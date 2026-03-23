墓じまいのきっかけは「遠方管理の負担」66.00％｜6割超が自力で進行、最も大変だったのは「親族との合意形成」45.00％【わたしたちの墓じまい】

株式会社huhu

離檀代行、墓じまい代行業者『わたしたちの墓じまい』（https://kaiso.or.jp/haka/）を運営する株式会社フーフー（本社：神奈川県藤沢市、代表：高木）は、墓じまいの経験がある男女100人を対象に「墓じまいの流れに関する実態調査」を実施しました。

本調査では、

- 墓じまいをしようと思ったきっかけ（複数回答可）- 墓じまいを進める際の代行利用状況- 墓じまいにかかった費用（解体・供養・納骨すべて含む）- 墓じまい完了までの期間- 墓じまいの中で最も大変だった工程（複数回答可）

について設問を設定し、回答結果を集計しています。

本リリースでは、各設問の選択結果の傾向と、結果を踏まえて分かったことを中心に調査結果を公開します。

あわせて、図表素材は報道・記事制作時の引用素材としてもご活用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://kaiso.or.jp/media/hakajimai-basics/hakajimai-nagare/

1. 墓じまいのきっかけは「お墓の遠方管理が負担になった」が最多（66.00％）

墓じまいの経験がある100人に、墓じまいをしようと思ったきっかけを尋ねたところ、最多は「お墓の遠方管理が負担になった」66人（66.00％）でした。

次いで「墓の継承者がいない（子供がいない）」31人（31.00％）、「親族が亡くなった」22人（22.00％）が続いています。

物理的な距離による管理負担が、意思決定の最大要因になっていることが分かります。

【内訳（人数）】（n=100、複数回答可）

- お墓の遠方管理が負担になった：66人（66.00％）- 墓の継承者がいない（子供がいない）：31人（31.00％）- 親族が亡くなった：22人（22.00％）- 家族に負担をかけたくない：18人（18.00％）- 維持費の支払いが厳しくなった：13人（13.00％）- 新しい供養の形を希望した：11人（11.00％）- その他：3人（3.00％）

2. 6割以上が代行を使わず「すべて自分（親族）で行った」

墓じまいを進める際、専門業者への代行を利用したかを尋ねたところ、「すべて自分（親族）で行った」63人（63.00％）が最多でした。

一方で「一部の手続きのみ代行を利用した」27人（27.00％）、「すべて代行サービスに任せた」10人（10.00％）も一定数存在します。

墓じまいは“自力完結”が主流である一方、状況に応じて部分的に外部支援を組み込む選択が広がっていることが分かります。

【内訳（人数）】（n=100）

- すべて自分（親族）で行った：63人（63.00％）- 一部の手続きのみ代行を利用した：27人（27.00％）- すべて代行サービスに任せた：10人（10.00％）

3. 費用は「30万円～50万円未満」が中心（進め方別）

墓じまいにかかった費用（解体・供養・納骨すべて含む）を、進め方別に集計しました。

自力で完結した層では「30万円～50万円未満」が24人（38.10％）で最多となり、費用帯の中心が比較的低めに分布しています。

一部代行利用層では「50万円～100万円未満」が11人（40.74％）で最多となりました。

費用帯がやや上方にシフトしており、進め方によって費用構造に違いが生じる傾向が見られました。

すべて代行層はサンプルが10人と少数ですが、「50万円～100万円未満」が4人（40.00％）で最多となりました。

【内訳（人数）】

- すべて自分（親族）で行った人の費用（n=63）- - 30万円未満：15人（23.81％）- - 30万円～50万円未満：24人（38.10％）- - 50万円～100万円未満：18人（28.57％）- - 100万円～200万円未満：6人（9.52％）- 一部の手続きのみ代行を利用した人の費用（n=27）- - 30万円未満：5人（18.52％）- - 30万円～50万円未満：8人（29.63％）- - 50万円～100万円未満：11人（40.74％）- - 100万円～200万円未満：3人（11.11％）- すべて代行サービスに任せた人の費用（n=10）- - 30万円未満：1人（10.00％）- - 30万円～50万円未満：3人（30.00％）- - 50万円～100万円未満：4人（40.00％）- - 100万円～200万円未満：2人（20.00％）

4. 完了までの期間は「3ヶ月～半年未満」が最多（進め方別）

墓じまい完了までの期間は、進め方にかかわらず「3ヶ月～半年未満」が最多でした。

進め方の違いによって期間に大きな差は見られず、いずれの方法でも一定の準備期間が必要であることが分かりました。

【内訳（人数）】

- すべて自分（親族）で行った人の期間（n=63）- - 3ヶ月未満：12人（19.05％）- - 3ヶ月～半年未満：35人（55.56％）- - 半年～1年未満：13人（20.63％）- - 1年以上：3人（4.76％）- 一部の手続きのみ代行を利用した人の期間（n=27）- - 3ヶ月未満：3人（11.11％）- - 3ヶ月～半年未満：13人（48.15％）- - 半年～1年未満：11人（40.74％）- - 1年以上：0人（0.00％）- すべて代行サービスに任せた人の期間（n=10）- - 3ヶ月未満：2人（20.00％）- - 3ヶ月～半年未満：4人（40.00％）- - 半年～1年未満：3人（30.00％）- - 1年以上：1人（10.00％）

