックスショートパンツ（C26127141） 税込12,650円
リップストップ素材を使用したショートパンツ。前後の切り替えデザインがカジュアルな印象を演出し、ややゆったりとしたシルエットでリラックス感のある着こなしを楽しめます。
ドットメッシュキャップ（C26191140） 税込4,730円
通気性に優れたドットメッシュ素材を使用した軽量キャップ。同色系ロゴのシンプルなデザインで、ゴルフから日常まで幅広く活躍します。
ドットメッシュハット（C26191141） 税込5,720円
軽量なドットメッシュ素材に加え、背面のベンチレーション構造により蒸れを軽減。快適な被り心地を実現したハットです。
【ブラックトーンシリーズ 特集ページはこちら▼】
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/callaway_26ss_blacktone.aspx
■Everyday！キャロウェイ！とは
ナチュラルなカラーリングとシンプルなデザインで、日常にも取り入れやすいゴルフ５限定コレクション。カーキやベージュ、ネイビーなど落ち着いたカラーをベースに、リラックスでもアクティブでもシームレスに着こなせるキャロウェイスタイルを提案します。
■Everyday！キャロウェイ 商品ラインナップ
タックカノコ半袖ポロシャツ（C26134140） 税込9,900円
吸汗速乾機能を備えたタックカノコ素材を使用した半袖ポロシャツ。さらりとした肌触りで暑い日やラウンド中も快適に着用できます。
カラー：カーキ／ベージュ／ネイビー／ホワイト
スムースリブ衿半袖モックネック（C26134141） 税込9,900円
ハリとコシのあるスムース素材を使用したモックネックシャツ。リブ仕様のネックや胸の切り替えデザインがアクセントになり、シンプルながら存在感のある一着です。
カラー：カーキ／ベージュ／ネイビー／ホワイト
ハイ！ストレッチツイルパンツ（C26126140） 税込11,990円
高い伸縮性を備えた「ハイ！ストレッチ」素材を使用。ウエストストレッチやウエストコード仕様により、ゴルフから日常まで快適に着用できます。
カラー：ベージュ／ネイビー／ホワイト
-3度かざあなメッシュショートパンツ（C26127140） 税込11,550円
通気性を高める風穴構造と-3℃の遮熱機能を備えた「-3度かざあなメッシュ」素材を採用。風通しが良く、爽やかな履き心地が特徴です．
カラー：ベージュ／ネイビー／グレー
【Everyday！キャロウェイ！ 特集ページはこちら▼】
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/golf_everyday_callaway_26ss.aspx
【取り扱い店舗】
全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5
・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）は、キャロウェイのゴルフ５限定コレクション「ブラックトーンシリーズ」と「Everyday！キャロウェイ！」を、2026年春、全国のゴルフ５および公式オンラインストアにて順次発売します。
都会的で洗練されたオールブラックスタイルを提案する「ブラックトーンシリーズ」と、日常にも馴染むナチュラルカラーでシームレスに着こなせる「Everyday！キャロウェイ！」。異なる魅力を持つ2つの限定コレクションを通じて、ゴルフシーンはもちろん日常にも取り入れやすい新しいキャロウェイスタイルを提案します。
ブラックで統一されたミニマルなデザインが特徴のゴルフ５限定コレクション。ブルゾンやシャツ、パンツ、ショートパンツに加え、キャップやハットまで展開し、都会的で洗練されたゴルフスタイルを提案します。
ウェアには、このコレクションだけの特別仕様となる筆記体の「Callaway」ロゴを採用。さらにストレッチ性と撥水性を備えた素材を使用し、機能性とスタイルを兼ね備えたラインナップとなっています。
■ブラックトーンシリーズ 商品ラインナップ
ストレッチ撥水ハーフジップブルゾン（C26115140） 税込14,850円
ソフトなリップストップ素材を使用したプルオーバーブルゾン。ストレッチ性と撥水性を備え、快適な着心地を実現。ハーフジップ仕様で温度調整もしやすく、ややゆったりとしたシルエットでプレーから街着まで活躍します。
タックカノコハーフジップ半袖シャツ（C26134143） 税込10,890円
吸汗速乾機能を備えたタックカノコ素材を使用した半袖シャツ。さらりとした肌触りが特徴で、ハーフジップ仕様によりスポーティーな印象と温度調整のしやすさを兼ね備えています。
半袖ニットポロシャツ（C26134142） 税込14,300円
上品な雰囲気が特徴のニットポロシャツ。ややゆとりのあるシルエットで、カジュアルにもエレガントにも着回せる一着です。裾はリブ仕様のためタックインせずに着用でき、程よく体型をカバー。左胸には同色のロゴ刺しゅうを施し、オンオフ問わず幅広いコーディネートに活躍します。
ストレッチ撥水カーゴリラックスパンツ（C26126141） 税込13,750円
ストレッチ性と撥水性を備えたリップストップ素材のカーゴパンツ。サイドの大きなカーゴポケットは収納性とデザイン性を兼ね備え、同素材のブルゾンとのセットアップスタイルもおすすめです。
ストレッチ撥水リラックスショートパンツ（C26127141） 税込12,650円
リップストップ素材を使用したショートパンツ。前後の切り替えデザインがカジュアルな印象を演出し、ややゆったりとしたシルエットでリラックス感のある着こなしを楽しめます。
ドットメッシュキャップ（C26191140） 税込4,730円
通気性に優れたドットメッシュ素材を使用した軽量キャップ。同色系ロゴのシンプルなデザインで、ゴルフから日常まで幅広く活躍します。
ドットメッシュハット（C26191141） 税込5,720円
軽量なドットメッシュ素材に加え、背面のベンチレーション構造により蒸れを軽減。快適な被り心地を実現したハットです。
【ブラックトーンシリーズ 特集ページはこちら▼】
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/callaway_26ss_blacktone.aspx
■Everyday！キャロウェイ！とは
ナチュラルなカラーリングとシンプルなデザインで、日常にも取り入れやすいゴルフ５限定コレクション。カーキやベージュ、ネイビーなど落ち着いたカラーをベースに、リラックスでもアクティブでもシームレスに着こなせるキャロウェイスタイルを提案します。
■Everyday！キャロウェイ 商品ラインナップ
タックカノコ半袖ポロシャツ（C26134140） 税込9,900円
吸汗速乾機能を備えたタックカノコ素材を使用した半袖ポロシャツ。さらりとした肌触りで暑い日やラウンド中も快適に着用できます。
カラー：カーキ／ベージュ／ネイビー／ホワイト
スムースリブ衿半袖モックネック（C26134141） 税込9,900円
ハリとコシのあるスムース素材を使用したモックネックシャツ。リブ仕様のネックや胸の切り替えデザインがアクセントになり、シンプルながら存在感のある一着です。
カラー：カーキ／ベージュ／ネイビー／ホワイト
ハイ！ストレッチツイルパンツ（C26126140） 税込11,990円
高い伸縮性を備えた「ハイ！ストレッチ」素材を使用。ウエストストレッチやウエストコード仕様により、ゴルフから日常まで快適に着用できます。
カラー：ベージュ／ネイビー／ホワイト
-3度かざあなメッシュショートパンツ（C26127140） 税込11,550円
通気性を高める風穴構造と-3℃の遮熱機能を備えた「-3度かざあなメッシュ」素材を採用。風通しが良く、爽やかな履き心地が特徴です．
カラー：ベージュ／ネイビー／グレー
【Everyday！キャロウェイ！ 特集ページはこちら▼】
https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/golf_everyday_callaway_26ss.aspx
【取り扱い店舗】
全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。
・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5
・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/