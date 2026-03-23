studio CLIPがSUNAOKUWAHARAとの初のコラボコレクションを3月23日（月）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のstudio CLIP（スタディオクリップ）は、「SUNAOKUWAHARA（スナオクワハラ）」 と初のコラボコレクションアイテムを2026年3月23日（月）より公式WEBストア and ST（アンドエスティ）と国内のstudio CLIP全店舗、台湾・香港の店舗にて販売を開始いたします。

今回のコラボコレクションでは、独自の世界観で多くのファンを魅了してきた 「SUNAOKUWAHARA」 のアーカイブに息づく印象的なテキスタイルを、モダンな感性で再解釈。当時の空気感を大切にしながら現代のシルエットへ落とし込むことで、今の暮らしに心地よく馴染むお洋服と服飾雑貨の全４型のラインアップへと昇華しました。懐かしさと新しさが溶け合う、時代を超えて楽しめる一着をお届けします。

■studio CLIP ｘ 「SUNAOKUWAHARA」 コラボ概要

発売日：

2026年3月23日（月）10:00～順次

特設サイト：

https://www.dot-st.com/studioclip/cp/sunaokuwahara

取扱い店舗：

●studio CLIP 国内全店舗 （アウトレット店舗を除く）

●studio CLIP 台湾・香港全店舗

●公式WEBストア and ST、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

■商品詳細

商品名：コットンアソートロングカフスシャツ

価格：7,990円（税込）

カラー：ストライプMIX / 小花×ドット / ドットMIX /中花×ドット

サイズ：フリー

商品名：コットンタックフレアプルオーバー

価格：5,990円（税込）

カラー：ネイビー×キナリ / レッド×キナリ / ニュアンスブルー

サイズ：フリー

商品名：リネンレーヨンタックコクーンパンツ

価格：8,990円（税込）

カラー：ブラック / 杢ベージュ / カーキ

サイズ：フリー

商品名：コットンプリントマチ付きトートバッグ

価格：4,990円（税込）

カラー：小花×ドット / ドットMIX /中花×ドット

■SUNAOKUWAHARA（スナオクワハラ）について

「SUNAOKUWAHARA」は、デザイナー桑原直氏によるブランド。

「深化することによって生まれる新しい価値観」を表現する、強さと美しさを備えた「強く自由になれる服」を展開。

知的で大人なムードが特徴です。

桑原氏は、三宅デザイン事務所を経て、1993年に株式会社イッセイミヤケより「I.S.sunaokuwahara」を立ち上げ、2003年に株式会社エイ・ネットから「sunaokuwahara」をスタートさせました。

2016年春夏コレクションより「SUNAOKUWAHARA」を設立し、現在は純度の高いオリジナリティを追求し続けています。

＜オフィシャルサイト＞https://sunaokuwahara-store.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/sunaokuwahara_official/

■studio CLIP（スタディオクリップ）について

「ちょうどいい暮らし」をブランドメッセージとして、なにげない毎日の中に、ちょっと特別な時間を過ごせるライフスタイルを提案しているブランドです。国内173店舗(2026年2月末時点、WEBストア含む)展開し、30～40歳代の女性をターゲットにしています。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ)＞ http://www.dot-st.com/studioclip/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/studioclip/

＜X＞ https://twitter.com/studio_clip

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official