5. 最も大変だった工程は「親族との話し合い・合意形成」（45.00％）

墓じまいの中で最も大変だった工程を尋ねたところ、最多は「親族との話し合い・合意形成」45人（45.00％）でした。

次いで「お寺への相談（離檀の交渉など）」28人（28.00％）、「自治体への書類申請（改葬許可の手続きなど）」14人（14.00％）が続いています。

作業や工事よりも、“人との調整”が負担の中心になりやすい構造が見えてきます。

【内訳（人数）】（n=100、複数回答可）

- 親族との話し合い・合意形成：45人（45.00％）- お寺への相談（離檀の交渉など）：28人（28.00％）- 自治体への書類申請（改葬許可の手続きなど）：14人（14.00％）- 遺骨の新しい納骨先探し（永代供養・樹木葬など）：7人（7.00％）- 石材店の選定・撤去工事の立ち会い：4人（4.00％）- その他：2人（2.00％）

6. 【体験談】墓じまいで後悔したことは？経験者の自由回答から見えた「しておけばよかった」ポイント

本調査では、墓じまいを経験した方を対象に「墓じまいで後悔したこと」について自由回答を募集しました。

その結果、後悔の声は主に １.親族との話し合い ２.費用の事前把握 ３.代行サービスの活用判断 の3点に集約されました。

以下、実際の回答内容をそのまま紹介します。

6-1. 親族ともっと話し合うべきだった

【自由回答 一部抜粋】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/57557/table/14_1_6a152f533b667c97ce2cff398d6a96e5.jpg?v=202603231051 ]

墓じまいにおいて最も時間と労力を要しやすいのは「合意形成」です。

工程そのものよりも、人との調整が進行を左右する傾向が改めて確認されました。

6-2. 費用についてもっと調べるべきだった

【自由回答 一部抜粋】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/57557/table/14_2_367f449a8d3c5dee0a6498bf56b35deb.jpg?v=202603231051 ]

墓石撤去費用だけでなく、納骨先・お布施・手続き関連費用などを含めた“総額”の見通しが重要であることが示唆されました。

事前に相場を把握しておくことが、後悔を防ぐポイントになりそうです。

6-3. 代行サービスを利用するべきだった

【自由回答 一部抜粋】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/57557/table/14_3_0c3574cbe03cd7a8e9f3dcbf3a0cdcaa.jpg?v=202603231051 ]

自力で進める選択をした人の中にも、想定以上の負担を感じた声が見られました。

特に遠方の場合は、時間的・精神的コストが高くなりやすく、部分的な代行活用という選択肢の有効性がうかがえます。

調査結果まとめ

本調査では、

- 墓じまいのきっかけは「遠方管理の負担」が最多（66.00％）- 進め方は「すべて自分（親族）で行った」が最多（63.00％）- 費用は進め方で分布が変わり、自力層は「30万円～50万円未満」が中心- 期間は「3ヶ月～半年未満」が最多で、代行の有無で大差は出にくい- 最大の負担工程は「親族との合意形成」（45.00％）

という結果が確認されました。

墓じまいは、手続きそのもの以上に“合意形成と関係調整”が成否を左右しやすいテーマであることが分かります。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://kaiso.or.jp/media/hakajimai-basics/hakajimai-nagare/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：墓じまいの経験がある男女

※本調査は「わたしたちの墓じまい」利用者に限定したものではなく、墓じまい経験者を対象に実施しています。

アンケート母数：100名

実施日：2026年2月6日

調査実施主体：株式会社フーフー「わたしたちの墓じまい」（https://kaiso.or.jp/haka/）

関連ページ：https://kaiso.or.jp/media/hakajimai-basics/hakajimai-nagare/

【わたしたちの墓じまいとは】

創業2002年、丁寧さと安さが自慢の、離檀代行、墓撤去工事、改葬手続き代行、格安永代供養紹介まで全て行う墓じまい専門業者。本社は神奈川県、全国に15の支店（加盟店）があり、日本全国からの依頼に対応しています。

【対応エリア】

北海道｜ 青森県｜ 岩手県｜ 宮城県｜ 秋田県｜ 山形県｜ 福島県｜ 茨城県｜ 栃木県｜ 群馬県｜ 埼玉県｜ 千葉県｜ 東京都｜ 神奈川県｜ 新潟県｜ 富山県｜ 福井県｜ 石川県｜ 山梨県｜ 長野県｜ 岐阜県｜ 静岡県｜ 愛知県｜ 三重県｜ 滋賀県｜ 京都府｜ 大阪府｜ 兵庫県｜ 奈良県｜ 和歌山県｜ 鳥取県｜ 島根県｜ 岡山県｜ 広島県｜ 山口県｜ 徳島県｜ 香川県｜ 愛媛県｜ 高知県｜ 福岡県｜ 佐賀県｜ 長崎県｜ 熊本県｜ 大分県｜ 宮崎県｜ 鹿児島県｜ 沖縄県

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運営会社：株式会社フーフー

設立：2002年

本社所在地：神奈川県藤沢市

会社概要：https://kaiso.or.jp/haka/privacypolicy/

お問い合わせ：https://kaiso.or.jp/haka/contact/